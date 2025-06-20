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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 592 оценки

Cyberpunk 2077 стала успешной на Nintendo Switch 2, но другие игры от сторонних разработчиков показали слабый старт

AceTheKing AceTheKing

Продажи сторонних игр на Nintendo Switch 2 оказались ниже ожиданий, сообщает The Game Business со ссылкой на рыночные данные и анонимные источники в издательских компаниях. По информации портала, большинство проектов от сторонних компаний продемонстрировали слабые стартовые показатели, причем один из издателей охарактеризовал результаты своей игры как "хуже самых пессимистичных прогнозов", не раскрывая конкретного названия.

Единственным исключением стала Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Игра не только превзошла по стартовым продажам версию The Witcher 3: Wild Hunt для оригинального Switch, но и сделала это несмотря на существенно меньшую установленную базу новой консоли. Этот успех особенно примечателен, учитывая сложную историю релиза Cyberpunk 2077 на других платформах.

Аналитики предполагают, что слабые показатели других проектов могут быть связаны с несколькими факторами: недостаточной маркетинговой поддержкой, высокой конкуренцией со стороны эксклюзивов Nintendo, а также особенностями аудитории новой консоли, которая пока только формируется.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
211186

хоть 30 фпс выдает?)

4
ApparentYousif

в длс падает до 14

UnwaveringGlenn ApparentYousif

Не переживай CD Projekt RED патчами исправит такой низкий ФПС, я в этом 100% уверен.

1
Vova S
особенностями аудитории новой консоли

Собственно, этим все сказано.

1
Kenn1y

Пока это единственная игра, ради который можно взять NS2, ещё бы Ведьмак 3 обновили.

Tiger Goose

Для этих игр есть другие, более походящие платформы.

1
lokdogg

так фанатом нинки только марио нужен они же отбитые на голову

cthulhu42

Интересно что там с производительностью и настройками.