Cyberpunk 2077 стала успешной на Nintendo Switch 2, но другие игры от сторонних разработчиков показали слабый старт

Продажи сторонних игр на Nintendo Switch 2 оказались ниже ожиданий, сообщает The Game Business со ссылкой на рыночные данные и анонимные источники в издательских компаниях. По информации портала, большинство проектов от сторонних компаний продемонстрировали слабые стартовые показатели, причем один из издателей охарактеризовал результаты своей игры как "хуже самых пессимистичных прогнозов", не раскрывая конкретного названия.

Единственным исключением стала Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Игра не только превзошла по стартовым продажам версию The Witcher 3: Wild Hunt для оригинального Switch, но и сделала это несмотря на существенно меньшую установленную базу новой консоли. Этот успех особенно примечателен, учитывая сложную историю релиза Cyberpunk 2077 на других платформах.

Аналитики предполагают, что слабые показатели других проектов могут быть связаны с несколькими факторами: недостаточной маркетинговой поддержкой, высокой конкуренцией со стороны эксклюзивов Nintendo, а также особенностями аудитории новой консоли, которая пока только формируется.