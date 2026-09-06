Cyberpunk 2077 получила вид от третьего лица - моддер добавил новые анимации и свободную камеру

Моддер CybrDrake выпустил для Cyberpunk 2077 масштабную модификацию Immersive Third Person – Best Of Both Worlds, которая добавляет камеру от третьего лица и набор переработанных анимаций. Теперь игроки могут исследовать Найт-Сити с нового ракурса, при этом сохраняя преимущества оригинального вида от первого лица.

Главная особенность модификации — возможность в любой момент переключаться между видом от первого и третьего лица во время передвижения пешком. Для третьего лица используется отдельная система анимаций, тогда как оригинальные анимации от первого лица автор намеренно оставил без изменений.

Мод также получил свободно вращающуюся камеру с коллизией со стенами и плавной регулировкой расстояния до персонажа. Пользователям доступны пять сохраняемых профилей камеры, позволяющих настроить её положение под собственные предпочтения.

Для женской версии Ви CybrDrake создал и переработал множество анимаций, включая ходьбу, бег, спринт, прыжки, приземления, плавание, скольжение, рывки, подъём по лестницам и преодоление уступов. По словам автора, большая часть этих анимаций была переделана с нуля.

Мужская версия Ви пока получила преимущественно исправления существующих анимаций. CybrDrake предупреждает, что на данный момент мод обеспечивает лучший результат при игре за женского персонажа, однако в дальнейшем он намерен уделить больше внимания и мужской версии.

При этом Immersive Third Person не пытается полностью отказаться от оригинальной перспективы Cyberpunk 2077. Модификация автоматически возвращает камеру от первого лица во время сражений, управления транспортом, кат-сцен, взаимодействия с терминалами и в других ситуациях, где она необходима. После этого выбранный игроком вид от третьего лица автоматически восстанавливается.

Мод запоминает предпочитаемую перспективу даже после перезапуска игры. Кроме того, можно настроить вспомогательную камеру при сборе предметов, движение камеры и направление взгляда головы персонажа.

CybrDrake подчёркивает, что Immersive Third Person – Best Of Both Worlds всё ещё находится в разработке, поэтому пользователи могут столкнуться с ошибками. Автор тестировал его только вместе с обязательными зависимостями и предупреждает о возможных конфликтах с другими модификациями. Для наиболее комфортного прохождения он также рекомендует начинать новую игру.

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