Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 757 оценок

Digital Foundry проанализировали трассировку лучей Overdrive в Cyberpunk 2077 и остались очень довольны

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monk70
Новости

Осталось всего несколько часов до дебюта нового обновления Cyberpunk 2077, которое представит дополнительные возможности, связанные с трассировкой лучей на ПК, чтобы позволить владельцам видеокарт последнего поколения получить невероятные результаты. Но как работают эти новые возможности? Раскрыть их нам призваны специалисты Digital Foundry.

На официальном канале Digital Foundry было опубликовано видео, в котором обновление игры CD Projekt RED разобрано во всех мелочах. Как видно из видео, результаты, полученные благодаря использованию RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения, впечатляют в любом контексте. Будь то плохо освещенные помещения или дневной свет, различия с трассировкой лучей очевидны и позволяют получить гораздо более реалистичный рендеринг даже теней.

За исключением потрясающего графического воздействия, следует отметить, что активация этой новой видеонастройки значительно снижает частоту кадров, и именно по этой причине для тестов использовалась Nvidia GeForce RTX 4090: благодаря поддержке DLSS 3.0, частота кадров взлетает и с 18 к/с превышает 90 к/с в режиме производительности. Менее удовлетворительны результаты, полученные с DLSS 2.0 снова на 4090, учитывая, что в этом случае количество кадров в секунду остановилось на 59.

В любом случае, команда экспертов утверждает, что другие карты семейства 4000 и некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления и что соответствующие тесты появятся в ближайшие несколько дней.

ПК Производительность
25
71
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Комментарии: 71
Ваш комментарий
Kartonkratos

Походу nvidia проплатила digital foundry за рекламу rt overdrive! потому что в этом видео некоторые эффекты отключены в обычной трассировке! такие как локальные тени rt и тени от солнца, что видно на многих сценах сравнений в видео, один из примеров когда они возле контейнера на машине подъехали к нему с включенными фарами, то в обычной трассировке не было теней от фар а в rt overdrive были, но когда я играл то у меня все тени правильно от фар отображались и падали так как и должны были, от приближения крупные объекты отбрасывали большие тени, а те объекты что помельче тоже становились больше а потом расплывались когда подъезжаешь к ним в притык, так как и в реале.

Спойлер

Тайм код 7:35

7
andgeka

100% и обзорщики в доле, и прожекты. Чисто рекламный ролик. И к самим отражениям там хорошая постобработка добавлена, которая дает эффекта много больше лучей..

5
Kartonkratos andgeka

Обзорщики ясное дело тоже в доле )

1
InfinityDance Kartonkratos

Ты прав. Они прям вылизывают этот овердрайв, я послушал половину ролика. И всего-то вы теряете 30 кадров. Смешно.

3
Just-Name

"Некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления"

Думаю только владельцы 3090 и 3090 Ti в 30-40 кадров с Dlss 2

6
TheDjonnyGames

3080 Ti практически тоже самое что и 3090, только урезана на 2% в производительности. Возможно и на неи пойдёт, завтра посмотрим.

1
Razox TheDjonnyGames

Буду надеяться хотя бы в ульра перформансе длсс до 1440п получить 60 кадров в этом режиме на 3080ти это типа с 480п) Уж больно круто выглядит. Вот теперь можно и пере пройти как раз перед грядущим длс.

1
Affekt77 TheDjonnyGames

3080Ti и 3090 разница в производительности в пределах погрешности, там даже 2% нет

1
Razox Affekt77

И типа да, и типа нет. Вот в кибер панке к примеру 12% разницы. 53/0.47=112.76.

Но с другой стороны и 12% это не сказать что бы много.

-1
Affekt77 Razox

Речь про 3080Ti и 3090.

1
Dr.Love

Если бы в панке графика была бы не пластиковой, то эффекты смотрелись бы гораздо лучше и естественнее.

5
Lvinomord

В обновлении будут только лучи или ещё что-нибудь?

3
-Zion-

Только лучи.

3
caramba1999 -Zion-

Только ещё что нибудь.

3
FatalleZ

Лучи и ворох новых багов.

3
-Zion- caramba1999

Версия игры 1.62. 1.61 добавила только DLSS3.

0
Razox

Графон теперь прям "как в кино". Вернее именно освещение. А вот фпс... Чисто для владельцев 4000й линейки и то начиная минимум от 4080.

И главный вопрос, когда теперь выйдет видюха которая потянет это в нативном 4к\60фпс? Это же выходит нужна карта практически в 3,5 раза мощнее чем 4090 🤯

3
Nvidia VS Amd

Dlss 3.0 ставь и всё потянет. Картинка такая же будет.

-2
wdymBro

А где отличия в картинке?

-2
Razox wdymBro

Вверху, снизу фпс на разных длсс с овердрайвом. Вот тут сцена вовсе абсолютно иначе выглядит в сравнении с старыми лучами:

Спойлер
0
Razox Nvidia VS Amd

Мне разве что фср 3 ждать, с 3080ти. Что то они его задерживают кст, обещали в первой половине года.

0
Floww

Еще раз : забудьте вы про нативное разрешение! Длсс надо включать хотя бы на качество, даже если стабильно без него есть 60-80 фпс. На сегодняшний день в любой современной игре длсс абсолютно никак не ухудшает графику, а лишь дает бесплатный прирост фпс которым только болезные могут пренебрегать.

0
Bamburrr
2
Zloy_ParKur

Завтра сами узнаем как оно там работает

1
Дима Кабанец

завтра обнова? а на амуде можно будет попробовать?

0
Zloy_ParKur Дима Кабанец

Выход обновы обещали завтра, 11 апреля 2023. Насчёт AMD не могу сказать.

