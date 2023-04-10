Digital Foundry проанализировали трассировку лучей Overdrive в Cyberpunk 2077 и остались очень довольны ©

Осталось всего несколько часов до дебюта нового обновления Cyberpunk 2077, которое представит дополнительные возможности, связанные с трассировкой лучей на ПК, чтобы позволить владельцам видеокарт последнего поколения получить невероятные результаты. Но как работают эти новые возможности? Раскрыть их нам призваны специалисты Digital Foundry.

На официальном канале Digital Foundry было опубликовано видео, в котором обновление игры CD Projekt RED разобрано во всех мелочах. Как видно из видео, результаты, полученные благодаря использованию RTXDI (ReSTIR Direct Ligtningh) для прямого освещения и ReSTIR Global Illumination для непрямого освещения, впечатляют в любом контексте. Будь то плохо освещенные помещения или дневной свет, различия с трассировкой лучей очевидны и позволяют получить гораздо более реалистичный рендеринг даже теней.

За исключением потрясающего графического воздействия, следует отметить, что активация этой новой видеонастройки значительно снижает частоту кадров, и именно по этой причине для тестов использовалась Nvidia GeForce RTX 4090: благодаря поддержке DLSS 3.0, частота кадров взлетает и с 18 к/с превышает 90 к/с в режиме производительности. Менее удовлетворительны результаты, полученные с DLSS 2.0 снова на 4090, учитывая, что в этом случае количество кадров в секунду остановилось на 59.

В любом случае, команда экспертов утверждает, что другие карты семейства 4000 и некоторые из серии 3000 также могут воспользоваться преимуществами этого обновления и что соответствующие тесты появятся в ближайшие несколько дней.