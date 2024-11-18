Cyberpunk 2077 удалось запустить на Snapdragon 8 Elite при 60 FPS в разрешении 720p

Нехватка качественных игр AAA-класса на платформе Android вызывает недоумение, особенно учитывая возможности мощных мобильных процессоров, таких как Snapdragon 8 Elite, способных запускать сложные проекты на компактных устройствах.

Однако, похоже, что игроки нашли способ решить эту проблему. В сети появился видеоролик, демонстрирующий, что запуск Cyberpunk 2077 на смартфоне с поддержкой стабильных 60 кадров в секунду при низких настройках — это вполне реально. И этот результат не вызывает удивления, учитывая, что Snapdragon 8 Elite ранее превосходил AMD Radeon 780M в тесте 3DMark Steel Nomad Light, показывая впечатляющую производительность на топовом уровне.

Конечно, для достижения заветных 60 кадров в секунду настройки графики были установлены на минимальный уровень, а разрешение снижено до 1280×720 пикселей. Хотя это разрешение может показаться низким, на небольших экранах плотность пикселей компенсирует потери в качестве изображения, делая их незаметными для большинства пользователей.

Игра работающая на Snapdragon 8 Elite демонстрируется без трассировки лучей. Для запуска «красивой» трассировки лучей CD Projekt RED и NVIDIA рекомендуют графический процессор серии RTX 4000. Конечно, Snapdragon 8 Elite поддерживает аппаратную трассировку лучей, но есть множество примеров, которые показывают значительное снижение производительности при включении этих функций.

Естественно, игра запускалась не через нативное приложение для Android, а через эмуляционную платформу Game Fusion, которая позволяет запускать компьютерные игры на смартфонах с широким спектром настроек.

Таким образом, в ближайшем будущем устройства на этом процессоре будут пользоваться большим спросом среди игроков, желающих получить максимум от своих устройств.