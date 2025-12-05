ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 438 оценок

Cyberpunk 2077 стала Игрой года для Mac на App Store Awards

monk70 monk70

Компания Apple объявила победителей своей ежегодной премии App Store Awards. Карточная игра Pokémon Trading Card Game Pocket получила награду «Игра года для iPhone», а Cyberpunk 2077, Dredge и номинированная на Game Awards игра Despelote вошли в список победителей.

Помимо победителей в номинации «Игра года», три игры получили награду «Культурное влияние», которая отмечает игры, «способствующие более глубокому взаимопониманию и предоставляющие пользователям больше возможностей для взаимодействия со своими сообществами». Art of Fauna, Chants of Sennnaar и Despelote вошли в список вместе с тремя другими приложениями.

Полный список победителей премии App Store Award 2025 представлен ниже:

  • Игра года для iPad: Dredge
  • Игра года для iPhone: Pokémon Trading Card Game Pocket
  • Игра года для Apple Vision Pro: Porta Nubi
  • Игра года для Mac: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  • Игра года для Apple Arcade: What the Clash?
  • Приложение года для iPad: Detail
  • Приложение года для iPhone: Timo
  • Приложение года для Apple Vision Pro: Explore POV
  • Приложение года для Mac: Essayist
  • Культурное влияние, Игры: Art of Fauna, Chants of Sennaar, Despelote
  • Культурное влияние, Приложения: Be My Eyes, Focus Friend, StoryGraph
kolinmah

Чего все дрочат на эту игру? Унылый сюжет, никчемные персонажи, дурацкий сеттинг.

18
Who am I really

И так во всех играх красного петуха

7
JustA_NiceGuy

Унылый коммент, никчёмный комментатор, дурацкая одна клетка.

Святой Джо

У откусанных на улице праздник.

7
DayBecomeGame

Заслужили

6
PICTURE ORGANIC

Это же насколько на Маке катастрофичная ситуация с играми, что такая параSHа там игру года получает!

5
Lvinomord

Уже практически 6 лет с момента выхода игры прошло - даже не верится....

3
askazanov

А чё там больше играть не чего? А где Батла расфуфыренная??? )))

2
ChromeDisaster

Опять чемоданы занесли

2
Who am I really
Cyberpunk 2077 стала Игрой года для Mac на App Store Awards

Когда нечего играть, кроме киберпука

1
sa1958

Ну и ладушки коли так.

Правда не известно что там ещё было.

Loopy Fox

Ну у них и игр то мало

