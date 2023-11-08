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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 453 оценки

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдет 5 декабря

Procy_on
Новости

Во внутренней системе продаж Gamestop появилась информация о том, что версии Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для PS5 и Xbox Series X|S выйдут в следующем месяце.

Во внутренней системе GameStop появилось SKU для нового Ultimate-издания. Согласно листингу, это издание будет продаваться в розницу по цене $59,99 как на PS5, так и на Xbox. Никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, но, по всей видимости, эта версия будет включать в себя базовую Cyberpunk 2077 и недавно вышедшее расширение Phantom Liberty. Интересно, что Phantom Liberty продается за $29,99 в магазинах PlayStation и Xbox, а основную игру часто можно найти по цене $19,99 (иногда и меньше) для обеих платформ. В магазинах также доступен цифровой комплект Cyberpunk 2077/Phantom Liberty, который в настоящее время продается от $70 до $79,99, но часто его можно приобрести в цифровом виде около $50.

В прошлом месяце во время общения с инвесторами главный коммерческий директор CD Projekt RED Михал Новаковски уже упоминал о выпуске нового издания. "Что касается нового издания, коллекционного издания, мы пока не знаем его названия, но когда придет время, мы сообщим вам". Интересно, что недавно PEGI также присвоила рейтинг "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition", но впоследствии этот рейтинг был удален.

18
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Saren Arterius N7

Пока не выкатят НГ+ и перепроходить не охота

2
Xndr DeKoz

осталось xbox купить

1
Bird Jackdaw

Если разрабы будут поддерживать и регулярно обновлять, исправлять и дополнять игру как онлайн проекты, то Cyberpunk 2077 будет хорошо продаваться еще очень долго при минимальных финансовых затратах.

-1
prorock

Не будут ничего активно поддерживать, фантом либерти, 2.0 последний крупный патч

3
Protocol10

Неплохой способ выкинуть на ветер 60 бакинских.

-1
warp 37

Почему на ветер? Впервые прохожу сейчас игру - не жалею о покупке, в принципе.

0
Protocol10 warp 37

на торренте качнуть можно бесплатно и 6000 р. в кармане останутся или на коньяк и закусь

-6
Tiktotayou124 Protocol10

Купить лицензионную игру - неравносильно выкинуть игру на ветер.

Спиратить игру - равносильно её краже, пускай в России за пиратство и не сажают.

3
canismajorisvy Tiktotayou124

Ну так, начальство пример подаёт, а электорат учится, так что всё нормально. Правда, начальство про какие-то законы постоянно тявкает, особенно когда это касается их благополучия.

-1
zxJordanzx Tiktotayou124

Если игра достойная и в нее можно играть годами(мультиплеер).То ты конечно же будешь прав на все 100%.А если прошел и забыл.То нет смысла тратиться на всякую шляпу.

-1
Kenn1y

Надо было подождать с покупкой дополнения, раз выходит физическое издание. Вроде же они не хотели его выпускать…

-1
Гомер11
Спойлер
-3
Wolfenstein

а скайрим 11 ноября выйдет в этом году ?

-4