Digital Foundry оценили графику и производительность Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ©

Путь к искуплению CD Projekt с помощью Cyberpunk 2077 Phantom Liberty становится все менее и менее извилистым. На самом деле усилия польских разработчиков по преодолению проблем с графикой и производительностью в научно-фантастическом приключении вытекают из первых тестов, проведенных Digital Foundry на расширении CP2077.

Экспертный коллектив журналистов протестировал версии Phantom Liberty для PlayStation 5 и Xbox Series X в режиме Performance.

Сборка, протестированная Digital Foundry, показывает немного более высокую производительность, чем текущая версия Cyberpunk 2077, оптимизированная для консолей последнего поколения, с установленным целевым разрешением 1440p и улучшенным управлением системой, отвечающей за автоматическое масштабирование разрешения в соответствии со сложностью сцен, отображаемых на экране.

На чисто графическом фронте команда Digital Foundry также подчеркивает работу, которую CD Projekt RED проводит для оптимизации частоты кадров и динамического разрешения сцен, требующих больших затрат аппаратных ресурсов, даже если в некоторых ситуациях теста были замечены явления разрыва экрана и падения fps, особенно в боевых моментах.

В любом случае, для журналистов из DF трех месяцев, которые отделяют нас от выхода Phantom Liberty, более чем достаточно, чтобы оптимизировать производительность и сгладить острые грани геймплея, который, напомним, включает в себя множество улучшений, таких как пересмотр системы боя в транспортных средствах, новый пользовательский интерфейс, более продвинутый ИИ для врагов и другие аспекты, которые также коснутся пользователей базовой игры уже 29 сентября, что совпадет с запуском DLC на ПК, PS5 и Xbox Series Х|S.