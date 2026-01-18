Cyberpunk 2077 в 60 FPS за 300 долларов: сборщик ПК "борется" с дефицитом оперативной памяти

В то время как мир ПК-компонентов поглощен высокими ценами на новейшую оперативную память DDR5 и нехваткой новых процессоров, один энтузиаст решил пойти против течения. Используя устаревшие, но все еще мощные компоненты, он собрал систему, которая удивительно хорошо справляется с Cyberpunk 2077 при стабильных 60 кадрах в секунду.

Героем этой сборки стал легендарный процессор Intel Core i7-4790K , который, несмотря на свой возраст, до сих пор демонстрирует впечатляющую однопоточную производительность.

Ключевым моментом, позволившим снизить стоимость, стало использование оперативной памяти DDR3. Хотя DDR3 давно считается устаревшей и несовместимой с современными платформами, этот сборщик нашел способ получить 32 ГБ этой памяти по бросовой цене.

В паре с ветераном-процессором была установлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Это разумный компромисс, поскольку она обеспечивает достаточную производительность для запуска современных игр в разрешении 1080p, не требуя при этом самых дорогих процессоров или новейших стандартов ОЗУ.

Общая стоимость этой сборки, включающей материнскую плату на чипсете Z97, блок питания и накопитель, составила поразительные 300 долларов США.

В тестах производительности система показала, что в разрешении 1080p, при использовании в основном низких настроек графики и отключении трассировки лучей, она может поддерживать среднюю частоту кадров около 60 FPS в Cyberpunk 2077.

Автор статьи отмечает, что это демонстрирует, что для входа в мир современных игр не обязательно тратить тысячи долларов, и что “мертвые” платформы могут предложить неожиданно высокую ценность в условиях текущего рынка.