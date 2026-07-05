Cyberpunk 2077 привлекла более 100 тыс игроков онлайн впервые за несколько лет

Недавно Cyberpunk 2077 достигла нового пика по числу игроков в Steam за несколько лет. Одновременно игру запустили более 100 000 геймеров. Первоначальный релиз игры в 2020 году вошел в историю как один из самых скандальных релизов. Однако за прошедшие годы разработчикам удалось полностью восстановить её репутацию. Этому способствовали исправления производительности и успешный выход сюжетного дополнения Phantom Liberty.

По последним данным, пикой онлайн за сути составил 101 558 человек. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года. Ежедневно проект в жанре RPG обычно привлекает в среднем от 20 000 до 30 000 игроков.