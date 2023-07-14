Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 11 406 оценок

Cyberpunk 2077 завоевала доверие геймеров, наконец-то преодолев важный барьер в Steam спустя 2,5 года

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Procy_on
Новости

Популярность Cyberpunk 2077 - это история взлетов и падений. Вскоре после выхода игра набрала рекордное количество одновременных прохождений - 1 054 388, однако это число быстро сократилось после того, как игроки стали справедливо жаловаться на многочисленные ошибки, в результате чего игра получала все больше негативных отзывов. Однако это было 2,5 года назад. За это время CD Projekt RED выпустила немало патчей, улучшающих геймплей и добавляющих в игру новый контент. В итоге Cyberpunk удалось преодолеть важный барьер в Steam.

В конце октября 2022 года я сообщал, что после выхода сериала Edgerunners и патча 1.6 Cyberpunk 2077 могла похвастаться до 90% положительных отзывов за последние 30 дней. Теперь игра преодолела еще один барьер, а именно получила в Steam "очень положительный" рейтинг в контексте всех размещенных отзывов, из которых положительными являются уже 80%.

Следует отметить, что это не результат какого-либо недавно выпущенного патча, поскольку последнее крупное обновление вышло 11 апреля и вводило Ray Tracing: Overdrive Mode (ее могут использовать только владельцы видеокарт Nvidia 40-й серии и RTX 3090). Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что растущая популярность игры обусловлена тем, что на данный момент она является образцом хорошей игры.

Не исключено также, что все большее число людей привлекает к игре тот факт, что 26 сентября дебютирует дополнение Phantom Liberty, а также то, что недавно игра была доступна по сниженной цене. Наконец, DLC появится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

-9
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Well-offZin

Она на патче 1.3 игралась уже без проблем, ныли только консолота да бомжи с хлам ПK

4
shhelkun

Согласен , правда проходил на патче 1.6 с 4080 , всё было норм , только напрягали машины на перекрёстках , которые врезались в друг друга с какого то х...я

1
TAPAKAH222

Доооо, ведь с ТОП-ПК сразу интересные квесты появляются и обещанный контент.

-3
Михаил Исламов

На момент выхода я его прошел на ноуте(был в командировке) с 1660ti без особых проблем, потом на домашнем компе тогда ещё с 2070 и тоже все хорошо было.

3
Максим Кураксин

Аналогично, на выходе прошёл с 2060 super, критичных багов не заметил, да и сама игра нормальная была

0
Николай Ололай

Причем здесь хлам ПК? Она усеяна багами была

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

После марта прошлого года, у нас спустя 2 месяца вернула доверие после плевка в лицо.

4
Авраам Линкольн

Так доверие всяких ГЕЙмеров он завоевал ещё на момент выхода. А вот доверие настоящих игроков этот шлак не завоюет никогда.

-1
Famiclone

Ита патамушта у типя ПиКа нитянить, ты непанимаишь!"

-1
LogicDisciple

а что такое настоящий геймер?)

0
Авраам Линкольн LogicDisciple
а что такое настоящий геймер

Белый, натуральный, гетеросексуальный мужчина, который не любит СЖВ, гомесов, негров, трансов, фемок и прочего мусора, которого в Гендербаге 2077 вагон и маленькая тележка.

0
Николай Ололай

Выйдет Фантом Либерти, будем ещё 2 с половиной года ждать до играбельного состояния

-1
Famiclone

Два года это мало, основная игра до сих пор скорее кусок кода нежели полноценная игра

0
caliskan Famiclone

Все с релиза играбельно, баги мелкие не мешают

0
Famiclone

А что изменилось то? Игра до сих пор разваливается от багов, просто со дня релиза одни баги пришли на смену другим. Критические баги мешающие выполнению квестов так же никуда не делись

-1
vovangt4

Это результат того что стим удалил большинство негативных отзывов...

-4
Pavlissimus

Стим никогда не удаляет отзывы. Часть из них не включаются в подсчёт оценки, из-за ревью-бомбинга, но все и всегда остаются доступны для прочтения.

0