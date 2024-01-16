Cyberpunk 2077 теперь на виниле

Студия CDPR решила выпустить все саундтреки Найт Сити на пластинках.
Фанаты киберпанковской тематики ликуйте! Коллекция саундтреков к видеоиграм расширилась анонсом двух винилов Cyberpunk 2077 Radio Vol. 1 и Vol. 2.
Решение студии CD Projekt Red выпустить саундтрек в этом формате говорит о растущей тенденции к тому, что музыка из видеоигр получает признание как форма искусства, выходящая за пределы цифровой сферы.
Переход на винил — это не просто ностальгия; это дань качеству музыки, созданной для Cyberpunk 2077. Сама игра добилась значительных успехов с момента своего выхода, особенно с релизом Ultimate Edition и расширения Phantom Liberty.
Стоит отметить, что саундтрек к Cyberpunk 2077 получил признание критиков за свою глубину и то, как музыка дополняет футуристическую антиутопическую тему игры.
Выпуск альбомов запланирован на 26 апреля 2024 года. Каждая пластинка обойдётся желающим в $30
Пошёл сдувать пыль со своего кибер-патефона.
А музон который звучит в баре Посмертие, есть на какой нить радиостанции?
Vexel и морро рок
всегда хотел себе проигрыватель для пластинок но чет там цена конь
Хз что там на виниле выпускать. Для меня саундтрек этой игры одна из самых слабых ее сторон. На вкус и цвет, конечно, но я был разочарован музыкой, думал будет лучше. Хороших песен из ВСЕГО саундтрека (OST + Radio) лично для себя по пальцам одной руки нашел. Радио - это просто тихий ужас, такой убогой подборки я даже навскидку не вспомню. Такое впечатление, что там просто по офису побегали, поспрашивали чЁ сейчас слушаете, насобирали всякой фигни безвкусной - хоп вот и радио...
так и представляю себя - еду в старом ведре и у меня на заднем сиденье крутится пластинка. А куда я еду? уже не помню, или не знаю ещё, но это не главное, тут важно пластинку не поцарапать на кочках!
Щас всё брошу и побегу покупать патефон, что бы слушать пластинки..
ценители говорят - лучший в мире звук с винила, правда я не понимаю - если на этот винил записывают с MP3, то как может винил быть лучше оригинала?