Cyberpunk 2077 завершает дугу искупления, завоевав свою первую премию Game Award спустя 3 года после релиза

Спустя три года после легендарно катастрофического запуска, поставившего под угрозу некогда блестящую репутацию CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 полностью изменила ситуацию. Не сумев получить премию Game Award по итогам TGA 2021 года, в этом году Cyberpunk взял награду в номинации "Лучшая поддержка игры".
Перки, оружие и прочее снаряжение Cyberpunk были полностью переработаны, превратив игру из забавной, пусть и неполноценной ролевой игры в одну из лучших экшен-РПГ. Фантастическое расширение Phantom Liberty лишь довершило начатое и теперь нет необходимости добавлять оговорки, рекомендуя Cyberpunk 2077.
Или там специально в кавычках написано?
Только причем тут номинация "Лучшая поддержка игры"? CP2077 это не про поддержку, а про исправление косяков. Там было куча более достойных кандидатов, от той же No man's Sky и заканчивая Genshin Impact.
Вину искупают кровью.
И ценой акций)
Ну да, испраились спору нет!!! Прохожу в очередной раз с удовольствием!!!)
“Best ongoing game”…
Номинация для онлайновых проектов, к киберпанку делают 1 патч в год и спустя 3 года выпустили длс. Действительно, лучшая поддержка.
хомяки проголосовали, плевать, что есть номинанты получше, главное, чтобы фанбои довольны остались.
По моему в этой номинации должен быть no man's Sky.
Киберпук должен быть в другой номинации: "Наконец то доделанная игра"
Да вы угараете лучшая игровая режиссура и игровой дизайн и лучшее повествование взяла игра алан вэйк 2
Можно ли назвать поддержкой доведение игры до адекватного состояния? Да, сейчас СР2077 стал вполне хорошей игрой, но это не отменяет всего, что было. Нельзя оправдать состояние игры на выходе тем, что "ну, сюжетную компанию на РС пройти то можно"...
Кто-то знатно много коричневой массы наелся, что решил проголосовать за это убожество, которое не особо и допилено. А какой поддержки может идти речь, когда игру исправляют непонятно сколько с большим кол-во обещаниями. Тот-же NMS имеет отличную поддержку и без всяких новостей разрабы данной игры игру исправляют в тихую стараясь идти на встречу к игрокам.
В защиту игры могу сказать, что выпустив не доделанную вообще сырую игру поддерживать быстро и качественно ни как не получится, там такой обьем работы мама не горюй и не просто там фиксы, патчики делать, а фундаментально переписывая код изменяя игру, просто игра вышла на пару лет раньше как минимум, а почему вышла это уже др история.
Скажи это NMS, которую без всякого пафоса и новостей исправили аж за 7 лет с момента релиза. Разработчики обещавшие многое на релизе в игре, реализовали всё спустя много лет и извинившись перед игроками продолжают улучшать контент без лишних слов и паффоса.
Я те говорю технически сложно было исправлять быстро и много. А рэды че не извинялись чтоль, объявили продолжение работы над игрой и ушли в тишину на долго и выкатывая переодически большие обновления с серьезными изменениями приближая игру к тому качеству про которое шумели, дополняя контентом которого не было и тихим сапом пришли к тому, что видим, только это произошло быстрее и без особого шума, возвращая интерес и уважение и твой нмс далеко не эталон.
Лучшее допиливание игры после "релиза".