Cyberpunk 2077 получила поддержку Xbox Play Anywhere

Ролевой экшен Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED официально вошел в программу Xbox Play Anywhere. Теперь владельцы цифровой версии игры для консолей Xbox автоматически получают бесплатную копию для Windows-ПК через приложение Xbox, и наоборот. Соответствующая маркировка уже появилась на странице тайтла в магазине Xbox Store.

Интеграция в этот сервис означает, что пользователям больше не нужно повторно приобретать RPG для разных платформ в рамках одной экосистемы. Помимо общей лицензии, функционал кроссплатформенности включает сквозную синхронизацию облачных сохранений и игрового прогресса через сеть Xbox Network, позволяя бесшовно переключаться между устройствами.

Стоит учитывать, что новые функции доступны только на актуальном поколении железа. Хотя Cyberpunk 2077 изначально выходила на Xbox One, поддержка этой версии прекратилась еще 8 ноября 2022 года. Сюжетное дополнение Phantom Liberty и все последующие крупные патчи, включая грядущее обновление 2.5 с новым контентом, доступны исключительно на Xbox Series X|S и ПК.