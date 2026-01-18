ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 687 оценок

Cyberpunk 2077 в 60 FPS за 300 долларов: сборщик ПК "борется" с дефицитом оперативной памяти

SmashFarmilaXXX SmashFarmilaXXX

В то время как мир ПК-компонентов поглощен высокими ценами на новейшую оперативную память DDR5 и нехваткой новых процессоров, один энтузиаст решил пойти против течения. Используя устаревшие, но все еще мощные компоненты, он собрал систему, которая удивительно хорошо справляется с Cyberpunk 2077 при стабильных 60 кадрах в секунду.

Героем этой сборки стал легендарный процессор Intel Core i7-4790K , который, несмотря на свой возраст, до сих пор демонстрирует впечатляющую однопоточную производительность.

Ключевым моментом, позволившим снизить стоимость, стало использование оперативной памяти DDR3. Хотя DDR3 давно считается устаревшей и несовместимой с современными платформами, этот сборщик нашел способ получить 32 ГБ этой памяти по бросовой цене.

В паре с ветераном-процессором была установлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Это разумный компромисс, поскольку она обеспечивает достаточную производительность для запуска современных игр в разрешении 1080p, не требуя при этом самых дорогих процессоров или новейших стандартов ОЗУ.

Общая стоимость этой сборки, включающей материнскую плату на чипсете Z97, блок питания и накопитель, составила поразительные 300 долларов США.

В тестах производительности система показала, что в разрешении 1080p, при использовании в основном низких настроек графики и отключении трассировки лучей, она может поддерживать среднюю частоту кадров около 60 FPS в Cyberpunk 2077.

Автор статьи отмечает, что это демонстрирует, что для входа в мир современных игр не обязательно тратить тысячи долларов, и что “мертвые” платформы могут предложить неожиданно высокую ценность в условиях текущего рынка.

Источник  
Комментарии:  38
rei_nyasha

даже древние пк попускают плейстешн5

14
antiRed

новость которая обрадует 90 % пользователей PG

8
A E

очень важно быть на гребне технологической волны и использовать самые передовые наработки в сфере железа...
...
например сверхбыструю и актуальную как никогда память DDR3
XD

7
SmashFarmilaXXX

Примерно половина ПК-бояр сидят на ddr3. И я не исключение: один компьютер на ddr4, второй на ddr3

9
ant 36436

Причём здесь гребень когда речь просто о поиграть.

3
A E ant 36436

При том что "новость" мягко говоря высосана из пальца.

"Игры запускаются не только на последнем железе"

Да ну нах

6
TX ZX

2060 super на ультрах может потянуть кибербаг в 1080p и с 60 фпс

5
Serj77777

У меня 64gb DDR5,чувствую себя ПК боярином.) Ещё во времена майнинга была мысль,что дефициты теперь с нами на постоянной основе.

5
UnemotionalFrazer

Я думаю, с памятью все не так плохо будет, как с видюхами. Для майнеров - видеокарты расходник, который надо постоянно обновлять. Оперативка штука условно вечная. Рынок рано или поздно должен насытиться и цены упадут. Надеюсь))

Lvinomord

GeForce RTX 2060 Super отлично игру тянет.Меня полностью устраиает.

5
Great-heartedElio

чё она тянет-то? играть в киберпанк без трассировки пути это всё равно что хз.. чб телевизор смотреть.

9
Lvinomord Great-heartedElio

Мне главное фпс,а все эти лучи нах не нужны.Лучше бы фонарь в игре был;))

7
D4GoldenHour Great-heartedElio

Давно играл хоть? Cyberpunk без RT очень даже хорошо выглядит.
Я ещё фоточки тогда любил делать, играя на релизе с RX580 ))

https://pix.playground.ru/1417868/98678/

3
Serg_Sigil

Ну вроде как RTX 2060 Super примерно равна по производительности RTX 3060, так что ничего удивительного.

4
Egik81

Весьма неплохой вес решили взять с таким железом. Результат предсказуем в итоге.

4
UnemotionalFrazer

Ты кстати тоже мог бы тут накатать статью про свою антикризисную сборку)) Твой комп внезапно стал актуальным)))

4
A E UnemotionalFrazer

У человека нервный срыв. Не надо его пока трогать.

1
JackBV

Прошёл игру в связке 1070ti+8700k на локе в 70 FPS в FHD на высоких настройках , с модом DLSS Enabler и генерации fsr3.1 . Качество отменное, просадки изредка . Но естественно без трассировки лучей\пути . И не каких режимов картошки т.д. На старте игры , правда генерации не было и фпс был в районе 45 фпс , но на сегодня оптимизон добротный.

3
Lazy Mutton

Все-таки i7-4790k уже слабоват.

Мне пекарня ближе, но за 300 баксов уж лучше шерстить рынок консолей.

3
TERMINATOR-T800

норм проц,можно хоть 5090 поставить,в 4к с лучами упор будет в гпу,да и без лучей тоже!Только не надо писать очередной какой-нибудь бред,проца не хватит ко-ко-ко.....

1
antiRed TERMINATOR-T800

ну удачи запустить сказочник ,особенно с лучами

1
TERMINATOR-T800 antiRed

ну вот и первый

