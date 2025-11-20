Cyberpunk 2077 возглавил список лучших игр и приложений в App Store Awards 2025

Компания Apple официально объявила список финалистов ежегодной премии App Store Awards 2025. Редакция магазина приложений отметила проекты, которые продемонстрировали высочайшее качество, креативность и техническое исполнение. Одним из самых громких имен в шорт-листе стала ролевая игра Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, претендующая на звание лучшего проекта для компьютеров Mac.
Представитель CD Projekt RED Радек Грабовски уже прокомментировал номинацию, отметив, что видеть «Ультимативное издание» игры среди финалистов — большая честь для команды. Конкуренцию хиту польской студии составят Assassin’s Creed Shadows и инди-приключение Neva.
Полный список финалистов во всех категориях выглядит следующим образом:
Игра года для iPhone:
- Capybara Go!
- Pokémon TCG Pocket
- Thronefall
Игра года для Mac:
- Assassin’s Creed Shadows
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Neva
Игра года для iPad:
- Dredge
- Infinity Nikki
- Prince of Persia: The Lost Crown
Игра года в Apple Arcade:
- Katamari Damacy Rolling Live
- PGA Tour Pro Golf
- What the Clash?
Игра года для Apple Vision Pro:
- Fishing Haven
- Gears & Goo
- Porta Nubi
Приложение года для iPhone:
- BandLab
- Ladder
- Tiimo
Приложение года для Mac:
- Acorn 8
- Essayist
- Under My Roof
Приложение года для iPad:
- Detail
- Graintouch
- Structured
Приложение года для Apple Watch:
- GO Club
- Pro Camera by Moment
- Strava
Приложение года для Apple TV:
- HBO Max
- PBS Kids Video
- Super Farming Boy 4K
Приложение года для Apple Vision Pro:
- Camo Studio
- D-Day: The Camera Soldier
- Explore POV
Категория «Культурное влияние»:
- Art of Fauna
- A Space for the Unbound
- Be My Eyes
- Chants of Sennaar
- despelote
- Focus Friend
- Is This Seat Taken?
- Retro
- StoryGraph
- Venba
- Whoscall
- Yuka
Победители премии, которые получат фирменную статуэтку в виде логотипа App Store, будут объявлены в ближайшие недели.
Достойной игре - достойные награды!