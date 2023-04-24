Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 933 оценки

Дизайнер квестов CD Projekt высказался про ААА-игры: "Мы бежим к стене и очень скоро разобьемся об неё"

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butcher69
Новости

Говорят, что "аппетит растет во время еды", что может быть вполне подходящим описанием нынешнего состояния индустрии игр. Хотя признание многих геймеров систематически завоевывают небольшие проекты и продукты отличающиеся необычными идеями, но на самом деле многие игроки ожидают больших миров, более сложных систем и все более впечатляющих игр. Павел Саско затронул вопрос ожиданий и атмосферы в сегменте ААА.

Редакторы PC Gamer несколько недель назад опубликовали статью, посвященную непростой ситуации с ролевыми играми. Журналисты издания сравнили сложные, и дорогие, в разработке Dragon Age и Cyberpunk 2077 с успешными Disco Elysium и Citizen Sleeper и пришли к неутешительному выводу, что некогда захватывающие блокбастеры становятся консервативными и устаревшими. Материал также вызвал немалый ажиотаж в CD Projekt RED. По его мнению, производители игр в настоящее время сталкиваются с огромным вызовом. Дизайнер квестов CD Projekt высказался следующим образом:

Мы обсудили этот материал в студии, и в основном все оказались согласны с основными тезисами статьи. По крайней мере, когда речь заходит о высокобюджетных играх, я думаю, мы бежим к чёртовой стене, и очень скоро мы об неё разобьёмся

Ведущий постановщик задач из CD Projekt RED, принимавший участие в разработке Cyberpunk 2077, подчеркнул, что ожидания аудитории действительно высоки, и на это, несомненно, влияет усложнение проектов и повышение стоимости производства.

Вы хотите, чтобы ваша история была длинной, но вы также хотите, чтобы она была обширной, поэтому вы стараетесь предусмотреть все последствия, выбор и последствия - а это порождает большие затраты и влияет на увеличение бюджета.

Разработчик упомянул процесс разработки The Witcher 3, который наполнен всевозможными "хитростями". Благодаря множеству трюков польская студия смогла повлиять на восприятие игрока и улучшить часть опыта. Подобные идеи уже нельзя было использовать в Cyberpunk 2077, так как команда изменила перспективу камеры и отказалась от катсцен и черных экранов.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да уже несколько лет как пришло это время, разработчики теперь пытаются выдавить хороший материал и никого не оскорбить, но что то все превращается для пятилетних.

6
Diablonos
выбор и последствия - а это порождает большие затраты и влияет на увеличение бюджета.

Тот момент, когда выбор и последствия в Ведьмак 3 за 65 миллионов, просто обоссывает "выбор и последствия" в Киберпанк 2077 за 350 миллионов. А вообще, довезти человека с дымящимся членом - считаю вершиной качества квестов CDPR. Так сказать на все деньги. Какой там красный барон? Дерьмо ущербное. Вот член, это да! Игра столетия. Все награды ее.

4
AlterDraconis

Ну понятно, опять старые песни про"разработка дорожает". Может просто руки с плеч переползли на тазобедренный сустав?

3
mongol312

То есть, лепить огромный пластиковый мир, миллион картонных НПС, бесполезные перки, стелс и кучу бесполезных активностей на всей карте им было по плечу и по карману, а прописать хоть какой-то ролевой отыгрыш за персонажа и добавить вариативности в решении квестов и последствия выбора уже оказалось сложно и дорого? У них там какое-то нарушение причинно-следственных связей, с головой беда чи шо?

2
Garrus_91

Очередные оправдания.

1
TRADS80

ИИ вам в помощь.

0
MunchkiN 616

возможна действительна синг пленные ааа иры в открытом мире испытывают свою золотую осень.
нужна разрабатывать игры следующего типа в виде массивных песочниц с симулятором жизни а это еще более сложна и дорого, нужны технологии. и не понятно нужны ли такие игры современному полению игроков. когда я был школьник и там был унылый морровинд угрюмая готика жва я бы сказал что да, но я так же сформулировал парадокс что если вы заделаете игру с симуляцией жизни вы не сможете продать следующую какую такую и вам некуда будет ее развивать. но тогда я не был преисполнен графоном и тем что можно развивать графон не меняя геймплей.
а так наверно нужна делать игры типа теневой набег легендарный, потому что теневой набег легендарный это сиони прокачиваемых чемпионов, хочешь качай хочешь догнать, играй в школе играй на работе и в автобусе кога едешь играй забирай лут, как свободная минутка есть чекай квесты а не сиди сутуло суками в эмерсивных мирах с отыгрышем ног а если зарегаться прям сейчас можно получить телегу кристаллов и всякие плюшки. это будущее. а еще у таких игор долгая поддержка и покупать их не надо. а за классические игры нада отвалить 60-80 долларов.

0
Dmitriy_1981

а почему игру с симуляцией жизни в открытом мире нельзя продолжать сюжетно?... Например, в тот же мир "Ведьмака 3" добавить календарное время. И один раз в реальный год выпускать очередную часть игры, состоящую из набора квестов, типа ведьмачьих заказов, относящихся к следующему календарному году этого же мира. Саму же картину жизни обитателей постепенно уточнять, дорабатывать.

Правда не понимаю, почему "игру с симуляцией жизни... некуда будет развивать"

0
Shеpard

Меняются поколения геймеров, меняются и игры под них. Поэтому как раньше уже никогда не будет.

-1
JustA_NiceGuy

Всё правильно говорит. Но диванные эксперты скажут, что моддеры делают всё намного лучше и вообще игры надо создавать за 2-3 года а не 5 и больше.

-1
монcтр

tldr давайте делать индипарашу по цене AAA hah

-3
Jarvis666

АУФ))

-5