Cyberpunk 2077 в 60 FPS за 300 долларов: сборщик ПК "борется" с дефицитом оперативной памяти

В то время как мир ПК-компонентов поглощен высокими ценами на новейшую оперативную память DDR5 и нехваткой новых процессоров, один энтузиаст решил пойти против течения. Используя устаревшие, но все еще мощные компоненты, он собрал систему, которая удивительно хорошо справляется с Cyberpunk 2077 при стабильных 60 кадрах в секунду.
Героем этой сборки стал легендарный процессор Intel Core i7-4790K , который, несмотря на свой возраст, до сих пор демонстрирует впечатляющую однопоточную производительность.
Ключевым моментом, позволившим снизить стоимость, стало использование оперативной памяти DDR3. Хотя DDR3 давно считается устаревшей и несовместимой с современными платформами, этот сборщик нашел способ получить 32 ГБ этой памяти по бросовой цене.
В паре с ветераном-процессором была установлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Это разумный компромисс, поскольку она обеспечивает достаточную производительность для запуска современных игр в разрешении 1080p, не требуя при этом самых дорогих процессоров или новейших стандартов ОЗУ.
Общая стоимость этой сборки, включающей материнскую плату на чипсете Z97, блок питания и накопитель, составила поразительные 300 долларов США.
В тестах производительности система показала, что в разрешении 1080p, при использовании в основном низких настроек графики и отключении трассировки лучей, она может поддерживать среднюю частоту кадров около 60 FPS в Cyberpunk 2077.
Автор статьи отмечает, что это демонстрирует, что для входа в мир современных игр не обязательно тратить тысячи долларов, и что “мертвые” платформы могут предложить неожиданно высокую ценность в условиях текущего рынка.
даже древние пк попускают плейстешн5
новость которая обрадует 90 % пользователей PG
очень важно быть на гребне технологической волны и использовать самые передовые наработки в сфере железа...
...
например сверхбыструю и актуальную как никогда память DDR3
XD
Примерно половина ПК-бояр сидят на ddr3. И я не исключение: один компьютер на ddr4, второй на ddr3
Причём здесь гребень когда речь просто о поиграть.
При том что "новость" мягко говоря высосана из пальца.
"Игры запускаются не только на последнем железе"
Да ну нах
2060 super на ультрах может потянуть кибербаг в 1080p и с 60 фпс
У меня 64gb DDR5,чувствую себя ПК боярином.) Ещё во времена майнинга была мысль,что дефициты теперь с нами на постоянной основе.
Я думаю, с памятью все не так плохо будет, как с видюхами. Для майнеров - видеокарты расходник, который надо постоянно обновлять. Оперативка штука условно вечная. Рынок рано или поздно должен насытиться и цены упадут. Надеюсь))
GeForce RTX 2060 Super отлично игру тянет.Меня полностью устраиает.
чё она тянет-то? играть в киберпанк без трассировки пути это всё равно что хз.. чб телевизор смотреть.
Мне главное фпс,а все эти лучи нах не нужны.Лучше бы фонарь в игре был;))
Давно играл хоть? Cyberpunk без RT очень даже хорошо выглядит.
Я ещё фоточки тогда любил делать, играя на релизе с RX580 ))
https://pix.playground.ru/1417868/98678/
Ну вроде как RTX 2060 Super примерно равна по производительности RTX 3060, так что ничего удивительного.
Весьма неплохой вес решили взять с таким железом. Результат предсказуем в итоге.
Ты кстати тоже мог бы тут накатать статью про свою антикризисную сборку)) Твой комп внезапно стал актуальным)))
У человека нервный срыв. Не надо его пока трогать.
Прошёл игру в связке 1070ti+8700k на локе в 70 FPS в FHD на высоких настройках , с модом DLSS Enabler и генерации fsr3.1 . Качество отменное, просадки изредка . Но естественно без трассировки лучей\пути . И не каких режимов картошки т.д. На старте игры , правда генерации не было и фпс был в районе 45 фпс , но на сегодня оптимизон добротный.
Все-таки i7-4790k уже слабоват.
Мне пекарня ближе, но за 300 баксов уж лучше шерстить рынок консолей.
норм проц,можно хоть 5090 поставить,в 4к с лучами упор будет в гпу,да и без лучей тоже!Только не надо писать очередной какой-нибудь бред,проца не хватит ко-ко-ко.....
ну удачи запустить сказочник ,особенно с лучами
ну вот и первый