2
-Zion- Дима Кабанец

Можно на амд. Но производительность так себе будет.

2
Razox

Учитывая что оно на 4090 в нативе 4к выдаёт 18 фпс. То с амд картой даже хз что там ловить.

2
Batchankoff

Это конечно очень круто выглядит, и разбор вполне себе, но на что рассчитано если производительность такая плохая в этом режиме, неужели играть с мылом в режиме Perfomance будет лучшим опытом?

1
Listoman

90 фпс избыточны, поэтому можно будет выставить баланс или даже качество, а это уже в любом случае лучше натива с его адовыми шлейфами)

0
Razox

Ну можешь дальше отсесть от монитора 😂 не так мыльно будет)

0
Batchankoff Razox

Кек. Но у меня что монитор, что тв, далеко не убежать.

0
Batchankoff Listoman

Да, с генератором в режиме Perfomance на 4090. 😄 У меня нет 4090. Буду ждать 5080, чтобы получить лучший игровой опыт к тому моменту уже устаревающей игры.)

0
Raf9111

Нет там мыла с длсс3, откуда вы беретесь, пол года с релиза карт прошло)

Игра стала технодемкой. И это круто. Хотя бы где то покажут на что нацелены в будущем зеленые, кроме портал 2. Амд где то там технологии "для всех" делают. Но это не прогресс, это деградация. Еслиб и амд мутили инновации, то нам не надо было бы нвидиа оплачивать эту работу в ценах видюх.

0
pony009

Окей включили везде тени, а они додумались добавить фонарик в игру с таким сильным затемнением?)

1
Razox

Ну там же фары показали. А вот фонарик теперь мододелам делать🤬

0
Eraser101 Razox

Зачем же его делать, такой мод уже давно есть, сам пользуюсь.

1
Razox Eraser101

А, ну тогда сразу с обновой и этот модик нужно будет поискать👌

0
Crosna

без него норм

1
Scorpion_GamePlay

Эм, в тёмных местах и так было темно, а они ещё темнее сделали и фонарик даже не добавили. Мда.

1
Raf9111

Зато освещение честное стало

-1
Just-Name

Момент сцены с Декстором выглядит просто шикарно с новой трассировкой) Да и в целом на нпс приятнее смотреть, более реалистично падает свет и и тени на них.

0
Egik81

Как понимаю пока поделки красных не подтянутся хотя бы к обычным лучам текущего поколения зеленных. Говорить о продвинутых лучах в них не стоит.

0
Китобой на Луне

Любопытно смотрится момент, когда кадр захватывает впечатляющие отражения на фоне криво поднимающегося по лестнице NPC.

0
FatalleZ

Вообще даже как то поразительно, что у 90% объектов из ванильной версии тени тупо отсутствуют.

0
NatanieLzZ

как и в большинстве современных игр, кроме каких-нибудь коридорных киноподобных

0
Nvidia VS Amd

Кто-нибудь тестанул уже? Какие результаты? Если, например с новыми лучами в разрешение 2560x1440 (quad hd)

0
RickeyIMBA

еще не вышло

0
SkyraX

интересно сколько человек в мире будет играть в эту игру в таком режиме

0
SERgik 777

кажется как будто картинку мылит немного

0
Floww

Интересно на 2080с потянет с длсс 2?

0
termikk

ну если фулчд 30фпс

0
KOCMOC42

Такие лучи мы ждём

0
Spillik

Ну наконец-то Кибербаг пофиксили, а то ведь все жаловались там на нереалистичные тени. Жаловались же, верно?

-1
-Zion-

Не отражения жаловались. Вон выше даже можешь заметить.

0
MunchkiN 616

на релизе не было нормальных теней ртх от точеных объектов и там были какие то артефакты. было зашкварненько. если будет полный ртх с размытыми тенями то пофиксили. еще бы отражения от себя завести. чтоб к машине походишь и видишь свой фей с учетом шероховатости и металлическо смещения спектра.

0
Дима Кабанец

вот здесь уже не маркетинг. ртх отражение были так себе. кардинально картинку не меняли. Выглядит вообщем классно. осталось купить 409000 ртх)

-1
NatanieLzZ

Красота. Жаль с радеоном толком не заценить, во всяком случае пока не релизнут fsr3.0, и не добавят в киберпанк модом или патчем

-1
Listoman

Даже с fsr 3 там будет что-то около 20 фпс, поэтому без вариантов)

1
MunchkiN 616

больше 40 фпс в 4к нужна все равно. можна монитора еще отклик снизить чтоб он шлейфы делал но плавность была выше.
а графон нужон

-1
Nvidia VS Amd

Главное фпс. А графон на втором месте.

0
-Zion- Nvidia VS Amd

Главное гоафон, а фпс на втором месте.

0
AllConforD

"Как видно из видео, результаты, полученные благодаря использованию RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения, впечатляют в любом контексте. Будь то плохо освещенные помещения или дневной свет, различия с трассировкой лучей очевидны и позволяют получить гораздо более реалистичный рендеринг даже теней."

Замечательно, будет на что посмотреть и от чего получить потрясающие эмоции при прохождении. NVidia, красавцы, CD Projekt RED, RESPECT, за внедрённую в игру, шикарную плюшку.

-1
vegas99

Опять ты вылез клоун со своим экспердным мнением. На которое тут всем наплевать)

-2
R_Mor

не смогли в RPG, то хоть в бенчмарк удалось.

-4
Cryptocurrencyhead

Киберпук никогда не был рпг, это чистовой воды шутер от первого лица.

0
Razox Cryptocurrencyhead

Это "лутер-шутер" как сейчас это принято называть, с упором на сюжет.

4