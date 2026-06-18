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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 307 оценок

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition получила максимальную скидку до 60% в Steam. Стандартное издание подешевело до 70%

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Компания CD Projekt RED запустила новую скидочную акцию на издание Cyberpunk 2077: Ultimate Edition в цифровом магазине Steam.

Согласно официальной информации Steam, максимальная скидка на Ultimate Edition сейчас достигает 60%, что выше предыдущего уровня в 55%. Одновременно стандартное издание игры получило скидку до 70% вместо ранее действовавших 65%.

Акция распространяется на различные версии проекта, включая базовую игру и расширенное издание с дополнениями и обновлённым контентом, выпущенным после релиза.

Cyberpunk 2077 представляет собой RPG от первого лица с открытым миром, действие которой разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Игроки берут на себя роль наёмника V, чья история развивается в зависимости от выбранных решений и стиля прохождения.

После серии крупных обновлений и выхода дополнения Phantom Liberty игра получила заметное улучшение технического состояния и восприятия среди игроков и критиков, что также отразилось на стабильном интересе к проекту в цифровых магазинах.

Раздачи и скидки
30
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Как раз бесплатно прошёл. :)) Эту игру я бы даже ключом купил бы, но Рэды оказались самыми безумными мудаками из всех. Так что играем бесплатно.

13
Alex UnderSun

Отличная игра , единственная в своём роде , уникальный опыт )))

6
stephen18rus

закупаемся базой

5
Локомотор Чемодан

Полякам не нужны мои деньги? Не беда, зелёный магазин - наш выбор!

4
Tommy451

жаль даже ключик или гифт не купить в РУ регионе, эх

2
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