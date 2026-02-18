Cyberpunk 2077 теперь запускается на смартфоне со Snapdragon 8 Gen 5 через эмуляцию ПК

Cyberpunk 2077 запустили на Android-смартфоне Red Magic 11 Pro через слои эмуляции ПК, а не через облачный стриминг. При разрешении 720p производительность варьируется от высоких 20 до 50 кадров в секунду. ETA Prime опубликовал новую демонстрацию, в которой игра работает на Android-устройстве с процессором Snapdragon, используя GameSir GameHub в качестве оболочки для запуска Windows-версии игры на Arm-архитектуре. Это то же программное обеспечение, которое недавно было анонсировано для macOS.

В видео ETA Prime начинает тестирование с разрешения 720p, низкого пресета графики и FSR 2.1 в режиме Balanced. При отключённой генерации кадров счётчик FPS в основном держится около 30 кадров в секунду, а в более тяжёлых сценах проседает до высоких 20.

Затем он включает генерацию кадров FSR и повторяет тест с теми же настройками 720p и FSR Balanced. С включённой генерацией производительность повышается до высоких 40 FPS, с пиками около 50 кадров в секунду, при этом автор отмечает заметные артефакты изображения, такие как «гостинг» (шлейфы).

ETA Prime также протестировал пресет Steam Deck, который повышает некоторые настройки графики при сохранении FSR в режиме Balanced. Без генерации кадров производительность составила около 25 FPS, а после повторного включения — вернулась к уровню около 45 FPS.

Команда HardwareUnion, заявляющая о своей причастности к разработке драйверов и модов, утверждает, что при правильных настройках можно добиться ещё более высокой производительности. По их словам, в их тестах с пресетом Steam Deck и отключённой генерацией кадров средний показатель в бенчмарке составил 50,34 FPS.

Тем не менее, демонстрация ETA Prime показывает, что современный флагманский смартфон способен эмулировать требовательную ПК-игру вроде Cyberpunk 2077 с играбельными настройками. Подобные результаты во многом зависят от работы слоёв совместимости и низкоуровневой оптимизации со стороны команд, разрабатывающих эмуляторы и драйверы, включая Proton от Valve, который играет ключевую роль в поддержке Windows-игр на Steam Deck.