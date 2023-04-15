Демонстрация Cyberpunk 2077 с Overdrive и десятками модов ©

Появилась новая графическая демонстрация, показывающая новый режим Cyberpunk 2077 Overdrive c более чем 100 модами.

Для тех, кто всю прошлую неделю жил под камнем - CD Projekt Red выпустила обновление Cyberpunk 1.62, в котором появился новый режим Overdrive с поддержкой впечатляющей технологии Path Tracing от NVIDIA.

После выхода обновления, различные издания тестировали игру на RTX 4090, но новая графическая демонстрация от немецкого ютубера Digital Dreams вполне может быть лучшей. Он известен своими графическими демонстрациями игр с использованием собственных пресетов в сочетании с модами для улучшения визуальной составляющей или придания играм более реалистичного вида.