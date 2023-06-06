Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 555 оценок

Cyberpunk 2077 после установки 1000 модов выглядит потрясающе

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Gutsz
Новости

Новое видео от энтузиаста под ником DubStepZz наглядно доказывает, как сообщество может вывести на совершенно иной уровень одну из самых скандальный и технически незавершённых игр последних лет — Cyberpunk 2077.

Спустя несколько лет после релиза Cyberpunk 2077 игроки самостоятельно довели игру до того, что обещала CD Projekt RED на момент анонса. Теперь в проекте есть полностью функциональная система метро, летающие машины и действительно живой город. Вместе с еще установленными 997 модификациями игра выглядит по-настоящему, как уникальный и проработанный киберпанк-экшен. Работу всей 1000 тысячи модов вы можете оценить на видео ниже:

Большинство установленных модов включали в себя различного исправлений и улучшений игрового процесса, которые даже после патчей не были до конца решены разработчиками. Также автор ролика оснастил игру пару сотнями модами на добавление нового оружия и машин, но особое внимание он уделил визуальной части. В свою сборку он включил несколько глобальных модов на графику, которые добавляют улучшенные модели тел и текстуры в игре, а также добавил собственный пресет для кинематографичного ощущения от игры.

Модификации, которые были представлены в ролике, доступны для скачивания прямо с нашего сайта в разделе "Файлы".

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КиберГарольд
КиберГарольд
Приоритеты
Приоритеты
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Jarvis666

У меня комп уже на 10 моде скажет "Пошëл на@уй кожаный, мне столько не платят" и взорвëтся))

13
gam_rev

Картинка то пересвечена, понравился летающий Скайлайн

0
GetJet

Был бы готовый кумулятивный модпак со всеми этими модами - я бы установил. А ковыряться, устанавливаться по одному моду в течении 2-х часов что-то неохота :)

7
TAPAKAH222

Подождите, а как же Скайрим, энтузиасты?..

6
Аристов--Черный

Прикольно, конечно, но это не канонично. Игра задумывалась как недоработанный субпродукт, ведь если это не так, то её бы не выпустили в таком виде:)))

А если серьёзно, то снова аплодирую модерам. С нынешними играми-недоделками, труд модеров всё более востребован.

2
gliga142

разницы фактически и нет .. а тачки нашего времени в будущем выглядят бредово

0
SkyraX

сомневаюсь, что в этих тыщщях модах есть хоть один, возращающий бег по стенам

0
Евгений Богомолов

Очередное "смотрите, какая сборка, но х.й вам, а не ссылка на неё".

0
Vavan07

Очень грустно видеть, что игры выглядят потрясающе только после установки 1000 модов (((

0
PaPa Sierra

До сих пор так и не прошел. И желания пока особого нет. Графика какая-то прилизанно-вырвиглазная. Не живая, что-ли...

0
Cidorobitch

Даже не представляю, что это за масса модов, которые туда смогли напихать!

-1
Karakytik

Где тут 1000 модов? Я от силы 10 увидел.

-1
Scorpion_GamePlay

Без сравнения с оригинал, ничего не увидел.

-1
Serega-Rus

добавлять то что в игре не должно быть это абсурд! нисан скайлайн и томсон я заметил пролистывая, к чему это? меня итак все устраивает без модов!

-1
Lamager94

В чем ваще прикол этого киберпанка?

-2
Eclair_93

Время идет, прогресс не стоит на месте, новости по типу "Skyrim после установки 1000 модов выглядит потрясающе" устарели, прошлый век, зашквар вообще. Теперь это участь Киберпанка?)) ну ждем новостей лет через 5: "Cyberpunk 2077 после установки 10000 модов выглядит фотореалистично(нет)"

-2
Listoman

Достаточно просто включить трассировку пути)

-2
digitalkid

Да всё равно он выглядит как куча интерьерных ассет-паков, собранных школьником. Видно, что понабрали кучу недоучек на сдачу.

-5