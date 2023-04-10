Digital Foundry проанализировали трассировку лучей Overdrive в Cyberpunk 2077 и остались очень довольны

Осталось всего несколько часов до дебюта нового обновления Cyberpunk 2077, которое представит дополнительные возможности, связанные с трассировкой лучей на ПК, чтобы позволить владельцам видеокарт последнего поколения получить невероятные результаты. Но как работают эти новые возможности? Раскрыть их нам призваны специалисты Digital Foundry.
На официальном канале Digital Foundry было опубликовано видео, в котором обновление игры CD Projekt RED разобрано во всех мелочах. Как видно из видео, результаты, полученные благодаря использованию RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения, впечатляют в любом контексте. Будь то плохо освещенные помещения или дневной свет, различия с трассировкой лучей очевидны и позволяют получить гораздо более реалистичный рендеринг даже теней.
За исключением потрясающего графического воздействия, следует отметить, что активация этой новой видеонастройки значительно снижает частоту кадров, и именно по этой причине для тестов использовалась Nvidia GeForce RTX 4090: благодаря поддержке DLSS 3.0, частота кадров взлетает и с 18 к/с превышает 90 к/с в режиме производительности. Менее удовлетворительны результаты, полученные с DLSS 2.0 снова на 4090, учитывая, что в этом случае количество кадров в секунду остановилось на 59.
В любом случае, команда экспертов утверждает, что другие карты семейства 4000 и некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления и что соответствующие тесты появятся в ближайшие несколько дней.
Походу nvidia проплатила digital foundry за рекламу rt overdrive! потому что в этом видео некоторые эффекты отключены в обычной трассировке! такие как локальные тени rt и тени от солнца, что видно на многих сценах сравнений в видео, один из примеров когда они возле контейнера на машине подъехали к нему с включенными фарами, то в обычной трассировке не было теней от фар а в rt overdrive были, но когда я играл то у меня все тени правильно от фар отображались и падали так как и должны были, от приближения крупные объекты отбрасывали большие тени, а те объекты что помельче тоже становились больше а потом расплывались когда подъезжаешь к ним в притык, так как и в реале.
Тайм код 7:35
100% и обзорщики в доле, и прожекты. Чисто рекламный ролик. И к самим отражениям там хорошая постобработка добавлена, которая дает эффекта много больше лучей..
Обзорщики ясное дело тоже в доле )
Ты прав. Они прям вылизывают этот овердрайв, я послушал половину ролика. И всего-то вы теряете 30 кадров. Смешно.
"Некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления"
Думаю только владельцы 3090 и 3090 Ti в 30-40 кадров с Dlss 2
3080 Ti практически тоже самое что и 3090, только урезана на 2% в производительности. Возможно и на неи пойдёт, завтра посмотрим.
Буду надеяться хотя бы в ульра перформансе длсс до 1440п получить 60 кадров в этом режиме на 3080ти это типа с 480п) Уж больно круто выглядит. Вот теперь можно и пере пройти как раз перед грядущим длс.
3080Ti и 3090 разница в производительности в пределах погрешности, там даже 2% нет
И типа да, и типа нет. Вот в кибер панке к примеру 12% разницы. 53/0.47=112.76.
Но с другой стороны и 12% это не сказать что бы много.
Речь про 3080Ti и 3090.
Если бы в панке графика была бы не пластиковой, то эффекты смотрелись бы гораздо лучше и естественнее.
В обновлении будут только лучи или ещё что-нибудь?
Только лучи.
Только ещё что нибудь.
Лучи и ворох новых багов.
Версия игры 1.62. 1.61 добавила только DLSS3.
Графон теперь прям "как в кино". Вернее именно освещение. А вот фпс... Чисто для владельцев 4000й линейки и то начиная минимум от 4080.
И главный вопрос, когда теперь выйдет видюха которая потянет это в нативном 4к\60фпс? Это же выходит нужна карта практически в 3,5 раза мощнее чем 4090 🤯
Dlss 3.0 ставь и всё потянет. Картинка такая же будет.
А где отличия в картинке?
Вверху, снизу фпс на разных длсс с овердрайвом. Вот тут сцена вовсе абсолютно иначе выглядит в сравнении с старыми лучами:
Мне разве что фср 3 ждать, с 3080ти. Что то они его задерживают кст, обещали в первой половине года.
Еще раз : забудьте вы про нативное разрешение! Длсс надо включать хотя бы на качество, даже если стабильно без него есть 60-80 фпс. На сегодняшний день в любой современной игре длсс абсолютно никак не ухудшает графику, а лишь дает бесплатный прирост фпс которым только болезные могут пренебрегать.
Завтра сами узнаем как оно там работает
завтра обнова? а на амуде можно будет попробовать?
