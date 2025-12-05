Cyberpunk 2077 стала Игрой года для Mac на App Store Awards

Компания Apple объявила победителей своей ежегодной премии App Store Awards. Карточная игра Pokémon Trading Card Game Pocket получила награду «Игра года для iPhone», а Cyberpunk 2077, Dredge и номинированная на Game Awards игра Despelote вошли в список победителей.
Помимо победителей в номинации «Игра года», три игры получили награду «Культурное влияние», которая отмечает игры, «способствующие более глубокому взаимопониманию и предоставляющие пользователям больше возможностей для взаимодействия со своими сообществами». Art of Fauna, Chants of Sennnaar и Despelote вошли в список вместе с тремя другими приложениями.
Полный список победителей премии App Store Award 2025 представлен ниже:
- Игра года для iPad: Dredge
- Игра года для iPhone: Pokémon Trading Card Game Pocket
- Игра года для Apple Vision Pro: Porta Nubi
- Игра года для Mac: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Игра года для Apple Arcade: What the Clash?
- Приложение года для iPad: Detail
- Приложение года для iPhone: Timo
- Приложение года для Apple Vision Pro: Explore POV
- Приложение года для Mac: Essayist
- Культурное влияние, Игры: Art of Fauna, Chants of Sennaar, Despelote
- Культурное влияние, Приложения: Be My Eyes, Focus Friend, StoryGraph
Чего все дрочат на эту игру? Унылый сюжет, никчемные персонажи, дурацкий сеттинг.
И так во всех играх красного петуха
Унылый коммент, никчёмный комментатор, дурацкая одна клетка.
У откусанных на улице праздник.
Заслужили
Это же насколько на Маке катастрофичная ситуация с играми, что такая параSHа там игру года получает!
Уже практически 6 лет с момента выхода игры прошло - даже не верится....
А чё там больше играть не чего? А где Батла расфуфыренная??? )))
Опять чемоданы занесли
Когда нечего играть, кроме киберпука
Ну и ладушки коли так.
Правда не известно что там ещё было.
Ну у них и игр то мало