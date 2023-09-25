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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 195 оценок

Cyberpunk 2077 взобралась на первую строчку по глобальным продажам в Steam, за ней следует Phantom Liberty

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monk70
Новости

Cyberpunk 2077 снова на первом месте в мировом чарте продаж Steam, за ним следует расширение Phantom Liberty, занимающее вторую позицию. Комплект, включающий обе игры, находится на третьем месте среди игр, продаваемых по премиальной цене (четвертое, если рассматривать еще и бесплатные игры). Короче говоря, игра CD Projekt Red на данный момент занимает весь идеальный подиум платформы Valve.

Учитывая, что Phantom Liberty выйдет завтра, 26 сентября 2023 года, это, безусловно, признак возобновления успеха игры, которую, как мы помним, купили многие миллионы игроков, несмотря на первоначальные проблемы.

Следует отметить, что Cyberpunk 2077 в настоящее время также продается со скидкой 40% от стандартной цены в 59,99 евро, просто в честь запуска расширения.

Короче говоря, несмотря на разногласия и трехлетнее ожидание, к Cyberpunk 2077 по-прежнему существует большой интерес.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Famiclone
0
1barac9U7ada7

Так и должно быть! Разрабы только начудили : пофиксили все плюшки, и фокус с картиной, с банками, вообще теперь как играть то людям? Аптечка 6500 стоит, прям жалко тех кто с нуля начнёт.

0
Гомер11

лох не мамонт...

-4
askazanov

А чё за дополнение ещё и платить надо??? Не сверх ли наглости от поляков за такое!?)

-14
RickeyIMBA

Изначально длс все платные у них, кровь и вино тоже самое

4
BoomGoTinko

1500р ( , тоже печалька, в свое время если помнится вроде за Максимальную версию игры платил , со всеми последующими DLS бесплатно должны были быть (

0
Neverwatch

Качай с торрента, игра без защиты. Че ты как этот)

-1
askazanov Neverwatch

Я так и собираюсь)

-2