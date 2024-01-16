Cyberpunk 2077 теперь на виниле

Студия CDPR решила выпустить все саундтреки Найт Сити на пластинках.

Фанаты киберпанковской тематики ликуйте! Коллекция саундтреков к видеоиграм расширилась анонсом двух винилов Cyberpunk 2077 Radio Vol. 1 и Vol. 2.

Решение студии CD Projekt Red выпустить саундтрек в этом формате говорит о растущей тенденции к тому, что музыка из видеоигр получает признание как форма искусства, выходящая за пределы цифровой сферы.

Переход на винил — это не просто ностальгия; это дань качеству музыки, созданной для Cyberpunk 2077. Сама игра добилась значительных успехов с момента своего выхода, особенно с релизом Ultimate Edition и расширения Phantom Liberty.

Стоит отметить, что саундтрек к Cyberpunk 2077 получил признание критиков за свою глубину и то, как музыка дополняет футуристическую антиутопическую тему игры.

Выпуск альбомов запланирован на 26 апреля 2024 года. Каждая пластинка обойдётся желающим в $30