Cyberpunk 2077 выйдет на Switch 2 не в формате карты-ключа, а на полноценном картридже

CD Projekt Red решила отдать предпочтение настоящему физическому картриджу для Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, отказавшись от использования популярного среди других издателей формата карт с игровыми ключами (game-key card). В студии уверены, что именно в классическом издании на картридже игроки получат самые лучшие впечатления от игры на новой портативной консоли Nintendo.

Как считает Ян Роснер, вице-президент по развитию бизнеса CDPR, для аудитории Nintendo физические копии по-прежнему важны, поскольку многие игроки ценят возможность просто «подключить и играть» (plug and play) без лишних хлопот. Он отметил, что, хотя цифровые продажи растут, но в ближайшее время традиционные розничные продажи не исчезнут, особенно если речь идет о продукции Nintendo.

Официальный старт продаж Nintendo Switch 2 назначен на 5 июня 2025 года по цене от $450, и Cyberpunk 2077 станет одним из главных релизов на запуске новой консоли.