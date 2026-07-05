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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 369 оценок

Cyberpunk 2077 привлекла более 100 тыс игроков онлайн впервые за несколько лет

monk70 monk70

Недавно Cyberpunk 2077 достигла нового пика по числу игроков в Steam за несколько лет. Одновременно игру запустили более 100 000 геймеров. Первоначальный релиз игры в 2020 году вошел в историю как один из самых скандальных релизов. Однако за прошедшие годы разработчикам удалось полностью восстановить её репутацию. Этому способствовали исправления производительности и успешный выход сюжетного дополнения Phantom Liberty.

По последним данным, пикой онлайн за сути составил 101 558 человек. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года. Ежедневно проект в жанре RPG обычно привлекает в среднем от 20 000 до 30 000 игроков.

ПК 359 Индустрия 344
15
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Giggity

Как обычно всё благодаря большой скидке , что как обычно не упоминается в тексте

7
Антон Патриарх Логвинов

Хорошей игре - хороший онлайн спустя 5 лет после релиза.

6
Пользователь ВКонтакте

Из-за анонса 2 сезона анимехи мб? // Vladislav Drksl

1
Lvinomord

Жаль только, что не было обновления с казино....