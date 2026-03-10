ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 934 оценки

Cyberpunk 2077 стала частью подписки Xbox Game Pass

Gruz_ Gruz_

Корпорация Microsoft и польская студия CD Projekt RED продолжают укреплять свой многолетний союз. Вслед за The Witcher 3 в каталоге Game Pass стала доступна экшен-ролевая игра Cyberpunk 2077. Игра доступна подписчикам уровней Ultimate и Premium на консолях Xbox Series X|S и Xbox One, а также через облако (Cloud Gaming). Это отличный шанс прогуляться по Найт-Сити, не тратясь на отдельную покупку.

Cyberpunk 2077 — это история наемника Ви в неоновом мегаполисе будущего, где правят корпорации и кибертехнологии. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг кражи уникального прототипа нейронного импланта. Игроков ждут разборки банд, вариативный сюжет и полная свобода в развитии персонажа.

Несмотря на неудачный запуск, Cyberpunk 2077 удалось преодолеть последствия скандального старта. Благодаря многолетней поддержке патчами и выходу некстген-версий игра стала настоящим хитом. Статус «очень положительных» отзывов в Steam — прямое доказательство того, что разработчики вернули доверие аудитории

5
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий