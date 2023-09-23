Cyberpunk 2077 снова на вершине Steam теперь за счет апдейта 2.0. Пик активности в сети достиг 115 тысяч человек

Cyberpunk 2077 переживает очередной ренессанс в Steam за свою трехлетнюю историю. И все благодаря вышедшему накануне обновлению 2.0, которое обновило и улучшило большинство ключевых элементов игры.
Как следует из статистики SteamDB, на пике последних 24 часов в игру одновременно играли более 115 510 пользователей Steam (на момент написания этой новости - 100 346). Еще позавчера средний показатель находился в районе 15 000, так что рост значительный. Сейчас Cyberpunk 2077 занимает 8-е место в списке "самых играемых" игр, уступив фаворитам этого года Baldur's Gate 3 и Starfield, а также давно существующим соревновательным играм CS, Dota 2 и Apex.
Об этом можно судить и по списку крупнейших бестселлеров платформы. Cyberpunk 2077 в настоящее время занимает третье место в рейтинге, уступая лишь EA Sports FC 24 и, конечно же, Counter-Strike: Global Offensive. Интересно, что дополнение Spectre of Freedom занимает пятое место, уступая только что вышедшей Payday 3. Cyberpunk 2077 также попала в первую десятку рейтинга "Тренды", заняв 9-е место.
Стоит отметить, что не так давно Cyberpunk 2077 преодолел барьер "очень положительных" обзоров в Steam. Этот статус означает, что из более чем пятисот тысяч рецензий как минимум 80% были отнесены к положительным. Долгое время после неоднозначного релиза игры отзывы оставались скорее "смешанными".
Можно предположить, что многие игроки останутся в игре подольше, чтобы не только опробовать новые возможности, но и подготовить своего персонажа к совершенно новым приключениям в Phantom Liberty. Релиз первого и последнего расширения для Cyberpunk 2077 состоится в ближайший вторник - 26 сентября - эксклюзивно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Однако перед возвращением к игре стоит последовать совету разработчиков и удалить все модификации, чтобы избежать проблем с целостностью файлов. Также будет разумно начать игру "с нуля", чтобы спокойно ознакомиться с каждым новым путем развития персонажа. Обновление 2.0 доступно исключительно на ПК и консолях текущего поколения.
Чо с е@лом, старфилд?:)
Симулятор загрузок уже никому не нужен, надо же какая неожиданность! :D
подскажите, как бороться с прорисовкой (забор возле носа грузиться) игра на фулхд максимум (без трассировки; ссд, райзен 5 5600 рх 6700хт 16гб оператив
переустановить игру , либо дрова - что то криво поставилось ..
Попробуй мод на увеличение lod
Я один офигел от того что все шмотки теперь стали декоративными, да и топовое оружие стало 5 уровня и выглядит как серый мусор ?)) Вообще не понятно что с этими накопленными за первое прохождение богатствами делать, и куда пропали все купленные тачки))
Не все . Нетранерский костюм даёт прибавки и очки для взлома военные. Но по сути да
Поэтому советовали пройти игру заново.
Кто нибудь смог взломать чип милитеха в обновленной версии 2.0 перед походом к Мальстрему? Я почему то нажимал на него и ничего не было . Интересно они это в отдельный перк поместили видимо и он не в начале ветки .
В первом прохождении с релиза денег накопить было труднее . Я долг Виктору отдал после свалки уже и Ви унылым голосом говорила что Извини меня Виктор что то такое Что втянула тебя в это. Сейчас просто прошел две побочки,оружия с трупов насобирал ,оно дорогое и в начале же отдал ему 21 тыс и увидел эту кат сцену унылым голосом будто что то ужасное произошло )))
После взлома чтоб деньги с чипа добавились на счёт нужно в инвентаре пощелкать по нему, иначе он так и будет там лежать взломанный.
Это ерунда пока что, а что будет, когда выйдет длс!?)
Улучшило? Чего то многие жалуются на микрофизы, которых раньше было куда меньше...
В прошлый раз все побочки сделал, смысл повторяться...
Сюжетку аддона пройду на пиратке и нафиг с пляжу.
вот реально - лучше бы новую игру делали , все эти допы по паре часов игры ..
Ну вот да, я тоже думал - сейчас поставлю, поиграю, а потом - в первое прохождение я там в каждый угол залез, выполнил все второстепенные квесты, собрал всё что можно. Наверное имеет смысл еще годик подождать чтоб забылось.
Тем временем дополнение Phantom Liberty минимум на 40 часов: "ну да ну да, пошел я нахрен"
Не делай, кто тебя заставляет? Плотно держать всех в курсе не обязательно
И в эти 40 часов куча циклических вторичек наверняка входит.