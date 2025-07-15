Cyberpunk 2077 получит крупный патч 2.3 и доберётся до Mac уже 17 июля

CD Projekt Red расширяет аудиторию своей культовой RPG: Cyberpunk 2077 официально выходит на Mac. Уже 17 июля 2025 года игра и её крупное дополнение Phantom Liberty станут доступны в Mac App Store. В релиз войдёт Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, включающая все обновления, патчи и весь ранее выпущенный бесплатный контент — вплоть до свежего патча 2.3, который добавляет новые автомобили, улучшения фоторежима и массу других доработок.

Переход на Mac не будет простым портом. CD Projekt Red обещает глубокую оптимизацию под Apple Silicon, включая поддержку масштабирования MetalFX, AMD FSR и Frame Interpolation, оптимизированных под чипы M-серии. Это значит, что игра будет стабильно работать на всем диапазоне современных устройств: от M1 до самых мощных M3 Ultra и грядущих M4.

Разработчики предусмотрели и мелочи: настройка графики «Для этого Mac» автоматически адаптирует игру под конкретную модель, а благодаря поддержке Magic Mouse и Trackpad, играть станет ещё комфортнее. Также заявлена совместимость с внешними дисплеями, включая HDR-вывод и точную калибровку под Apple XDR.

Cyberpunk 2077 для macOS использует Metal API и архитектуру TBDR (Tile-Based Deferred Rendering), а в будущем получит поддержку новых возможностей Metal 4, включая интерполяцию кадров и трассировку пути с шумоподавлением в реальном времени.