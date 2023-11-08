Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдет 5 декабря

Во внутренней системе продаж Gamestop появилась информация о том, что версии Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдут в следующем месяце.
Во внутренней системе GameStop появилось SKU для нового Ultimate-издания. Согласно листингу, это издание будет продаваться в розницу по цене $59,99 как на PS5, так и на Xbox. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, но, по всей видимости, эта версия будет включать в себя базовую Cyberpunk 2077 и недавно вышедшее расширение Phantom Liberty. Интересно, что Phantom Liberty продается за $29,99 в магазинах PlayStation и Xbox, а основную игру часто можно найти по цене $19,99 (иногда и меньше) для обеих платформ. В магазинах также доступен цифровой комплект Cyberpunk 2077/Phantom Liberty, который в настоящее время продается от $70 до $79,99, но часто его можно приобрести в цифровом виде около $50.
В прошлом месяце во время общения с инвесторами главный коммерческий директор CD Projekt RED Михал Новаковски уже упоминал о выпуске нового издания. "Что касается нового издания, коллекционного издания, мы пока не знаем его названия, но когда придет время, мы сообщим вам". Интересно, что недавно PEGI также присвоила рейтинг "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition", но впоследствии этот рейтинг был удален.
Пока не выкатят НГ+ и перепроходить не охота
осталось xbox купить
Если разрабы будут поддерживать и регулярно обновлять, исправлять и дополнять игру как онлайн проекты, то Cyberpunk 2077 будет хорошо продаваться еще очень долго при минимальных финансовых затратах.
Не будут ничего активно поддерживать, фантом либерти, 2.0 последний крупный патч
Неплохой способ выкинуть на ветер 60 бакинских.
Почему на ветер? Впервые прохожу сейчас игру - не жалею о покупке, в принципе.
на торренте качнуть можно бесплатно и 6000 р. в кармане останутся или на коньяк и закусь
Купить лицензионную игру - неравносильно выкинуть игру на ветер.
Спиратить игру - равносильно её краже, пускай в России за пиратство и не сажают.
Ну так, начальство пример подаёт, а электорат учится, так что всё нормально. Правда, начальство про какие-то законы постоянно тявкает, особенно когда это касается их благополучия.
Если игра достойная и в нее можно играть годами(мультиплеер).То ты конечно же будешь прав на все 100%.А если прошел и забыл.То нет смысла тратиться на всякую шляпу.
Надо было подождать с покупкой дополнения, раз выходит физическое издание. Вроде же они не хотели его выпускать…
а скайрим 11 ноября выйдет в этом году ?