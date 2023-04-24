Дизайнер квестов CD Projekt высказался про ААА-игры: "Мы бежим к стене и очень скоро разобьемся об неё" ©

Говорят, что "аппетит растет во время еды", что может быть вполне подходящим описанием нынешнего состояния индустрии игр. Хотя признание многих геймеров систематически завоевывают небольшие проекты и продукты отличающиеся необычными идеями, но на самом деле многие игроки ожидают больших миров, более сложных систем и все более впечатляющих игр. Павел Саско затронул вопрос ожиданий и атмосферы в сегменте ААА.

Редакторы PC Gamer несколько недель назад опубликовали статью, посвященную непростой ситуации с ролевыми играми. Журналисты издания сравнили сложные, и дорогие, в разработке Dragon Age и Cyberpunk 2077 с успешными Disco Elysium и Citizen Sleeper и пришли к неутешительному выводу, что некогда захватывающие блокбастеры становятся консервативными и устаревшими. Материал также вызвал немалый ажиотаж в CD Projekt RED. По его мнению, производители игр в настоящее время сталкиваются с огромным вызовом. Дизайнер квестов CD Projekt высказался следующим образом:

Мы обсудили этот материал в студии, и в основном все оказались согласны с основными тезисами статьи. По крайней мере, когда речь заходит о высокобюджетных играх, я думаю, мы бежим к чёртовой стене, и очень скоро мы об неё разобьёмся

Ведущий постановщик задач из CD Projekt RED, принимавший участие в разработке Cyberpunk 2077, подчеркнул, что ожидания аудитории действительно высоки, и на это, несомненно, влияет усложнение проектов и повышение стоимости производства.

Вы хотите, чтобы ваша история была длинной, но вы также хотите, чтобы она была обширной, поэтому вы стараетесь предусмотреть все последствия, выбор и последствия - а это порождает большие затраты и влияет на увеличение бюджета.

Разработчик упомянул процесс разработки The Witcher 3, который наполнен всевозможными "хитростями". Благодаря множеству трюков польская студия смогла повлиять на восприятие игрока и улучшить часть опыта. Подобные идеи уже нельзя было использовать в Cyberpunk 2077, так как команда изменила перспективу камеры и отказалась от катсцен и черных экранов.