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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 986 оценок

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Xbox Series будет содержать 3 диска, для PlayStation 5 - один

monk70
Новости

21 ноября компания CD Projekt Red анонсировала Ultimate Edition для научно-фантастической ролевой игры Cyberpunk 2077, которая включает в себя расширение Phantom Liberty этого года и масштабное обновление 2.0. Для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S даже появится физическая копия.

CD Projekt Red подтвердила Kotaku, что версия Xbox Series X/S будет состоять из трех дисков, но отказалась комментировать, почему версия для PS5 будет состоять только из одного диска с кодом загрузки для Phantom Liberty.

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