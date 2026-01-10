Cyberpunk 2077 выдавал в среднем 80 FPS при использовании встроенной графики Panther Lake

В последние годы интегрированные графические процессоры (iGPU) значительно улучшили свои характеристики. Современные топовые модели обладают такой мощностью, что позволяют играть в игры категории ААА без каких-либо проблем. На выставке CES 2026 компания Intel представила свои новые процессоры Panther Lake, которые обеспечивают впечатляющую игровую производительность.
Предварительные тесты, проведенные на CES, показали, что процессоры Intel Core Ultra 3 с интегрированным графическим ядром могут соперничать с дискретными графическими картами в играх. В частности, в Cyberpunk 2077 они демонстрируют среднюю частоту кадров 81 FPS, а в Shadow of the Tomb Raider — более 70 FPS.
Это важное событие, так как производительность встроенных графических процессоров достигла уровня, достаточного для запуска ресурсоёмких игр. Особенно примечательно, что такие процессоры устанавливаются в ноутбуки, которые имеют удобный форм-фактор.
PC World провела тестирование iGPU Intel Panther Lake и сравнила их результаты с другими интегрированными графическими решениями, а также с полноценными дискретными видеокартами. Результаты оказались весьма впечатляющими.
Для анализа использовался чип Core Ultra X9 388H с встроенной графикой Arc B390. В Cyberpunk 2077 на низких настройках с активированным XeSS он показал среднюю частоту кадров 81 FPS, в то время как его конкуренты, такие как чипы Ryzen AI 9, выдавали всего 58 FPS.
Важно отметить, что iGPU Intel Panther Lake смогли приблизиться к производительности дискретных видеокарт. В Shadow of the Tomb Raider они не превзошли их, но поразительно, что смогли показать конкурентные результаты. При максимальных настройках в разрешении 1080p средняя частота кадров составила около 75 FPS.
Хотя ноутбуки с RTX 3060 и 4050 продемонстрировали более высокую производительность, достижения, достигнутые с iGPU в процессорах Panther Lake, действительно впечатляют. Однако это всего лишь предварительные тесты. Стоит посмотреть, как они будут конкурировать с новыми iGPU от AMD и Snapdragon.
Игру допилили неплохо. Пример всем, как в итоге доводить до ума надо игры
Конечно допилили, порезали графоний и добавили мыла
Пример чему? Как выпустить сырой кусок дерьма и три года патчить его? При том у некоторых до сих пор именно в Догтауне ФПС падает, а я там же сотфлок словил в сюжетном длс-квесте.
Нормальные разрабы, как рокстар, пилят игру 5 лет, переносят её если надо, от чего глупые хомячки горят, но делают качество, чтобы никому не приходилось по году-два ждать, пока игру исправят патчами и модами.
Ничего они не допиливали,просто вышло новое поколение видеокарт вот и кажется что игра стала лучше работать
Ничего себе, Intel встаёт с колен.
Ваще то intel всегда были на коне, ты видимо перепутал с amd
480p гейминг с FG на кончиках пальцев
Ноу вэй, игра пятилетней давности выдаёт норм ФПС на новейшем пооце со встроенной видеокартой, но при этом даже ноут на 3060 выдает больше ФПС. Вотета да. Вотета повод для гордости для Интел