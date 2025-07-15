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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 090 оценок

Cyberpunk 2077 получит крупный патч 2.3 и доберётся до Mac уже 17 июля

butcher69 butcher69

CD Projekt Red расширяет аудиторию своей культовой RPG: Cyberpunk 2077 официально выходит на Mac. Уже 17 июля 2025 года игра и её крупное дополнение Phantom Liberty станут доступны в Mac App Store. В релиз войдёт Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, включающая все обновления, патчи и весь ранее выпущенный бесплатный контент — вплоть до свежего патча 2.3, который добавляет новые автомобили, улучшения фоторежима и массу других доработок.

Переход на Mac не будет простым портом. CD Projekt Red обещает глубокую оптимизацию под Apple Silicon, включая поддержку масштабирования MetalFX, AMD FSR и Frame Interpolation, оптимизированных под чипы M-серии. Это значит, что игра будет стабильно работать на всем диапазоне современных устройств: от M1 до самых мощных M3 Ultra и грядущих M4.

Разработчики предусмотрели и мелочи: настройка графики «Для этого Mac» автоматически адаптирует игру под конкретную модель, а благодаря поддержке Magic Mouse и Trackpad, играть станет ещё комфортнее. Также заявлена совместимость с внешними дисплеями, включая HDR-вывод и точную калибровку под Apple XDR.

Cyberpunk 2077 для macOS использует Metal API и архитектуру TBDR (Tile-Based Deferred Rendering), а в будущем получит поддержку новых возможностей Metal 4, включая интерполяцию кадров и трассировку пути с шумоподавлением в реальном времени.

55
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Nereteresis

Чет думал, что уже был финальный патч. Придется в третий раз проходить как финишируют.

18
Lvinomord

Я только второй раз прохожу) Никак не могу остановиться)

9
Fiesta02 Lvinomord

второй раз? Это стеб? или ты рил тратишь по 400+ часов на одно прохождение? Че там можно делать так долго?

1
Lvinomord Fiesta02

Реально) Мне просто нравится в ней находится.Шариться по миру,кататься под музыку и т.д...

8
КонстантинEscadron

Яблокоеды, радуйтесь

9
KookyKolya

Интерестно, что за новые авто они накинут

theatre off tragedy

внедорожники новые давайте

ато только 1 джип и 2 пикапа в игре и всё

wianewa

Ну теперь понятно чё они патч на целый месяц перенесли. Зафакапились с маком явно.

luVol

Чтож патч 2.3 на 17 июля заанонсили после переноса, но странное у них поведение почему они гасятся с новостью о возможном 2 длц. Они же редстрим в начале июня проводили так раз через день вроде после этой новости и сказали за выход патча слишком преждевременно, который очевидно не хотели говорить, но хотели отвести внимание, который по итогу и не вышел 26 июня даже.

Kokoprime1991

Ну и зачем были вот эти крики про мы ВСЕ? Если вот и патчи продолжают делать? Что мешает чутка ДЛС накинуть?

Egik81

Ну вот и огрызки посетит счастье. Видимо все настолько плохо с программированием под ось что туда игры добираются в последнюю очередь так сказать по остаточному принципу. Тем более в данном случае у поляков опыта теперь есть. Сделали ведь порт под свитч 2. Так что АРМ архитектура теперь знакома. Хотя огрызки и отрицают то что у них она но ктож им поверит.

SexualHarassmentPanda

Было бы классно конечно с полным списком изменений ознакомится если они реально игру улучшили а не просто добавили версию для