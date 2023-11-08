Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдет 5 декабря

Во внутренней системе продаж Gamestop появилась информация о том, что версии Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдут в следующем месяце.



Во внутренней системе GameStop появилось SKU для нового Ultimate-издания. Согласно листингу, это издание будет продаваться в розницу по цене $59,99 как на PS5, так и на Xbox. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, но, по всей видимости, эта версия будет включать в себя базовую Cyberpunk 2077 и недавно вышедшее расширение Phantom Liberty. Интересно, что Phantom Liberty продается за $29,99 в магазинах PlayStation и Xbox, а основную игру часто можно найти по цене $19,99 (иногда и меньше) для обеих платформ. В магазинах также доступен цифровой комплект Cyberpunk 2077/Phantom Liberty, который в настоящее время продается от $70 до $79,99, но часто его можно приобрести в цифровом виде около $50.

В прошлом месяце во время общения с инвесторами главный коммерческий директор CD Projekt RED Михал Новаковски уже упоминал о выпуске нового издания. "Что касается нового издания, коллекционного издания, мы пока не знаем его названия, но когда придет время, мы сообщим вам". Интересно, что недавно PEGI также присвоила рейтинг "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition", но впоследствии этот рейтинг был удален.