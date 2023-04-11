Digital Foundry показали Найт-Сити Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей Overdrive ©

Сегодня первые любители футуризма смогут испытать на себе прелести благоустроенного Найт-Сити. Cyberpunk 2077 получила трассировку лучей Overdrive, и благодаря новым кадрам мы можем взглянуть на различные улучшения. Любители эффектных кадров будут в восторге

Команда Digital Foundry решила продемонстрировать обновленную версию творения CD Projekt RED заранее. Британские журналисты отмечают, что трассировка пути уже использовалась в нескольких играх, но с этой технологией будет представлена "самая продвинутая игра с RT".

Это самая амбициозная реализация RT в истории, добавляющая трассировку пути в одну из самых визуально впечатляющих компьютерных игр, представленных на рынке. Мы никогда не видели ничего подобного.