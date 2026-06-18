Cyberpunk 2077: Ultimate Edition получила максимальную скидку до 60% в Steam. Стандартное издание подешевело до 70%

Компания CD Projekt RED запустила новую скидочную акцию на издание Cyberpunk 2077: Ultimate Edition в цифровом магазине Steam.

Согласно официальной информации Steam, максимальная скидка на Ultimate Edition сейчас достигает 60%, что выше предыдущего уровня в 55%. Одновременно стандартное издание игры получило скидку до 70% вместо ранее действовавших 65%.

Акция распространяется на различные версии проекта, включая базовую игру и расширенное издание с дополнениями и обновлённым контентом, выпущенным после релиза.

Cyberpunk 2077 представляет собой RPG от первого лица с открытым миром, действие которой разворачивается в мегаполисе Найт-Сити. Игроки берут на себя роль наёмника V, чья история развивается в зависимости от выбранных решений и стиля прохождения.

После серии крупных обновлений и выхода дополнения Phantom Liberty игра получила заметное улучшение технического состояния и восприятия среди игроков и критиков, что также отразилось на стабильном интересе к проекту в цифровых магазинах.