Cyberpunk 2077 получит отражения с трассировкой лучей на PS5 и Xbox Series X с обновлением 2.0 ©

Cyberpunk 2077 получит трассировку лучей на PS5 и Xbox Series X благодаря грядущему обновлению 2.0.



Кадры от Digital Foundry из меню Phantom Liberty показали, что в грядущем обновлении 2.0 в дополнение к существующим теням в режиме трассировки лучей на PS5 и Xbox Series X в игру будут добавлены отражения.

После установки обновления 2.0 на вкладке видео на экране меню Cyberpunk 2077 появится упоминание о том, что режим трассировки лучей предлагает фотореалистичный рендеринг теней и отражений при 30 к/с с динамическим масштабированием разрешения 4K. Ранее в этом режиме упоминались только тени с трассировкой лучей.



Отражения сыграли важную роль в создании тона и облика Найт-Сити Cyberpunk 2077. Поэтому поклонники консолей могут рассчитывать на то, что базовая игра, а также расширение будут выглядеть более реалистично, чем раньше.



