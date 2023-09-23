Cyberpunk 2077 снова на вершине Steam теперь за счет апдейта 2.0. Пик активности в сети достиг 115 тысяч человек ©

Cyberpunk 2077 переживает очередной ренессанс в Steam за свою трехлетнюю историю. И все благодаря вышедшему накануне обновлению 2.0, которое обновило и улучшило большинство ключевых элементов игры.

Как следует из статистики SteamDB, на пике последних 24 часов в игру одновременно играли более 115 510 пользователей Steam (на момент написания этой новости - 100 346). Еще позавчера средний показатель находился в районе 15 000, так что рост значительный. Сейчас Cyberpunk 2077 занимает 8-е место в списке "самых играемых" игр, уступив фаворитам этого года Baldur's Gate 3 и Starfield, а также давно существующим соревновательным играм CS, Dota 2 и Apex.

Об этом можно судить и по списку крупнейших бестселлеров платформы. Cyberpunk 2077 в настоящее время занимает третье место в рейтинге, уступая лишь EA Sports FC 24 и, конечно же, Counter-Strike: Global Offensive. Интересно, что дополнение Spectre of Freedom занимает пятое место, уступая только что вышедшей Payday 3. Cyberpunk 2077 также попала в первую десятку рейтинга "Тренды", заняв 9-е место.

Стоит отметить, что не так давно Cyberpunk 2077 преодолел барьер "очень положительных" обзоров в Steam. Этот статус означает, что из более чем пятисот тысяч рецензий как минимум 80% были отнесены к положительным. Долгое время после неоднозначного релиза игры отзывы оставались скорее "смешанными".

Можно предположить, что многие игроки останутся в игре подольше, чтобы не только опробовать новые возможности, но и подготовить своего персонажа к совершенно новым приключениям в Phantom Liberty. Релиз первого и последнего расширения для Cyberpunk 2077 состоится в ближайший вторник - 26 сентября - эксклюзивно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Однако перед возвращением к игре стоит последовать совету разработчиков и удалить все модификации, чтобы избежать проблем с целостностью файлов. Также будет разумно начать игру "с нуля", чтобы спокойно ознакомиться с каждым новым путем развития персонажа. Обновление 2.0 доступно исключительно на ПК и консолях текущего поколения.