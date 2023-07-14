Cyberpunk 2077 завоевала доверие геймеров, наконец-то преодолев важный барьер в Steam спустя 2,5 года

Популярность Cyberpunk 2077 - это история взлетов и падений. Вскоре после выхода игра набрала рекордное количество одновременных прохождений - 1 054 388, однако это число быстро сократилось после того, как игроки стали справедливо жаловаться на многочисленные ошибки, в результате чего игра получала все больше негативных отзывов. Однако это было 2,5 года назад. За это время CD Projekt RED выпустила немало патчей, улучшающих геймплей и добавляющих в игру новый контент. В итоге Cyberpunk удалось преодолеть важный барьер в Steam.
В конце октября 2022 года я сообщал, что после выхода сериала Edgerunners и патча 1.6 Cyberpunk 2077 могла похвастаться до 90% положительных отзывов за последние 30 дней. Теперь игра преодолела еще один барьер, а именно получила в Steam "очень положительный" рейтинг в контексте всех размещенных отзывов, из которых положительными являются уже 80%.
Следует отметить, что это не результат какого-либо недавно выпущенного патча, поскольку последнее крупное обновление вышло 11 апреля и вводило Ray Tracing: Overdrive Mode (ее могут использовать только владельцы видеокарт Nvidia 40-й серии и RTX 3090). Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что растущая популярность игры обусловлена тем, что на данный момент она является образцом хорошей игры.
Не исключено также, что все большее число людей привлекает к игре тот факт, что 26 сентября дебютирует дополнение Phantom Liberty, а также то, что недавно игра была доступна по сниженной цене. Наконец, DLC появится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Она на патче 1.3 игралась уже без проблем, ныли только консолота да бомжи с хлам ПK
Согласен , правда проходил на патче 1.6 с 4080 , всё было норм , только напрягали машины на перекрёстках , которые врезались в друг друга с какого то х...я
Доооо, ведь с ТОП-ПК сразу интересные квесты появляются и обещанный контент.
На момент выхода я его прошел на ноуте(был в командировке) с 1660ti без особых проблем, потом на домашнем компе тогда ещё с 2070 и тоже все хорошо было.
Аналогично, на выходе прошёл с 2060 super, критичных багов не заметил, да и сама игра нормальная была
Причем здесь хлам ПК? Она усеяна багами была
После марта прошлого года, у нас спустя 2 месяца вернула доверие после плевка в лицо.
Так доверие всяких ГЕЙмеров он завоевал ещё на момент выхода. А вот доверие настоящих игроков этот шлак не завоюет никогда.
Ита патамушта у типя ПиКа нитянить, ты непанимаишь!"
а что такое настоящий геймер?)
Белый, натуральный, гетеросексуальный мужчина, который не любит СЖВ, гомесов, негров, трансов, фемок и прочего мусора, которого в Гендербаге 2077 вагон и маленькая тележка.
Выйдет Фантом Либерти, будем ещё 2 с половиной года ждать до играбельного состояния
Два года это мало, основная игра до сих пор скорее кусок кода нежели полноценная игра
Все с релиза играбельно, баги мелкие не мешают
А что изменилось то? Игра до сих пор разваливается от багов, просто со дня релиза одни баги пришли на смену другим. Критические баги мешающие выполнению квестов так же никуда не делись
Это результат того что стим удалил большинство негативных отзывов...
Стим никогда не удаляет отзывы. Часть из них не включаются в подсчёт оценки, из-за ревью-бомбинга, но все и всегда остаются доступны для прочтения.