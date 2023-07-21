Cyberpunk 2077 запустили с максимальной графикой в 8K-разрешении на RTX 4090

YouTube-канал DubStepZz показал Cyberpunk 2077 с несколькими десятками модификаций в разрешении 8K. Ролик был снят на PC с видеокартой GeForce RTX 4090 с включенной трассировкой пути.

Модификации улучшили разрешение текстур, глобальное освещение и трассировку лучей. Также энтузиаст добавил в сборку летающий мотоцикл, на котором можно гораздо быстрее передвигаться по Найт-сити и его окрестностям.