Cyberpunk 2077 взобралась на первую строчку по глобальным продажам в Steam, за ней следует Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 снова на первом месте в мировом чарте продаж Steam, за ним следует расширение Phantom Liberty, занимающее вторую позицию. Комплект, включающий обе игры, находится на третьем месте среди игр, продаваемых по премиальной цене (четвертое, если рассматривать еще и бесплатные игры). Короче говоря, игра CD Projekt Red на данный момент занимает весь идеальный подиум платформы Valve.
Учитывая, что Phantom Liberty выйдет завтра, 26 сентября 2023 года, это, безусловно, признак возобновления успеха игры, которую, как мы помним, купили многие миллионы игроков, несмотря на первоначальные проблемы.
Следует отметить, что Cyberpunk 2077 в настоящее время также продается со скидкой 40% от стандартной цены в 59,99 евро, просто в честь запуска расширения.
Короче говоря, несмотря на разногласия и трехлетнее ожидание, к Cyberpunk 2077 по-прежнему существует большой интерес.
Так и должно быть! Разрабы только начудили : пофиксили все плюшки, и фокус с картиной, с банками, вообще теперь как играть то людям? Аптечка 6500 стоит, прям жалко тех кто с нуля начнёт.
лох не мамонт...
А чё за дополнение ещё и платить надо??? Не сверх ли наглости от поляков за такое!?)
Изначально длс все платные у них, кровь и вино тоже самое
1500р ( , тоже печалька, в свое время если помнится вроде за Максимальную версию игры платил , со всеми последующими DLS бесплатно должны были быть (
Качай с торрента, игра без защиты. Че ты как этот)
Я так и собираюсь)