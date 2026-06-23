Cyberpunk 2077 ворвалась на 2-е место в чарте Steam - благодаря скидке в 70%

Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty вернулись в еженедельный чарт самых продаваемых игр Steam после долгого отсутствия. Основная игра сразу заскочила на второе место, а дополнение расположилось на седьмом. Всё это благодаря большой скидке в 70% на основную игру и 40% на дополнение.
MECCHA CHAMELEON сохранила первое место (без учёта дохода от бесплатных игр) за 26-ю неделю 2026 года, которая закончилась 16 июня 2026 года.
Dead by Daylight вернулась в топ-10 на третье место, в то время как Steam Deck и Path of Exile 2 опустились на одну позицию, заняв четвёртое и пятое места соответственно. Forza Horizon 6 опустилась на четыре позиции, заняв шестое место.
Mahjong Soul заняла восьмое место, Dave the Diver – девятое, а Stellaris замыкает десятку лучших.
Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (без учёта бесплатных игр):
- MECCHA CHAMELEON
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Steam Deck
- Path of Exile 2
- Forza Horizon 6
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Mahjong Soul
- Dave the Diver
- Stellaris
Вот список самых продаваемых игр недели в Steam по доходам (включая бесплатные игры):
- PUBG: Battlegrounds
- MECCHA CHAMELEON
- Counter-Strike 2
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Marvel Rivals
- Warframe
- Steam Deck
- Path of Exile 2
- Forza Horizon 6
Как раз вот играю. И пока что-то не особо. Постановка в сюжетке хороша, а вот все остальное пока как-то не цепляет
Зачем CD Project занимаются благотворительностью?!
скучнейшая игра, только для прохождения на ютубе
играл на версии 1. 0. 3, дошел до точки невозврата, и закрыл примерно 2/3 знаков вопроса. А потом сдох диск. На новом ноуте попробовал играть уже на версии 2.0, а всё, нет желания!((