Демонстрация Cyberpunk 2077 с Overdrive и десятками модов

Появилась новая графическая демонстрация, показывающая новый режим Cyberpunk 2077 Overdrive c более чем 100 модами.
Для тех, кто всю прошлую неделю жил под камнем - CD Projekt Red выпустила обновление Cyberpunk 1.62, в котором появился новый режим Overdrive с поддержкой впечатляющей технологии Path Tracing от NVIDIA.
После выхода обновления, различные издания тестировали игру на RTX 4090, но новая графическая демонстрация от немецкого ютубера Digital Dreams вполне может быть лучшей. Он известен своими графическими демонстрациями игр с использованием собственных пресетов в сочетании с модами для улучшения визуальной составляющей или придания играм более реалистичного вида.
Убогая трава, тени и большинство текстурок. Зато отражения всего этого есть в каждой лужице, но по цене почки. Весь современный гейминг, не обляпайтесь.
Текстурки, тени и материалы на высшем уровне, трава для игры без травы вполне неплоха)
тгра по сути графический бенчмарк чтоб полубоватся графой и забить, несколько минут полюбовался и забил, а далее чё в игре делать, преепроходить одно и то же чт оуже итак знаешь, лучшем реализовали погоню и вообще всю полицию как в гта например, чтоб можно было гонять от копов и устраивать перестрелки по всему найт сити, в общем игра кек полный по геймплею, копы вообще костыль какой то заскриптованый спавница за спиной, как бы ты не убегал они не бегают за тобой, не гоняются на транспорте, тупо спавнятся в одном месте и стреляют пытаясь навалить на тебя кучу пуль не пыцтаясь даж защитится или вообще хоть как то проявить немного реалистичности на уровне гта, игра скучная проходняк на один раз, и далее просто бенчмарк и показуха для модов и делать скриншоты с видящками как тип там всё красиво и в то же время абсолютно безполезно
Красиво? Да. А хейтеры могут отведать "сладкого хлебушка".