Cyberpunk 2077 выдавал в среднем 80 FPS при использовании встроенной графики Panther Lake

В последние годы интегрированные графические процессоры (iGPU) значительно улучшили свои характеристики. Современные топовые модели обладают такой мощностью, что позволяют играть в игры категории ААА без каких-либо проблем. На выставке CES 2026 компания Intel представила свои новые процессоры Panther Lake, которые обеспечивают впечатляющую игровую производительность.

Предварительные тесты, проведенные на CES, показали, что процессоры Intel Core Ultra 3 с интегрированным графическим ядром могут соперничать с дискретными графическими картами в играх. В частности, в Cyberpunk 2077 они демонстрируют среднюю частоту кадров 81 FPS, а в Shadow of the Tomb Raider — более 70 FPS.

Это важное событие, так как производительность встроенных графических процессоров достигла уровня, достаточного для запуска ресурсоёмких игр. Особенно примечательно, что такие процессоры устанавливаются в ноутбуки, которые имеют удобный форм-фактор.

PC World провела тестирование iGPU Intel Panther Lake и сравнила их результаты с другими интегрированными графическими решениями, а также с полноценными дискретными видеокартами. Результаты оказались весьма впечатляющими.

Для анализа использовался чип Core Ultra X9 388H с встроенной графикой Arc B390. В Cyberpunk 2077 на низких настройках с активированным XeSS он показал среднюю частоту кадров 81 FPS, в то время как его конкуренты, такие как чипы Ryzen AI 9, выдавали всего 58 FPS.

Важно отметить, что iGPU Intel Panther Lake смогли приблизиться к производительности дискретных видеокарт. В Shadow of the Tomb Raider они не превзошли их, но поразительно, что смогли показать конкурентные результаты. При максимальных настройках в разрешении 1080p средняя частота кадров составила около 75 FPS.

Хотя ноутбуки с RTX 3060 и 4050 продемонстрировали более высокую производительность, достижения, достигнутые с iGPU в процессорах Panther Lake, действительно впечатляют. Однако это всего лишь предварительные тесты. Стоит посмотреть, как они будут конкурировать с новыми iGPU от AMD и Snapdragon.