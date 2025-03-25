Cyberpunk 2077 вновь попала в топ продаж Steam благодаря скидке 60% - CDPR решила продлить её еще на неделю

Недавно в Steam проходила весенняя распродажа: в ходе нее Cyberpunk 2077 получила новую максимальную скидку в размере 60%.

Это позволило игре попасть в топ продаж Steam: в чарте продаж за 11-18 марта игра оказалась на 7-м месте, при этом за неделю до этого она была на 67-м месте. Пользователи обратили внимание, что по всей видимости CD Projekt RED осталась довольна тем, какой интерес к игре появился благодаря новой скидке, поэтому решила продлить её еще на неделю - до 27 марта.

На данный момент игра располагается на восьмом месте в топе продаж (и на 7 месте среди платных игр).