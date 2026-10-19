Cyberpunk 2077 теперь можно пройти от третьего лица благодаря масштабному обновлению мода

При разработке Cyberpunk 2077 студия CD Projekt Red решила отказаться от вида от третьего лица в пользу камеры от первого лица. Разработчики считали, что другой ракурс лишит игру эффекта погружения, который стал важной частью её игрового опыта. Однако почти через шесть лет после релиза мод Immersive Third-Person получил крупное обновление, демонстрирующее, что игра вполне может работать и с камерой от третьего лица.

Мод, созданный автором CybrDrake и опубликованный на Nexus Mods, добавляет отдельный вид от третьего лица с собственными анимациями и переключением перспективы в зависимости от ситуации. При этом анимации для двух режимов полностью разделены: игрок может в любой момент вернуться к виду от первого лица и продолжить играть так, как задумано в оригинале. По словам автора, система анимаций во многом похожа на решения из The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 и Starfield.

Хотя мод вышел ещё в прошлом месяце, именно версия 2.0.0 заметно улучшила впечатления от игры с новой камерой. Обновление добавило полный набор пользовательских анимаций для мужской версии Ви, новые анимации для женской версии персонажа, автоматическое преодоление препятствий во время бега и отслеживание головами NPC собеседника в диалогах. Также появилась синхронизация движения губ с английской озвучкой.

Благодаря этим изменениям большинство взаимодействий с игровым миром теперь корректно работает от третьего лица, позволяя пройти практически всю игру с новой перспективой. Впрочем, в бою мод пока не предлагает полноценного решения, поэтому этот аспект остаётся исключением. Тем не менее обновлённая версия делает альтернативный ракурс гораздо более удобным и цельным, чем прежде.