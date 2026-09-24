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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 636 оценок

Cyberpunk 2077 впервые запустили на iPhone 17 Pro Max - игра работает прямо на смартфоне

IKarasik IKarasik

Энтузиаст впервые продемонстрировал Cyberpunk 2077, запущенную непосредственно на iPhone 17 Pro Max. Экспериментальный проект позволяет запускать Mac-версию игры на iOS с помощью специального слоя совместимости, причем речь идет именно о локальном запуске, а не о трансляции изображения с компьютера или облачного сервиса.

Главная особенность эксперимента заключается в том, что разработчику не пришлось переводить Windows-версию Cyberpunk 2077 с x86 на ARM в реальном времени. В 2025 году CD Projekt выпустила нативную версию игры для macOS, рассчитанную на Apple Silicon и использующую графический API Metal. Поэтому исходный код уже адаптирован под ту же архитектуру ARM, которая используется в современных iPhone.

Проект фактически решает другую задачу — адаптирует Mac-версию игры к среде iOS. Точная реализация слоя совместимости пока не раскрыта, однако ему необходимо заменить или адаптировать различные системные компоненты macOS, связанные с файлами, вводом, библиотеками и поведением приложений.

Демонстрацию 23 сентября опубликовал пользователь Reddit Thisisyouracc0un-t. По его словам, Cyberpunk 2077 на iPhone 17 Pro Max работает примерно в разрешении 900p со смесью средних и высоких настроек графики. При этом используется MetalFX, а компиляция JIT не требуется, поскольку игровой код уже изначально рассчитан на архитектуру Apple Silicon.

Особенно важно, что игра действительно запускается полностью локально на смартфоне. Для работы проекта пользователю в будущем потребуется самостоятельно предоставить файлы Mac-версии игры и установить получившееся приложение через sideload. После этого ни Mac, ни постоянное подключение к интернету для запуска Cyberpunk 2077 не понадобятся. Сам слой совместимости пока не опубликован, поэтому воспроизвести эксперимент самостоятельно невозможно.

Первые результаты уже позволяют сравнить проект с официальной версией Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2. На консоли игра предлагает режим качества с целью в 30 FPS и производительный режим с частотой до 40 FPS, причем в портативном режиме последний ориентируется на вывод в 720p. На iPhone 17 Pro Max прототип, судя по демонстрации, использует более высокие настройки и держится немного выше 30 FPS.

Впрочем, прямое сравнение пока некорректно. Версия для Switch 2 использует Nvidia DLSS, а iPhone — MetalFX, поэтому заявленное разрешение не обязательно совпадает с внутренним разрешением рендеринга. Разработчик также экспериментирует с трассировкой лучей, но пока не смог реализовать отдельные настройки для разных RT-функций. Тем не менее сам факт запуска полноценной Cyberpunk 2077 локально на современном iPhone показывает, насколько мощными стали мобильные устройства Apple.

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