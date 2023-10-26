Для Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty вышло крупное обновление 2.02

На ПК и консолях вышло новое обновление Cyberpunk 2077, которое вносит различные улучшения в оптимизацию, производительность, а также содержит исправления многочисленных ошибок.

Патч 2.02, размер которого на ПК составляет около 11 ГБ, в основном посвящён исправлениям для расширения Phantom Liberty, вводит ребалансированные временные ограничения для контрактов на транспортные средства, исправляет анимацию, освещение, сцены, VFX, исправляет специфические квесты и многое другое.

В новом патче Cyberpunk 2077 также изменены характеристики некоторых видов оружия на основе отзывов игроков, исправлены некоторые проблемы, связанные с NPC и некоторыми перками, а также внесены некоторые улучшения для ПК. Кроме того, патч вносит различные неопределенные оптимизации, улучшения производительности и исправления сбоев.

Cyberpunk 2077 уже доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Libery, о котором вы можете узнать в нашем обзоре, доступно только на ПК и консолях текущего поколения.

Полный список изменений вы найдете ниже под спойлером.

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