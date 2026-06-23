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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 324 оценки

Cyberpunk 2077 ворвалась на 2-е место в чарте Steam - благодаря скидке в 70%

monk70 monk70

Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty вернулись в еженедельный чарт самых продаваемых игр Steam после долгого отсутствия. Основная игра сразу заскочила на второе место, а дополнение расположилось на седьмом. Всё это благодаря большой скидке в 70% на основную игру и 40% на дополнение.

MECCHA CHAMELEON сохранила первое место (без учёта дохода от бесплатных игр) за 26-ю неделю 2026 года, которая закончилась 16 июня 2026 года.

Dead by Daylight вернулась в топ-10 на третье место, в то время как Steam Deck и Path of Exile 2 опустились на одну позицию, заняв четвёртое и пятое места соответственно. Forza Horizon 6 опустилась на четыре позиции, заняв шестое место.

Mahjong Soul заняла восьмое место, Dave the Diver – девятое, а Stellaris замыкает десятку лучших.

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):

  1. MECCHA CHAMELEON
  2. Cyberpunk 2077
  3. Dead by Daylight
  4. Steam Deck
  5. Path of Exile 2
  6. Forza Horizon 6
  7. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  8. Mahjong Soul
  9. Dave the Diver
  10. Stellaris

Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):

  1. PUBG: Battlegrounds
  2. MECCHA CHAMELEON
  3. Counter-Strike 2
  4. Cyberpunk 2077
  5. Dead by Daylight
  6. Marvel Rivals
  7. Warframe
  8. Steam Deck
  9. Path of Exile 2
  10. Forza Horizon 6
ПК 355 Индустрия 341
15
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Lyс

Как раз вот играю. И пока что-то не особо. Постановка в сюжетке хороша, а вот все остальное пока как-то не цепляет

5
Рикочико

Зачем CD Project занимаются благотворительностью?!

4
Shallow Malakai

скучнейшая игра, только для прохождения на ютубе

4
сКард

играл на версии 1. 0. 3, дошел до точки невозврата, и закрыл примерно 2/3 знаков вопроса. А потом сдох диск. На новом ноуте попробовал играть уже на версии 2.0, а всё, нет желания!((

2