Cyberpunk Legends: Into the Night - кооперативная карточная игра, действие которой происходит в Найт-Сити 2012 года

Хотя история V, возможно, завершилась в Cyberpunk 2077, в ней ещё много нераскрытого. Студия Night Crew Games работает над новым спин-оффом серии - Cyberpunk Legends: Into the Night - стратегической кооперативной карточной игрой, которую можно освоить всего за 5 минут. Разработчики игры запустили кампанию на Kickstarter, чтобы собрать 75 000 долларов на разработку игры, и тта сумма была собрана всего за 20 минут.

До выхода Cyberpunk 2 осталось ещё более 5 лет, и фанаты будут рады узнать больше о истории Найт-Сити в совершенно новом приключении. Грядущая карточная игра, похоже, очень интересна, о чём свидетельствуют фанаты, готовые вложить в неё деньги.

На данный момент собрано 716 239 долларов, что почти в 10 раз больше первоначально запрашиваемой суммы, и эта сумма продолжает расти.

В комплект игры войдут более 300 уникальных карт, которые позволят создавать разнообразные встречи, взаимодействия и многое другое.

Действие игры развернётся в Найт-Сити 2012 года, и в ней появятся как знакомые, так и новые персонажи. В Cyberpunk Legends вернутся такие любимые фанатами персонажи, как Джонни Сильверхенд и Альт Каннингем.

Cyberpunk Legends - это увлечённый проект ветеранов индустрии, которые хотели дать шанс настольным играм. Создатель Джеймс Портноу пока что весьма доволен игрой, и игровые тесты прошли весьма успешно.