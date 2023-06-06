Cyberpunk 2077 после установки 1000 модов выглядит потрясающе

Новое видео от энтузиаста под ником DubStepZz наглядно доказывает, как сообщество может вывести на совершенно иной уровень одну из самых скандальный и технически незавершённых игр последних лет — Cyberpunk 2077.
Спустя несколько лет после релиза Cyberpunk 2077 игроки самостоятельно довели игру до того, что обещала CD Projekt RED на момент анонса. Теперь в проекте есть полностью функциональная система метро, летающие машины и действительно живой город. Вместе с еще установленными 997 модификациями игра выглядит по-настоящему, как уникальный и проработанный киберпанк-экшен. Работу всей 1000 тысячи модов вы можете оценить на видео ниже:
Большинство установленных модов включали в себя различного исправлений и улучшений игрового процесса, которые даже после патчей не были до конца решены разработчиками. Также автор ролика оснастил игру пару сотнями модами на добавление нового оружия и машин, но особое внимание он уделил визуальной части. В свою сборку он включил несколько глобальных модов на графику, которые добавляют улучшенные модели тел и текстуры в игре, а также добавил собственный пресет для кинематографичного ощущения от игры.
Модификации, которые были представлены в ролике, доступны для скачивания прямо с нашего сайта в разделе "Файлы".
У меня комп уже на 10 моде скажет "Пошëл на@уй кожаный, мне столько не платят" и взорвëтся))
Картинка то пересвечена, понравился летающий Скайлайн
Был бы готовый кумулятивный модпак со всеми этими модами - я бы установил. А ковыряться, устанавливаться по одному моду в течении 2-х часов что-то неохота :)
Подождите, а как же Скайрим, энтузиасты?..
Прикольно, конечно, но это не канонично. Игра задумывалась как недоработанный субпродукт, ведь если это не так, то её бы не выпустили в таком виде:)))
А если серьёзно, то снова аплодирую модерам. С нынешними играми-недоделками, труд модеров всё более востребован.
разницы фактически и нет .. а тачки нашего времени в будущем выглядят бредово
сомневаюсь, что в этих тыщщях модах есть хоть один, возращающий бег по стенам
Очередное "смотрите, какая сборка, но х.й вам, а не ссылка на неё".
Очень грустно видеть, что игры выглядят потрясающе только после установки 1000 модов (((
До сих пор так и не прошел. И желания пока особого нет. Графика какая-то прилизанно-вырвиглазная. Не живая, что-ли...
Даже не представляю, что это за масса модов, которые туда смогли напихать!
Где тут 1000 модов? Я от силы 10 увидел.
Без сравнения с оригинал, ничего не увидел.
добавлять то что в игре не должно быть это абсурд! нисан скайлайн и томсон я заметил пролистывая, к чему это? меня итак все устраивает без модов!
В чем ваще прикол этого киберпанка?
Время идет, прогресс не стоит на месте, новости по типу "Skyrim после установки 1000 модов выглядит потрясающе" устарели, прошлый век, зашквар вообще. Теперь это участь Киберпанка?)) ну ждем новостей лет через 5: "Cyberpunk 2077 после установки 10000 модов выглядит фотореалистично(нет)"
Достаточно просто включить трассировку пути)
Да всё равно он выглядит как куча интерьерных ассет-паков, собранных школьником. Видно, что понабрали кучу недоучек на сдачу.