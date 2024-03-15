Cyberpunk: Edgerunners получит настольную игру

В 2021 году R. Talsorian Games и Monster Fight Club выпустили Cyberpunk Red: Combat Zone. Эта игра в жанре скирмиш позволила игрокам попробовать тактический геймплей в антиутопическом темном будущем. Теперь студии анонсировали Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone с персонажами из любимого сериала Netflix.

Согласно официальной странице продукта, Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone вводит игроков в роли титульных персонажей анимационного сериала. Действие игры разворачивается в мрачном будущем 2070 года, в мире, где кибернетически усиленные наемники сражаются с опасными мегакорпорациями в мегаполисе Найт-Сити.

В игре используется запатентованная игровая система [RE]action, которая отличается быстрым темпом боя и передвижения. Вместо измерительной ленты или инструментов в игре используется система цветных карточек и пластиковых ограничителей, определяющих эффективные диапазоны атак и способностей.

Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone - это самостоятельная игра, но она прекрасно совместима с Cyberpunk Red: Combat Zone.

В игре представлены две полноценные фракции "Бегущие по краю" и "Арасака".

Cyberpunk Edgerunners: Combat Zone включает в себя 24 ярких полноцветных акриловых карточки персонажей, трехмерные руины Найт-Сити, детализированные фигурки каждого из главных героев, игральные кости, свод правил и жетоны.

Если вы подпишетесь на рассылку новостей игры, то сможете выиграть миниатюру "Момент" "Смашер против Бекки", изображающую персонажей из памятного (и трагического) столкновения между ними.