Дизайнер квестов CD Projekt высказался про ААА-игры: "Мы бежим к стене и очень скоро разобьемся об неё"

Говорят, что "аппетит растет во время еды", что может быть вполне подходящим описанием нынешнего состояния индустрии игр. Хотя признание многих геймеров систематически завоевывают небольшие проекты и продукты отличающиеся необычными идеями, но на самом деле многие игроки ожидают больших миров, более сложных систем и все более впечатляющих игр. Павел Саско затронул вопрос ожиданий и атмосферы в сегменте ААА.
Редакторы PC Gamer несколько недель назад опубликовали статью, посвященную непростой ситуации с ролевыми играми. Журналисты издания сравнили сложные, и дорогие, в разработке Dragon Age и Cyberpunk 2077 с успешными Disco Elysium и Citizen Sleeper и пришли к неутешительному выводу, что некогда захватывающие блокбастеры становятся консервативными и устаревшими. Материал также вызвал немалый ажиотаж в CD Projekt RED. По его мнению, производители игр в настоящее время сталкиваются с огромным вызовом. Дизайнер квестов CD Projekt высказался следующим образом:
Мы обсудили этот материал в студии, и в основном все оказались согласны с основными тезисами статьи. По крайней мере, когда речь заходит о высокобюджетных играх, я думаю, мы бежим к чёртовой стене, и очень скоро мы об неё разобьёмся
Ведущий постановщик задач из CD Projekt RED, принимавший участие в разработке Cyberpunk 2077, подчеркнул, что ожидания аудитории действительно высоки, и на это, несомненно, влияет усложнение проектов и повышение стоимости производства.
Вы хотите, чтобы ваша история была длинной, но вы также хотите, чтобы она была обширной, поэтому вы стараетесь предусмотреть все последствия, выбор и последствия - а это порождает большие затраты и влияет на увеличение бюджета.
Разработчик упомянул процесс разработки The Witcher 3, который наполнен всевозможными "хитростями". Благодаря множеству трюков польская студия смогла повлиять на восприятие игрока и улучшить часть опыта. Подобные идеи уже нельзя было использовать в Cyberpunk 2077, так как команда изменила перспективу камеры и отказалась от катсцен и черных экранов.
Да уже несколько лет как пришло это время, разработчики теперь пытаются выдавить хороший материал и никого не оскорбить, но что то все превращается для пятилетних.
Тот момент, когда выбор и последствия в Ведьмак 3 за 65 миллионов, просто обоссывает "выбор и последствия" в Киберпанк 2077 за 350 миллионов. А вообще, довезти человека с дымящимся членом - считаю вершиной качества квестов CDPR. Так сказать на все деньги. Какой там красный барон? Дерьмо ущербное. Вот член, это да! Игра столетия. Все награды ее.
Ну понятно, опять старые песни про"разработка дорожает". Может просто руки с плеч переползли на тазобедренный сустав?
То есть, лепить огромный пластиковый мир, миллион картонных НПС, бесполезные перки, стелс и кучу бесполезных активностей на всей карте им было по плечу и по карману, а прописать хоть какой-то ролевой отыгрыш за персонажа и добавить вариативности в решении квестов и последствия выбора уже оказалось сложно и дорого? У них там какое-то нарушение причинно-следственных связей, с головой беда чи шо?
Очередные оправдания.
ИИ вам в помощь.
возможна действительна синг пленные ааа иры в открытом мире испытывают свою золотую осень.
нужна разрабатывать игры следующего типа в виде массивных песочниц с симулятором жизни а это еще более сложна и дорого, нужны технологии. и не понятно нужны ли такие игры современному полению игроков. когда я был школьник и там был унылый морровинд угрюмая готика жва я бы сказал что да, но я так же сформулировал парадокс что если вы заделаете игру с симуляцией жизни вы не сможете продать следующую какую такую и вам некуда будет ее развивать. но тогда я не был преисполнен графоном и тем что можно развивать графон не меняя геймплей.
а так наверно нужна делать игры типа теневой набег легендарный, потому что теневой набег легендарный это сиони прокачиваемых чемпионов, хочешь качай хочешь догнать, играй в школе играй на работе и в автобусе кога едешь играй забирай лут, как свободная минутка есть чекай квесты а не сиди сутуло суками в эмерсивных мирах с отыгрышем ног а если зарегаться прям сейчас можно получить телегу кристаллов и всякие плюшки. это будущее. а еще у таких игор долгая поддержка и покупать их не надо. а за классические игры нада отвалить 60-80 долларов.
а почему игру с симуляцией жизни в открытом мире нельзя продолжать сюжетно?... Например, в тот же мир "Ведьмака 3" добавить календарное время. И один раз в реальный год выпускать очередную часть игры, состоящую из набора квестов, типа ведьмачьих заказов, относящихся к следующему календарному году этого же мира. Саму же картину жизни обитателей постепенно уточнять, дорабатывать.
Правда не понимаю, почему "игру с симуляцией жизни... некуда будет развивать"
Меняются поколения геймеров, меняются и игры под них. Поэтому как раньше уже никогда не будет.
Всё правильно говорит. Но диванные эксперты скажут, что моддеры делают всё намного лучше и вообще игры надо создавать за 2-3 года а не 5 и больше.
tldr давайте делать индипарашу по цене AAA hah
АУФ))