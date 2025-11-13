Cyberpunk 2077 работает в масштабированном разрешении 1440p/60 к/с на Steam Machine, производительность близка к PS5

С помощью Steam Machine Valve стремится добиться конкурентоспособной цены по сравнению с ПК, который вы соберёте самостоятельно. Компания также обещает производительность в разрешении 4K/60 FPS с включённой технологией AMD FSR. И хотя пока неясно, насколько это применимо к самым требовательным играм, Cyberpunk 2077 выглядит сильным кандидатом.

Digital Foundry протестировала устройство и сообщила, что разрешение 1440p/60 к/с с масштабированием «довольно легко» достигается. Однако при включении трассировки лучей для солнечных теней и отражений производительность упала до 30 к/с. Хотя общее мнение таково, что 4K/60 к/сбудет доступно в некоторых играх с FSR, маловероятно, что это будет справедливо для всех. Что вполне логично, поскольку каждая игра оптимизирована по-своему.

Valve пока ничего не говорит о сравнении с консолями текущего поколения. Digital Foundry считает, что производительность Steam Machine находится между Xbox Series S и PS5, склоняясь ближе к последней. Конечно, с точки зрения общей производительности консоль Sony, похоже, выигрывает.