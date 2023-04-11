Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 761 оценка

Digital Foundry показали Найт-Сити Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive

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butcher69
Новости

Сегодня первые любители футуризма смогут испытать на себе прелести благоустроенного Найт-Сити. Cyberpunk 2077 получила трассировку лучей Overdrive, и благодаря новым кадрам мы можем взглянуть на различные улучшения. Любители эффектных кадров будут в восторге

Команда Digital Foundry решила продемонстрировать обновленную версию творения CD Projekt RED заранее. Британские журналисты отмечают, что трассировка пути уже использовалась в нескольких играх, но с этой технологией будет представлена "самая продвинутая игра с RT".

Это самая амбициозная реализация RT в истории, добавляющая трассировку пути в одну из самых визуально впечатляющих компьютерных игр, представленных на рынке. Мы никогда не видели ничего подобного.
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У кого-то был шлейф за движущимся авто в киберпанке ?
У кого-то был шлейф за движущимся авто в киберпанке ?
Комментарии: 9
Ваш комментарий
butcher69
2
Scorpion_GamePlay

Ну хоть где то посмотреть можно.

2
Валентин Добров

Недавно прошел сюжетку. Если бы Редам дали больше времени и они до идеала довели игру, поработали над механиками, физикой…Цены бы ей не было.Прошел с удовольствием 3 концовки, и очень жду дополнения.

1
Антон Патриарх Логвинов

В чём разница между обычной трасировкой и этой?

-1
NatanieLzZ

в том, что это полноценная

-1
JustA_NiceGuy

Overdrive - максимум возможное от технологии, близкое тому, что используют в кино.

0
TIMetal

Какой бы красивой графика не была, можно всё просрать благодаря тупому ИИ, пустому открытому миру, кривой физике ну и скучному геймплею, так как это сделали CDPR в Cyberpunk2077 в общем-то.

-1
warp 37

The Witcher 3 просрали, Cyberpunk 2077 тоже просрали в плане оптимизации. Браво!

-3
luVol

Причем тут оптимизация? Играй без трассировки

4