Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 958 оценок

Cyberpunk 2077 получит отражения с трассировкой лучей на PS5 и Xbox Series X с обновлением 2.0

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Procy_on
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Cyberpunk 2077 получит трассировку лучей на PS5 и Xbox Series X благодаря грядущему обновлению 2.0.

Кадры от Digital Foundry из меню Phantom Liberty показали, что в грядущем обновлении 2.0 в дополнение к существующим теням в режиме трассировки лучей на PS5 и Xbox Series X в игру будут добавлены отражения.

После установки обновления 2.0 на вкладке видео на экране меню Cyberpunk 2077 появится упоминание о том, что режим трассировки лучей предлагает фотореалистичный рендеринг теней и отражений при 30 к/с с динамическим масштабированием разрешения 4K. Ранее в этом режиме упоминались только тени с трассировкой лучей.

Отражения сыграли важную роль в создании тона и облика Найт-Сити Cyberpunk 2077. Поэтому поклонники консолей могут рассчитывать на то, что базовая игра, а также расширение будут выглядеть более реалистично, чем раньше.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
FlowingNekton
режим трассировки лучей предлагает фотореалистичный рендеринг теней и отражений при 30 к/с с динамическим масштабированием разрешения 4K

Что реально кто-то выберет 30 фпс ради этого, разве что для скриншотов

2
Kenn1y

Для такого проекта да, ФПС в сингле ничто, если картинка мыло или в 1080р

2
TheNikolay00 Kenn1y

Там нет 4к ни в одном из режимов, везде апскейлинг. Динамическое 4к не равно 4к.

2
Kenn1y TheNikolay00

Не равно, но гораздо лучше 1080р, особенно, если это на 65+ дюймах.

3
Lvinomord

Надеюсь тени тоже наконец уже пофиксят;)

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