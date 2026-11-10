Cyberpunk 2077 стал доступен в Battle.net со скидкой до 60%

CD Projekt Red выпустила Cyberpunk 2077 в магазине Battle.net. В честь запуска игра доступна со значительной скидкой: стандартное издание стоит 17,99 доллара вместо 59,99, а Cyberpunk 2077: Ultimate Edition обойдётся в 31,99 доллара вместо 79,99. Скидка составляет 60%.

Теперь владельцы Battle.net могут отправиться на улицы Найт-Сити, приобретя игру напрямую через платформу Blizzard. Ранее проект был доступен в Steam, GOG и Epic Games Store. Выход в Battle.net подтверждает курс компании на привлечение сторонних крупных релизов, о котором ранее высказывались представители Xbox и Blizzard.

На фоне выхода аниме «Киберпанк: Бегущие по краю 2» и обновления 2.5, добавившего новые механики и кроссплей-моды, игра переживает новую волну популярности. Акция в Battle.net — отличный повод присоединиться к ней тем, кто ещё не пробовал.