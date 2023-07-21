Cyberpunk 2077 запустили с максимальной графикой в 8K-разрешении на RTX 4090

YouTube-канал DubStepZz показал Cyberpunk 2077 с несколькими десятками модификаций в разрешении 8K. Ролик был снят на PC с видеокартой GeForce RTX 4090 с включенной трассировкой пути.
Модификации улучшили разрешение текстур, глобальное освещение и трассировку лучей. Также энтузиаст добавил в сборку летающий мотоцикл, на котором можно гораздо быстрее передвигаться по Найт-сити и его окрестностям.
С выходом дополнения эти моды превратятся в тыкву. Нафиг их сейчас ставить.
Интересно чем думает автор, когда пишет про 8К и выкладывает через встроенный недоплеер сайта.
Даже в 4к приходится включать генератор кадров и длсс на баланс или производительность чтобы больше 60 кадров было с трассировкой пути. Сколько же там в 8к кадров?
35 FPS, слайдшоу.
Как же вы заколебали, кто б знал.... Если деда накрасить как следует, он тоже как бабка выглядеть будет.
Unreal Engine :D что игра туфта, что авторы бестолковые. лишь бы бирок добавить на превью, а к месту ли оно, да и фиг с этим.