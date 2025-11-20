ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 357 оценок

Cyberpunk 2077 возглавил список лучших игр и приложений в App Store Awards 2025

Gutsz Gutsz

Компания Apple официально объявила список финалистов ежегодной премии App Store Awards 2025. Редакция магазина приложений отметила проекты, которые продемонстрировали высочайшее качество, креативность и техническое исполнение. Одним из самых громких имен в шорт-листе стала ролевая игра Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, претендующая на звание лучшего проекта для компьютеров Mac.

Представитель CD Projekt RED Радек Грабовски уже прокомментировал номинацию, отметив, что видеть «Ультимативное издание» игры среди финалистов — большая честь для команды. Конкуренцию хиту польской студии составят Assassin’s Creed Shadows и инди-приключение Neva.

Полный список финалистов во всех категориях выглядит следующим образом:

Игра года для iPhone:

  • Capybara Go!
  • Pokémon TCG Pocket
  • Thronefall

Игра года для Mac:

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  • Neva

Игра года для iPad:

  • Dredge
  • Infinity Nikki
  • Prince of Persia: The Lost Crown

Игра года в Apple Arcade:

  • Katamari Damacy Rolling Live
  • PGA Tour Pro Golf
  • What the Clash?

Игра года для Apple Vision Pro:

  • Fishing Haven
  • Gears & Goo
  • Porta Nubi

Приложение года для iPhone:

  • BandLab
  • Ladder
  • Tiimo

Приложение года для Mac:

  • Acorn 8
  • Essayist
  • Under My Roof

Приложение года для iPad:

  • Detail
  • Graintouch
  • Structured

Приложение года для Apple Watch:

  • GO Club
  • Pro Camera by Moment
  • Strava

Приложение года для Apple TV:

  • HBO Max
  • PBS Kids Video
  • Super Farming Boy 4K

Приложение года для Apple Vision Pro:

  • Camo Studio
  • D-Day: The Camera Soldier
  • Explore POV

Категория «Культурное влияние»:

  • Art of Fauna
  • A Space for the Unbound
  • Be My Eyes
  • Chants of Sennaar
  • despelote
  • Focus Friend
  • Is This Seat Taken?
  • Retro
  • StoryGraph
  • Venba
  • Whoscall
  • Yuka

Победители премии, которые получат фирменную статуэтку в виде логотипа App Store, будут объявлены в ближайшие недели.

askazanov

Достойной игре - достойные награды!