Выход обновы обещали завтра, 11 апреля 2023. Насчёт AMD не могу сказать.
Можно на амд. Но производительность так себе будет.
Учитывая что оно на 4090 в нативе 4к выдаёт 18 фпс. То с амд картой даже хз что там ловить.
Это конечно очень круто выглядит, и разбор вполне себе, но на что рассчитано если производительность такая плохая в этом режиме, неужели играть с мылом в режиме Perfomance будет лучшим опытом?
90 фпс избыточны, поэтому можно будет выставить баланс или даже качество, а это уже в любом случае лучше натива с его адовыми шлейфами)
Ну можешь дальше отсесть от монитора 😂 не так мыльно будет)
Кек. Но у меня что монитор, что тв, далеко не убежать.
Да, с генератором в режиме Perfomance на 4090. 😄 У меня нет 4090. Буду ждать 5080, чтобы получить лучший игровой опыт к тому моменту уже устаревающей игры.)
Нет там мыла с длсс3, откуда вы беретесь, пол года с релиза карт прошло)
Игра стала технодемкой. И это круто. Хотя бы где то покажут на что нацелены в будущем зеленые, кроме портал 2. Амд где то там технологии "для всех" делают. Но это не прогресс, это деградация. Еслиб и амд мутили инновации, то нам не надо было бы нвидиа оплачивать эту работу в ценах видюх.
Окей включили везде тени, а они додумались добавить фонарик в игру с таким сильным затемнением?)
Ну там же фары показали. А вот фонарик теперь мододелам делать🤬
Зачем же его делать, такой мод уже давно есть, сам пользуюсь.
А, ну тогда сразу с обновой и этот модик нужно будет поискать👌
без него норм
Эм, в тёмных местах и так было темно, а они ещё темнее сделали и фонарик даже не добавили. Мда.
Зато освещение честное стало
Момент сцены с Декстором выглядит просто шикарно с новой трассировкой) Да и в целом на нпс приятнее смотреть, более реалистично падает свет и и тени на них.
Как понимаю пока поделки красных не подтянутся хотя бы к обычным лучам текущего поколения зеленных. Говорить о продвинутых лучах в них не стоит.
Любопытно смотрится момент, когда кадр захватывает впечатляющие отражения на фоне криво поднимающегося по лестнице NPC.
Вообще даже как то поразительно, что у 90% объектов из ванильной версии тени тупо отсутствуют.
как и в большинстве современных игр, кроме каких-нибудь коридорных киноподобных
Кто-нибудь тестанул уже? Какие результаты? Если, например с новыми лучами в разрешение 2560x1440 (quad hd)
еще не вышло
интересно сколько человек в мире будет играть в эту игру в таком режиме
кажется как будто картинку мылит немного
Интересно на 2080с потянет с длсс 2?
ну если фулчд 30фпс
Такие лучи мы ждём
Ну наконец-то Кибербаг пофиксили, а то ведь все жаловались там на нереалистичные тени. Жаловались же, верно?
Не отражения жаловались. Вон выше даже можешь заметить.
на релизе не было нормальных теней ртх от точеных объектов и там были какие то артефакты. было зашкварненько. если будет полный ртх с размытыми тенями то пофиксили. еще бы отражения от себя завести. чтоб к машине походишь и видишь свой фей с учетом шероховатости и металлическо смещения спектра.
вот здесь уже не маркетинг. ртх отражение были так себе. кардинально картинку не меняли. Выглядит вообщем классно. осталось купить 409000 ртх)
Красота. Жаль с радеоном толком не заценить, во всяком случае пока не релизнут fsr3.0, и не добавят в киберпанк модом или патчем
Даже с fsr 3 там будет что-то около 20 фпс, поэтому без вариантов)
больше 40 фпс в 4к нужна все равно. можна монитора еще отклик снизить чтоб он шлейфы делал но плавность была выше.
а графон нужон
Главное фпс. А графон на втором месте.
Главное гоафон, а фпс на втором месте.
"Как видно из видео, результаты, полученные благодаря использованию RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения, впечатляют в любом контексте. Будь то плохо освещенные помещения или дневной свет, различия с трассировкой лучей очевидны и позволяют получить гораздо более реалистичный рендеринг даже теней."
Замечательно, будет на что посмотреть и от чего получить потрясающие эмоции при прохождении. NVidia, красавцы, CD Projekt RED, RESPECT, за внедрённую в игру, шикарную плюшку.
Опять ты вылез клоун со своим экспердным мнением. На которое тут всем наплевать)
не смогли в RPG, то хоть в бенчмарк удалось.
Киберпук никогда не был рпг, это чистовой воды шутер от первого лица.
Это "лутер-шутер" как сейчас это принято называть, с упором на сюжет.