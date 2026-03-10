Cyberpunk 2077 стала частью подписки Xbox Game Pass

Корпорация Microsoft и польская студия CD Projekt RED продолжают укреплять свой многолетний союз. Вслед за The Witcher 3 в каталоге Game Pass стала доступна экшен-ролевая игра Cyberpunk 2077. Игра доступна подписчикам уровней Ultimate и Premium на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, а также через облако (Cloud Gaming). Это отличный шанс прогуляться по Найт-Сити, не тратясь на отдельную покупку.

Cyberpunk 2077 — это история наемника Ви в неоновом мегаполисе будущего, где правят корпорации и кибертехнологии. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг кражи уникального прототипа нейронного импланта. Игроков ждут разборки банд, вариативный сюжет и полная свобода в развитии персонажа.

Несмотря на неудачный запуск, Cyberpunk 2077 удалось преодолеть последствия скандального старта. Благодаря многолетней поддержке патчами и выходу некстген-версий игра стала настоящим хитом. Статус «очень положительных» отзывов в Steam — прямое доказательство того, что разработчики вернули доверие аудитории