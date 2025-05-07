Cyberpunk 2077 выйдет на Switch 2 не в формате карты-ключа, а на полноценном картридже

CD Projekt Red решила отдать предпочтение настоящему физическому картриджу для Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, отказавшись от использования популярного среди других издателей формата карт с игровыми ключами (game-key card). В студии уверены, что именно в классическом издании на картридже игроки получат самые лучшие впечатления от игры на новой портативной консоли Nintendo.
Как считает Ян Роснер, вице-президент по развитию бизнеса CDPR, для аудитории Nintendo физические копии по-прежнему важны, поскольку многие игроки ценят возможность просто «подключить и играть» (plug and play) без лишних хлопот. Он отметил, что, хотя цифровые продажи растут, но в ближайшее время традиционные розничные продажи не исчезнут, особенно если речь идет о продукции Nintendo.
Официальный старт продаж Nintendo Switch 2 назначен на 5 июня 2025 года по цене от $450, и Cyberpunk 2077 станет одним из главных релизов на запуске новой консоли.
Отлично, хоть какая-то версия на физическом носителе будет полной.
Не удивлен учитывая что поляки владеют сервисом GoG которые так же продает игры а не дает их в аренду как в случае Steam. Говоря проще как в старые добрые времена купил игру и играй где хочешь и сколько хочешь и инет нахрен не нужен для этого.
Почему ты в аббревиатуре GOG написал строчную "o", а не заглавную?
Потому что GoG я расшифровываю как Games of Gamers. Это всё-таки по мне точнее отражает сервис. Хотя правильнее официально GOG расшифровывать как Good Old Games. Последнее всё-таки не очень подходит сервису по мне.
Найс :)
Okay, но играть мы по прежнему будем на PC и Steam Deck)
Это уже старьё.. PC V1.0, Deck тоже V1.0.
А Нинтендо это уже 2. ))
Интересно,а будет ли в связи с этим новое обновление на основную игру....?
За это их любить что-ли надо? // Андрей Непомнящий