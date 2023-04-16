Digital Foundry протестировали режим Overdrive трассировки лучей в Cyberpunk 2077 на RTX 3050 ©

Digital Foundry внимательно изучила новую версию трассировки лучей в Cyberpunk 2077 и опробовала ее на RTX 3050. Она работала в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду, аналогично игра работает и на картах AMD. В то же время они также попробовали мод оптимизации, который уже был выпущен для этого режима. Последний уменьшает количество отражений луча с двух до 1 и, таким образом, также снижает нагрузку.

Рассматриваемый мод обещает снизить влияние трассировки пути на вычислительные ресурсы ПК среднего и средне-низкого уровня на 20–35%, позволяя активировать её на аппаратных конфигурациях на базе графических процессоров GeForce RTX 20 или 30 и на AMD RDNA 2 или 3, то есть на графических процессорах, несовместимых с технологией генерации кадров, на которой основан новый DLSS 3 от NVIDIA, в настоящее время эксклюзивный для видеокарт серии RTX 40.