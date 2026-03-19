Cyberpunk 2077 уходит в аркадные автоматы: CD Projekt показала неожиданный Chrome Rush

CD Projekt продолжает расширять вселенную Cyberpunk 2077 и представила новый проект — Cyberpunk 2077: Chrome Rush. В отличие от привычных релизов студии, речь идёт не о игре для ПК или консолей, а о полноценном аркадном автомате.

Разработкой занимается UNIS Games, а сам проект позиционируется как динамичный combat racer. Игрокам предстоит оседлать футуристические мотоциклы и мчаться по улицам Найт-Сити, не только соревнуясь в скорости, но и активно устраняя соперников.

В Chrome Rush можно использовать огнестрельное оружие, гаджеты и даже рукопашные атаки прямо во время гонки. Такой подход делает игру гибридом аркадных заездов и боевика. Проект предложит 4 трассы, 8 мотоциклов и 7 персонажей, а основной упор сделан на высокий темп, зрелищные столкновения и фирменную неоновую эстетику.

CD Projekt подчёркивает, что не собирается ограничиваться только крупными релизами вроде сиквела. Подобные проекты помогают поддерживать интерес к бренду и экспериментировать с форматами.

Cyberpunk 2077: Chrome Rush демонстрирует, что франшиза может развиваться далеко за пределами классических RPG. И хотя это необычный шаг для серии, он вполне может удержать внимание аудитории в ожидании следующей большой части.