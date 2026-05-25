Cyberpunk 2077 10.12.2020
Cyberpunk: Edgerunners 2 покажут впервые на Anime Expo 2026 в июле - фанатов ждёт возвращение в Найт-Сити

butcher69

Продолжение анимационного хита Cyberpunk: Edgerunners получит первые публичные кадры уже ранним утром 4 июля 2026 года на фестивале Anime Expo в Лос-Анджелесе. Именно там создатели представят панель, посвящённую проекту Cyberpunk: Edgerunners 2, и впервые покажут материалы новой самостоятельной истории во вселенной Найт-Сити.

Презентация пройдёт под названием «Cyberpunk: Edgerunners 2. Welcome back to Night City!», а участие в ней примут ключевые авторы проекта — режиссёр Кай Икараси, шоураннер Бартош Штыбор и исполнительный продюсер Сая Элдер. Также заявлены специальные гости, чьи имена пока держатся в секрете. По формату это будет не просто тизер, а полноценный разговор о производстве и творческом подходе к продолжению.

Важно, что речь идёт не о прямом продолжении оригинальной истории, а о новой самостоятельной линии внутри той же вселенной. И это выглядит логично: первый сезон стал настолько цельным и эмоционально завершённым, что повторять его формулу было бы рискованно.

Проект создаётся совместно CD Projekt Red и студией Trigger, что само по себе уже задаёт высокую планку ожиданий. Оригинальный сериал в своё время заметно оживил интерес к миру Cyberpunk 2077, и теперь продолжение фактически проверит, удалось ли сохранить этот импульс.

Пока подробностей немного, но сама структура продвижения говорит о ставке на эффектный камбэк: сначала тизеры, затем постепенное раскрытие деталей и уже позже полноценная премьера на Netflix.

ratte88

Скорее бы, всей душой жду, что Ребеккa схлопочет ещё больше популярности и с ней будет ещё больше контента

Искусственный интеллeкт

крута! жду 🤗

zangx

Даже китайское аниме лучше смотрелось чем эта шляпа.