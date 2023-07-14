Cyberpunk 2077 завоевала доверие геймеров, наконец-то преодолев важный барьер в Steam спустя 2,5 года ©

Популярность Cyberpunk 2077 - это история взлетов и падений. Вскоре после выхода игра набрала рекордное количество одновременных прохождений - 1 054 388, однако это число быстро сократилось после того, как игроки стали справедливо жаловаться на многочисленные ошибки, в результате чего игра получала все больше негативных отзывов. Однако это было 2,5 года назад. За это время CD Projekt RED выпустила немало патчей, улучшающих геймплей и добавляющих в игру новый контент. В итоге Cyberpunk удалось преодолеть важный барьер в Steam.

В конце октября 2022 года я сообщал, что после выхода сериала Edgerunners и патча 1.6 Cyberpunk 2077 могла похвастаться до 90% положительных отзывов за последние 30 дней. Теперь игра преодолела еще один барьер, а именно получила в Steam "очень положительный" рейтинг в контексте всех размещенных отзывов, из которых положительными являются уже 80%.

Следует отметить, что это не результат какого-либо недавно выпущенного патча, поскольку последнее крупное обновление вышло 11 апреля и вводило Ray Tracing: Overdrive Mode (ее могут использовать только владельцы видеокарт Nvidia 40-й серии и RTX 3090). Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что растущая популярность игры обусловлена тем, что на данный момент она является образцом хорошей игры.



Не исключено также, что все большее число людей привлекает к игре тот факт, что 26 сентября дебютирует дополнение Phantom Liberty, а также то, что недавно игра была доступна по сниженной цене. Наконец, DLC появится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.