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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 532 оценки

Cyberpunk 2077 удалось запустить на Snapdragon 8 Elite при 60 FPS в разрешении 720p

KoRnEr
Новости

Нехватка качественных игр AAA-класса на платформе Android вызывает недоумение, особенно учитывая возможности мощных мобильных процессоров, таких как Snapdragon 8 Elite, способных запускать сложные проекты на компактных устройствах.

Однако, похоже, что игроки нашли способ решить эту проблему. В сети появился видеоролик, демонстрирующий, что запуск Cyberpunk 2077 на смартфоне с поддержкой стабильных 60 кадров в секунду при низких настройках — это вполне реально. И этот результат не вызывает удивления, учитывая, что Snapdragon 8 Elite ранее превосходил AMD Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light, показывая впечатляющую производительность на топовом уровне.

Конечно, для достижения заветных 60 кадров в секунду настройки графики были установлены на минимальный уровень, а разрешение снижено до 1280×720 пикселей. Хотя это разрешение может показаться низким, на небольших экранах плотность пикселей компенсирует потери в качестве изображения, делая их незаметными для большинства пользователей.

Игра работающая на Snapdragon 8 Elite демонстрируется без трассировки лучей. Для запуска «красивой» трассировки лучей CD Projekt RED и NVIDIA рекомендуют графический процессор серии RTX 4000. Конечно, Snapdragon 8 Elite поддерживает аппаратную трассировку лучей, но есть множество примеров, которые показывают значительное снижение производительности при включении этих функций.

Естественно, игра запускалась не через нативное приложение для Android, а через эмуляционную платформу Game Fusion, которая позволяет запускать компьютерные игры на смартфонах с широким спектром настроек.

Таким образом, в ближайшем будущем устройства на этом процессоре будут пользоваться большим спросом среди игроков, желающих получить максимум от своих устройств.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Было бы неплохо Ведьмака 3 в 1080p.

На мобильном устройстве в него играть - вполне.

3
Simple Jack

Вы все врете, на ИГРОВОЙ консоли плэйстэйшон4 - 20к/с, а на мобилке все 60?

Вброс

0
DorianFox

Ну тк все эти ваши сони и боксы не более чем маркетинг) этот тот же пк только в другом корпусе) так ещё и без особого будущего в плане апгрейда)

6
Extor Menoger

Ну вот а ещё над мобилками ржали. В итоге нахрен все эти 4090 выкините и перейдете на сяоми за 10к рублей. Скринте

0
Пользователь ВКонтакте

"Нехватка качественных игр AAA-класса на платформе Android вызывает недоумение, особенно учитывая возможности мощных мобильных процессоров, таких как Snapdragon 8 Elite, способных запускать сложные проекты на компактных устройствах."

Данный процессор только вышел.
и только он приносит ,наконец-то , поддержку современных технологий рендера.

Сейчас скомпилировать игру на телефон, будет куда проще. Потому что не нужно парится о том, что фичи движка и материалы, не поддерживаются мобильным устройством. // Александр Дельтазавр

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно увидеть результаты работы этого процессора в ААА игре, но собранной под arm архитектуру. А то все эти тесты через недо-эмуляторы - такой себе показатель // Дмитрий Зинченко

0
Pirat13666

1:37:50 - Макинтош обскакал этот Снапдрагон.

0
Чизбургер

Нехватка качественных игр AAA-класса на платформе Android вызывает недоумение

У скудоумных только вызывает недоумение.

-7
Алан Битаров

Зачем пользователей Android к себе приравниваешь?

3