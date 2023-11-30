Cyberpunk 2077 получит "еще один патч" с новыми элементами геймплея

Студия CD Projekt RED анонсировала следующий RED Streams, который состоится в эту пятницу во время которого разработчики представят информацию об обновлении 2.1. Не вдаваясь в излишние подробности, разработчики поведают о "новых и горячо ожидаемых элементах геймплея".
Апдейт, в котором появятся новые возможности, будет выпущен 5 декабря, аккурат к дате выхода Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. А те игроки, которые захотят на следующей неделе отправиться на исследование Ночного города, сразу же получат доступ к новому приключению.
В общем, работа над улучшением Cyberpunk 2077 по-прежнему не прекращается, так что игроки могут ожидать появления новых интересных функций в игре.
опять моды слетят
Буквально под каждой игрой с модами такие комментарии после обновлений. Уже можно и не писать.
Ну что ж, посмотрим оценим. Fsr 3 не плохо бы ещё.
Скорее всего в этом патче будет
То есть,мне в 7ой раз перепроходить?
3.0, короче жду, всё с вами ясно.
Как на счет элемента Русской озвучки в длс.
очень вряд ли, если нужна тут же можно скачать от нейросетки ру озвучку
Добавят метро? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Че за приключение? новый квест?
ага, призрачная свобода)
Ну опять качать, потом качать что бы длс было бесплатное.
"Новые элементы геймплея" это какая то хрень, которую без пачноута бы никто и не заметил? Типа функция покраски колес?
Нг+ ?)
хоть бы вид от 3 лица сделали
Сейчас сборка модов послетает. Потом неделю ждать, пока их обновят, а потом своими ручками обновлять свою сборку, всё потому что дауничи из cdpr за 3 года не могут игру довести до ума
4 года доделывают СИНГЛ игру, кринж)))))
иди в роблокс свой педобир
То, что на старте небось должно было быть? Выпустить кусок не понятного чего, потом клепать патчи и говорить Смотрите какие мы молодцы, вот вам игра, какая она должна была быть. Клево че
Да, ДЛС лучше основы. Основа просто мусор