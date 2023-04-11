Digital Foundry показали Найт-Сити Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive

Сегодня первые любители футуризма смогут испытать на себе прелести благоустроенного Найт-Сити. Cyberpunk 2077 получила трассировку лучей Overdrive, и благодаря новым кадрам мы можем взглянуть на различные улучшения. Любители эффектных кадров будут в восторге
Команда Digital Foundry решила продемонстрировать обновленную версию творения CD Projekt RED заранее. Британские журналисты отмечают, что трассировка пути уже использовалась в нескольких играх, но с этой технологией будет представлена "самая продвинутая игра с RT".
Это самая амбициозная реализация RT в истории, добавляющая трассировку пути в одну из самых визуально впечатляющих компьютерных игр, представленных на рынке. Мы никогда не видели ничего подобного.
Ну хоть где то посмотреть можно.
Недавно прошел сюжетку. Если бы Редам дали больше времени и они до идеала довели игру, поработали над механиками, физикой…Цены бы ей не было.Прошел с удовольствием 3 концовки, и очень жду дополнения.
В чём разница между обычной трасировкой и этой?
в том, что это полноценная
Overdrive - максимум возможное от технологии, близкое тому, что используют в кино.
Какой бы красивой графика не была, можно всё просрать благодаря тупому ИИ, пустому открытому миру, кривой физике ну и скучному геймплею, так как это сделали CDPR в Cyberpunk2077 в общем-то.
The Witcher 3 просрали, Cyberpunk 2077 тоже просрали в плане оптимизации. Браво!
Причем тут оптимизация? Играй без трассировки