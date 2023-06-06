Cyberpunk 2077 после установки 1000 модов выглядит потрясающе ©

Новое видео от энтузиаста под ником DubStepZz наглядно доказывает, как сообщество может вывести на совершенно иной уровень одну из самых скандальный и технически незавершённых игр последних лет — Cyberpunk 2077.

Спустя несколько лет после релиза Cyberpunk 2077 игроки самостоятельно довели игру до того, что обещала CD Projekt RED на момент анонса. Теперь в проекте есть полностью функциональная система метро, летающие машины и действительно живой город. Вместе с еще установленными 997 модификациями игра выглядит по-настоящему, как уникальный и проработанный киберпанк-экшен. Работу всей 1000 тысячи модов вы можете оценить на видео ниже:

Большинство установленных модов включали в себя различного исправлений и улучшений игрового процесса, которые даже после патчей не были до конца решены разработчиками. Также автор ролика оснастил игру пару сотнями модами на добавление нового оружия и машин, но особое внимание он уделил визуальной части. В свою сборку он включил несколько глобальных модов на графику, которые добавляют улучшенные модели тел и текстуры в игре, а также добавил собственный пресет для кинематографичного ощущения от игры.

Модификации, которые были представлены в ролике, доступны для скачивания прямо с нашего сайта в разделе "Файлы".