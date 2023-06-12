Дизайнеры Cyberpunk 2077 рассказывают о Догтауне, в котором будут происходить события Phantom Liberty ©

С момента выхода Cyberpunk 2077 прошло уже два с половиной года, а до выхода первого и последнего расширения еще 3 месяца. В ожидании данного DLC, мы поближе познакомимся с Догтауном, районом, в котором будут происходит события грядущего Phantom Liberty. Старший художник по окружению Виктория Стаховска подробно рассказала о том, что из себя представляет Догтаун и в чем его суть.

Догтаун формально функционирует как часть Пацифики и Найт-Сити, но с точки зрения идентичности и с юридической точки зрения он не является частью города. Среднестатистический житель Найт-Сити не может попасть туда, да и обычно нет причин туда заходить. Это изолированное, хорошо охраняемое место, своего рода гетто. Мы говорим о совершенно другом климате и среде. Это темное пятно на карте Найт-Сити и человеческого познания. Мы, как Ви, попадаем не только в чужой город, но и знакомимся с разными историями и персонажами.



Мы хотели, чтобы город был плотным, вертикальным, органичным - он имеет множество оттенков. В нем также есть дифференцированные подрайоны, внешний вид которых зависит в основном от утилитарного характера места и проживающего там населения. В центральном районе, например, раньше можно было увидеть множество казино, конкурирующих реклам, больших скульптур, красочных, эксгибиционистских зданий - это должен был быть такой район блеска. Теперь же, напротив, это декадентский, обветшалый, измазанный граффити и запущенный район. В любом случае, запустение, непригодность и заброшенность объединяют этот город тематически.



Следующий район, напротив, построен на остатках незавершенного строительства, своего рода местный "римский форум". Там живет рабочий класс, творчески использующий архитектурные остатки для обустройства жилья. Так что это не то же самое, что приехать в Догтаун и купить квартиру у застройщика - здесь не было плана Маршалла после Войны за объединение. Здесь нужно просто использовать окружающее пространство. Жители имеют индивидуальные, сделанные на заказ дома, соединенные сеткой подвесных дорожек. Мы многое сделали для того, чтобы сделать район вертикальным - можно исследовать его вверх, вниз, поперек. Когда создавался этот район, мы собрали много ссылок и описаний о Южной Америке. Там во второй половине 20-го века был миграционный кризис. Люди переезжали из сельской местности в урбанизированные районы, что привело к жилищному кризису и появлению диких жилищ. Поэтому мы изучали, как ведут себя люди в таких условиях, как в Догтауне.

У нас также есть верхние районы, где совершенно другой климат, больше похожий на Дикий Запад. Здесь больше нет общин, здесь дикая природа. Это и было нашей целью - показать, что районы, населенные людьми, истоптаны, полны грязи и нечистот, в то время как нетронутая, зеленая часть - это место, где можно найти что-то, к чему можно стремиться. Речь идет о месте, дающем отдых природе, которая заняла место человека. Раньше предполагалось, что эта родная зелень Пустошей будет возвращена жителям. Теперь же, по сути, здесь живут банды, к тому же это не Шир Толкина, здесь нет певчих птиц, здесь собираются люди, не нашедшие своего места в городе.



С другой стороны, одна из моих любимых локаций, вы можете увидеть ее в начале демоверсии, вдохновленная реальным польским местом, - это своего рода гигабазар. Там есть остатки цифровой цивилизации, огромные кучи электронного хлама. Вещи, которые запрещены законом, можно купить здесь. Весь Догтаун, кстати, представляет собой нечто вроде отдельного государства, теневые и подпольные сделки здесь в порядке вещей.

Далее ведущий художник по окружению Кацпер Нипокульчицки сказал, что Догтаун по количеству контента очень велик, но определить конкретно размеры очень сложно.

Очень сложно определить конкретно размеры Догтауна, поскольку он вертикален и наполнен контентом, поэтому бессмысленно измерять его в квадратных метрах. Мы считаем, что количество развлечений, предлагаемых Догтауном, очень велико.

Виктория, кстати, сообщила, что хотя в дополнение можно играть самостоятельно, если, например, вы никогда не играли в базовую игру, лучше все же сыграть в оригинал, потому что дополнение является своего рода продолжением, происходящим по ходу сюжетной линии.

Что касается продолжительности дополнения, разработчики не хотят называть какую-то измеримую величину в виде времени или часов, потому что "все играют в игру по-разному". Тем не менее, это "полноценное дополнение - то, чем мы известны и чем гордимся".

Помимо сюжета и изменений на основе дополнения, появятся и куча новых возможностей в базовой игре, о чем вы можете узнать здесь.