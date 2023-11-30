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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 208 оценок

Cyberpunk 2077 получит "еще один патч" с новыми элементами геймплея

Gruz_
Новости

Студия CD Projekt RED анонсировала следующий RED Streams, который состоится в эту пятницу во время которого разработчики представят информацию об обновлении 2.1. Не вдаваясь в излишние подробности, разработчики поведают о "новых и горячо ожидаемых элементах геймплея".

Апдейт, в котором появятся новые возможности, будет выпущен 5 декабря, аккурат к дате выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. А те игроки, которые захотят на следующей неделе отправиться на исследование Ночного города, сразу же получат доступ к новому приключению.

В общем, работа над улучшением Cyberpunk 2077 по-прежнему не прекращается, так что игроки могут ожидать появления новых интересных функций в игре.

37
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
ArtemOZR

опять моды слетят

9
bysaturn

Буквально под каждой игрой с модами такие комментарии после обновлений. Уже можно и не писать.

6
InboxM

Ну что ж, посмотрим оценим. Fsr 3 не плохо бы ещё.

5
T2 FLAIR

Скорее всего в этом патче будет

2
Tabletka_aspirina

То есть,мне в 7ой раз перепроходить?

2
Кей Овальд

3.0, короче жду, всё с вами ясно.

2
6363

Как на счет элемента Русской озвучки в длс.

1
feniks9kl

очень вряд ли, если нужна тут же можно скачать от нейросетки ру озвучку

0
Artery Kaulitz

Добавят метро? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1
Xndr DeKoz
сразу же получат доступ к новому приключению

Че за приключение? новый квест?

0
feniks9kl

ага, призрачная свобода)

0
Юрец Одесса

Ну опять качать, потом качать что бы длс было бесплатное.

0
Floww

"Новые элементы геймплея" это какая то хрень, которую без пачноута бы никто и не заметил? Типа функция покраски колес?

0
Type513

Нг+ ?)

0
Sorento NSK

хоть бы вид от 3 лица сделали

-3
Aksimad

Сейчас сборка модов послетает. Потом неделю ждать, пока их обновят, а потом своими ручками обновлять свою сборку, всё потому что дауничи из cdpr за 3 года не могут игру довести до ума

-6
Сунь хунь

4 года доделывают СИНГЛ игру, кринж)))))

-6
ValSpain

иди в роблокс свой педобир

0
CraftyWest

То, что на старте небось должно было быть? Выпустить кусок не понятного чего, потом клепать патчи и говорить Смотрите какие мы молодцы, вот вам игра, какая она должна была быть. Клево че

Да, ДЛС лучше основы. Основа просто мусор

-7