Cyberpunk 2077 пополнит каталог PlayStation Plus Extra в июле 2025 года

Как сообщается в блоге PlayStation, новое обновление каталога PlayStation Plus Extra и Premium за июль 2025 года полно больших сюрпризов. Среди главных новинок — Cyberpunk 2077, а также такие игры, как Banishers: Ghosts of New Eden, Abiotic Factor и New World: Aeternum. Сервис также расширил свой каталог классических игр, добавив культовые игры, такие как Twisted Metal 3 и 4, которые наверняка понравятся поклонникам этих легендарных саг. Всего с 15 июля подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium будет доступно 10 новых игр.

Все игры PlayStation Plus Extra за июль 2025 года

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4

Abiotic Factor | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: The Videogame | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

Все игры PlayStation Plus Premium за июль 2025 года