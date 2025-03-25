Cyberpunk 2077 вновь попала в топ продаж Steam благодаря скидке 60% - CDPR решила продлить её еще на неделю

Недавно в Steam проходила весенняя распродажа: в ходе нее Cyberpunk 2077 получила новую максимальную скидку в размере 60%.
Это позволило игре попасть в топ продаж Steam: в чарте продаж за 11-18 марта игра оказалась на 7-м месте, при этом за неделю до этого она была на 67-м месте. Пользователи обратили внимание, что по всей видимости CD Projekt RED осталась довольна тем, какой интерес к игре появился благодаря новой скидке, поэтому решила продлить её еще на неделю - до 27 марта.
На данный момент игра располагается на восьмом месте в топе продаж (и на 7 месте среди платных игр).
Делал предзаказ на ДР , ещё за пол года до выхода игры , потратил 2 к деревянных и до сих пор ни капли не жалею , захожу и с любовью вспоминаю , как наслаждался игрой)))
На старте я скептически к игре относился, она была не оптимизированной и вообще сомнительной. По итогу меня затащил туда друг и.... Да, в целом, мне зашла игра, это конечно не шедевр уровня RDR2, но очень даже неплохо.
Над оптимизацией разрабы хорошо поработали, но тут и не мудрено, их продукт использует "куртка", как полигон для тестов. 4к ртх в счёт не берём, там любые карты досихпор берут защеку
Хорошая игра не без недостатков,Наиграв просто огромное количество часов, с большим удовольствием продолжаю в неё по прежнему катать. Лично для меня минусы игры не сильно прямо мешают играть,но все таки слегка напрягает,что их уже точно больше не пофиксят...
"Ой, извините". Ничего, прощаю, я знаю, где взять еще дешевле
На данный момент для меня это лучшая игра в плане подачи сюжета и лора игры, да и вообще. Никогда я раньше не сидел 2 недели в жестком ступоре и депрессии с мыслями - "Ну почему так н@хYй" после концовки Призрачной свободы.
Тоже прикупил вторую копию для Стима. Прикрутили бы еще мастерскую,было бы супер
Три года назад купил в эпике за 800+р... // Александр Королёв
Поставил вчера снова чтобы потестировать как работает PT на 5070ти и орнул. Они последним патчем добавили новые баги которых в игре никогда раньше не видел - некоторые НПЦ теперь могут стоять по щиколотку в асфальте, по выходу из машины игра не верно расчитывает твоё местоположение и ты начинаешь лететь вверх) реды держат марку)
Киберпанк в стиме есть? 🤔 // Антон Травкин
Always has been // Владимир Пирогов
Не для ру-сегмента // Александр Королёв
С момента выхода да) // Mikhail Tsyganov
Легендарная игра, пусть на скидосах хоботнут ещё деньжат на nrc вместо restir)
Она вроде без какой либо защиты в GOG, покупать только ради Steam уже зависимость.
P.S. Покупал ее в свое время для Xbox SX, когда компа не было.
Держи в курсе
Это для "высокоморальных" было написано, которые могут обидеться что я не отблагодарил разрабов.
Атмосфера в ней мне вообще не нравится. Хотя игра хорошая.