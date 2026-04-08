Digital Foundry: Cyberpunk 2077 на PS5 Pro - PSSR2 даёт чёткое изображение, а режим производительности достигает 90 к/с

Долгожданное обновление Cyberpunk 2077 для PS5 Pro, по первоначальному техническому обзору Digital Foundry, особенно впечатлило благодаря внедрению PSSR 2 и значительно улучшенным эффектам трассировки лучей. В то время как частота кадров в режиме производительности увеличивается до 90 к/с, новый режим «RT Pro» обеспечивает уровень визуальной насыщенности, ранее доступный только на ПК.

Новый режим «Ray Tracing Pro» является центральным элементом обновления. Впервые на консолях почти все важные функции трассировки лучей активируются одновременно:

Тени RT: как для солнца (резкие контактные тени на расстоянии), так и для локальных источников света.

Освещение неба и эмиссионное освещение: здания и днища мостов выглядят более объёмными благодаря правильному блокированию света; неоновые вывески отбрасывают реалистичный свет на окружающую среду.

Отражения RT: однако на консоли Pro они выборочные. В основном они фокусируются на автомобильных окнах и сильно отражающих поверхностях кузова (Clear Coat). Более дешёвый режим Screen Space Reflections (SSR) по-прежнему используется на уровне улиц.

В режиме производительности игра стремится к плавной частоте 90 кадров в секунду благодаря технологии масштабирования на основе искусственного интеллекта. PSSR 2. Изображение остаётся значительно чётче и стабильнее, чем при использовании старого алгоритма FSR.

По данным Digital Foundry, PSSR превосходит FSR 2.1 практически во всех сценариях, особенно при работе с мелкими деталями и движущимися объектами. Единственная странность заключается в том, что обновление по-прежнему включает в себя ручное переключение между PSSR и FSR, которое, по мнению экспертов, не имеет практического применения, поскольку PSSR обеспечивает заметно лучший результат.

Несмотря на мощность графического процессора PS5 Pro, некоторые знакомые проблемы сохраняются. В чрезвычайно плотных локациях, таких как «Догтаун» (Phantom Liberty), частота кадров может по-прежнему падать на Pro-консоли , поскольку достигается предел производительности ЦП. Кроме того, обновление не смогло полностью исправить агрессивную подгрузку объектов во время быстрой езды, поскольку это глубоко укоренено в структуре игрового движка.

Для владельцев PS5 Pro это обновление обязательно к загрузке, оно доступно с сегодняшнего дня. Улучшенная стабильность изображения, обеспечиваемая PSSR, описывается как революционная. Хотя режим RT Pro (30/40 к/c) предлагает наилучшее качество графики, гибридный режим RT при 60 к/c является оптимальным для большинства игроков. Тот факт, что CDPR внесла столь значительные технические улучшения спустя годы после релиза, устанавливает новый стандарт долгосрочной поддержки консолей.