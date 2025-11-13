Cyberpunk 2077 работает в масштабированном разрешении 1440p/60 к/с на Steam Machine, производительность близка к PS5

С помощью Steam Machine Valve стремится добиться конкурентоспособной цены по сравнению с ПК, который вы соберёте самостоятельно. Компания также обещает производительность в разрешении 4K/60 FPS с включённой технологией AMD FSR. И хотя пока неясно, насколько это применимо к самым требовательным играм, Cyberpunk 2077 выглядит сильным кандидатом.
Digital Foundry протестировала устройство и сообщила, что разрешение 1440p/60 к/с с масштабированием «довольно легко» достигается. Однако при включении трассировки лучей для солнечных теней и отражений производительность упала до 30 к/с. Хотя общее мнение таково, что 4K/60 к/сбудет доступно в некоторых играх с FSR, маловероятно, что это будет справедливо для всех. Что вполне логично, поскольку каждая игра оптимизирована по-своему.
Valve пока ничего не говорит о сравнении с консолями текущего поколения. Digital Foundry считает, что производительность Steam Machine находится между Xbox Series S и PS5, склоняясь ближе к последней. Конечно, с точки зрения общей производительности консоль Sony, похоже, выигрывает.
для многих не доходит, что в стимашинке лэптопный теплопакет всё урезано до формфактора банки от сметанки, и ясен пень что пс5 лучше по производительности, но на пс5 нет эмуляторов/модов/торбы, а на стиммашинке нету своевременных релизов типа гта6, везде компромиссы, но при равном ценнике стиммашинка лучше плойки за счёт свободы выбора, steamos и возможности делать пердолетто
P.s. на вопрос чем стиммашинке лучше бич-пекарни на винде - она лучше отсутствием винды угагагага
Я кстати посидел на линуксе и винда в разы удобнее. На линуксе постоянно чет через терминал надо тыкать и можно легко что то сломать. По этому нет! Линукс еще хуже винды. А брать этот стим пк или вообще пк чисто под игры, максимально глупо. Когда нибудь в любом случае будешь пользоваться всеми возможностями пк
так можно и андроид линуксом обозвать))
ты сравнил линукс для пингвинов и steamos от вальвэ:
Только вот на данный момент, цена Steam Machine неизвестна и пердолинг массовому пользователю не особо интересен
т.е. новый ИГРОВОЙ пека от самого габена не может в игру пятилетней давности.
для каких игор он подойдет? для 2д-индимусора с распродаж стима? чем эта коробка лучше пекарнь с маркетплейсов? предустановленным стимОС?
Ну если машина будет стоить в пределах 60к, то это будет отличным бюджетным решением.
киберпык даже пека за 44К без длсс тянет без лучов. только в отличие от стимкороба его можно будет слегка обновить при желании.
а купив куб с проприетарной начинкой ты вложишься в гoвнo 🫠
сечешь, о чем я толкую?
в чем прикол тестировать игрульки пятилетней давности? без лучей они на нормальном железе 2025 года должны летать как фанера над Парижем, вы бы еще ведьмак 3 или скайрим запустили
дотка и кс_очка. это же вальв, значит игоры от габена должны идеально работать 👌
Крайзис тоже несколько лет даже самые ультрамощные компы унижал)
киберпук на ультрах (без лучей) даже на 2070 выдает 60 кадров на QHD. кого там это поделие унижает? 900-серию GTX разве что. и все что ниже
Чисто под фхд подходит, цена в 40-50к еще будет норм, все что выше нах. В общем и пс5 нах не нужон хоть за какие деньги.