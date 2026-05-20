Cyberpunk 2077 с path tracing запустили на PS5 - но ради 35 FPS пришлось опустить разрешение до 348p

Энтузиасты и специалисты из Digital Foundry протестировали запуск игр с полноценным path tracing на обычной PlayStation 5 — благодаря новому Linux-загрузчику, который позволяет превратить консоль в своеобразный ПК. Результаты оказались неожиданными: PS5 действительно способна тянуть трассировку пути, но ценой серьёзных компромиссов.

Для тестов использовали три проекта: Quake II RTX, Portal RTX и Cyberpunk 2077 в режиме RT Overdrive. Именно Cyberpunk оказался самым тяжёлым испытанием для консоли.

В стандартных настройках RT Overdrive при выводе в 1080p и XeSS Performance игра показывала около 22 FPS. Однако после снижения разрешения до 1920×800, а внутреннего рендера — фактически до 348p, средний фреймрейт удалось поднять до 26,9 FPS.

Дополнительный мод PT Optimized, уменьшающий количество отражений лучей, позволил добиться уже 35,5 FPS — прирост составил около 32%. При этом качество изображения заметно страдает из-за экстремально низкого разрешения и агрессивного апскейлинга.

Digital Foundry также протестировали генерацию кадров через AMD FSR 3.1. Формально счётчик показывал около 70 FPS, однако сами кадры выглядели нестабильно и не создавали ощущения полноценной плавности.

Лучше всего из трёх игр на PS5 показал себя Quake II RTX. С динамическим разрешением проект смог удерживать 60 FPS, хотя временами внутреннее разрешение падало до 540p. Portal with RTX оказался промежуточным вариантом — игра запускалась примерно в 30 FPS, но с заметными проблемами изображения.

По мнению Digital Foundry, эксперимент показывает, что PlayStation 5 Pro могла бы получить экспериментальный режим path tracing в некоторых играх. А PlayStation 6, с улучшенным RT-железом и новым поколением PSSR, вероятно, уже сможет поддерживать подобные технологии без настолько жёстких компромиссов.