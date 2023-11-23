Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Xbox Series будет содержать 3 диска, для PlayStation 5 - один

21 ноября компания CD Projekt Red анонсировала Ultimate Edition для научно-фантастической ролевой игры Cyberpunk 2077, которая включает в себя расширение Phantom Liberty этого года и масштабное обновление 2.0. Для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S даже появится физическая копия.
CD Projekt Red подтвердила Kotaku, что версия Xbox Series X/S будет состоять из трех дисков, но отказалась комментировать, почему версия для PS5 будет состоять только из одного диска с кодом загрузки для Phantom Liberty.