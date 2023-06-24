Cyberpunk 2077 получит отражения с трассировкой лучей на PS5 и Xbox Series X с обновлением 2.0

Cyberpunk 2077 получит трассировку лучей на PS5 и Xbox Series X благодаря грядущему обновлению 2.0.
Кадры от Digital Foundry из меню Phantom Liberty показали, что в грядущем обновлении 2.0 в дополнение к существующим теням в режиме трассировки лучей на PS5 и Xbox Series X в игру будут добавлены отражения.
После установки обновления 2.0 на вкладке видео на экране меню Cyberpunk 2077 появится упоминание о том, что режим трассировки лучей предлагает фотореалистичный рендеринг теней и отражений при 30 к/с с динамическим масштабированием разрешения 4K. Ранее в этом режиме упоминались только тени с трассировкой лучей.
Отражения сыграли важную роль в создании тона и облика Найт-Сити Cyberpunk 2077. Поэтому поклонники консолей могут рассчитывать на то, что базовая игра, а также расширение будут выглядеть более реалистично, чем раньше.
Что реально кто-то выберет 30 фпс ради этого, разве что для скриншотов
Для такого проекта да, ФПС в сингле ничто, если картинка мыло или в 1080р
Там нет 4к ни в одном из режимов, везде апскейлинг. Динамическое 4к не равно 4к.
Не равно, но гораздо лучше 1080р, особенно, если это на 65+ дюймах.
Надеюсь тени тоже наконец уже пофиксят;)