Для Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty вышло крупное обновление 2.02

На ПК и консолях вышло новое обновление Cyberpunk 2077, которое вносит различные улучшения в оптимизацию, производительность, а также содержит исправления многочисленных ошибок.
Патч 2.02, размер которого на ПК составляет около 11 ГБ, в основном посвящён исправлениям для расширения Phantom Liberty, вводит ребалансированные временные ограничения для контрактов на транспортные средства, исправляет анимацию, освещение, сцены, VFX, исправляет специфические квесты и многое другое.
В новом патче Cyberpunk 2077 также изменены характеристики некоторых видов оружия на основе отзывов игроков, исправлены некоторые проблемы, связанные с NPC и некоторыми перками, а также внесены некоторые улучшения для ПК. Кроме того, патч вносит различные неопределенные оптимизации, улучшения производительности и исправления сбоев.
Cyberpunk 2077 уже доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Libery, о котором вы можете узнать в нашем обзоре, доступно только на ПК и консолях текущего поколения.
Полный список изменений вы найдете ниже под спойлером.
Изменения для «Призрачной свободы»
- Отрегулировано время доступности транспортных заказов.
- Исправлены ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и т. д.
- Исправлены ошибки соприкосновения поверхностей, из-за которых можно было застрять в некоторых местах.
- При начале прохождения сразу с «Призрачной свободы» считающиеся выполненными задания теперь будут показываться в журнале.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях автомобиль «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“» отсутствовал на сайте «Автофиксер».
- Исправлена ошибка, из-за которой ворота Пёсьего города были загорожены, что не позволяло в него попасть.
- Молот Сасквоч теперь окажется в продаже на чёрном рынке на стадионе, если Ви не забирает его после боя с Сасквоч.
- Тело Декса теперь появляется на свалке в прохождениях, которые начаты сразу с событий «Призрачной свободы».
- Теперь оружие Джеки можно забрать с алтаря в «Эль койоте кохо» в прохождениях, которые начаты сразу с событий «Призрачной свободы».
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки на Xbox Series X|S видели пустой шаблон уведомления вместо сообщения о некорректной установке «Призрачной свободы».
- «Отверженный» — Исправлена ошибка, из-за которой иногда было невозможно завершить задание, если опустошить тайник до получения сообщения с кодом.
- «Час смятения» — Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях задание оставалось активным, даже если игрок не достигал цели, требующей идти по следу Сойки.
- «Судный день» — Взятый с тела Хансена чип с данными о системе безопасности стадиона больше нельзя разобрать, тем самым сделав невозможным выполнение задания.
- «Судный день» — Теперь можно забрать револьвер «Белоголовый орлан», приняв сторону Сойки.
- «Заказ: Путь к искуплению» — Исправлена ошибка, из-за которой стадионная дверь, ведущая на оружейную фабрику, могла быть случайно открыта в задании «Судный день», что нарушало ход задания и приводило к ситуации, когда игрок оказывался заперт.
- «Серебряные башмачки» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Покинуть „Тяжёлые сердца“» не отмечалась как выполненная после выхода из клуба.
- «Кризис личности» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до наблюдательного пункта» не отмечалась как выполненная по достижении наблюдательного пункта.
- «Правое дело» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было сесть в машину, поскольку она не появлялась.
- «Правое дело» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Уехать на машине» не считалась выполненной даже после выезда из района на этой машине.
- «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было попасть в «Чёрный сапфир», поскольку ставни опускались, если в фойе начинался бой при выполнении задания «Чёрное или красное».
- «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было встретиться с мистером Хэндсом в «Тяжёлых сердцах», поскольку лифт не работал.
- «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой меню персонажа и быстрое перемещение оставались недоступны даже после отключения оттиска личности.
- «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой в журнале для продолжения прохождения требовалось выполнить заказ «Агент в джунглях» вместо заказа «С тяжёлым сердцем».
- «Взгляд в бездну» — Исправлена ошибка, из-за которой «Цербер» не появлялся до начала погони в коридорах, если игрок стрелял в определённое место рядом с терминалом «Сьерра».
- «Взгляд в бездну» — Убрана проверка характеристики при открытии дверей в пункте наблюдения, а цель изменена так, чтобы подчеркнуть необходимость прятаться от «Цербера» для продвижения по сюжету.
- «Вся президентская рать» — Исправлена ошибка, из-за которой бой с «Химерой» мог не начинаться.
- «Старые раны» — Исправлена ошибка, из-за которой после встречи в «Мотыльке» исчезала цель задания, что не позволяло его выполнить.
- «Угасающая звезда» — Исправлена ошибка, из-за которой можно было спровоцировать полицию, направляясь в космопорт.
- «Наёмника никто не ждёт» — Исправлена ошибка, из-за которой экран мог стать чёрным после вызова медсестры.
- «Тропа королей» — Исправлена ошибка, из-за которой после выполнения задания «До встречи в посмертии» было невозможно спросить Мисти о картах Таро.
- «Новая жизнь, старые грабли» — Исправлена ошибка, из-за которой проход к закусочной Билла был закрыт у некоторых игроков даже после обновления до версии 2.01.
Задания и открытый мир
- Исправлена ошибка, из-за которой «Квадра Тайп-66 „Уингейт“» не появлялась в меню вызова транспортного средства после покупки.
- Джонни больше не будет появляться, если игрок получает награду за «Драму травмы» до завершения первого акта.
- Сайт «Траума тим» теперь доступен с компьютера Ви во время выполнения задания «Красный пророк».
- «Кровь и кость: Арройо» — Исправлена ошибка, из-за которой включение имплантированного микрогенератора во время боя с Баком не позволяло выполнить задание.
- «Заказ: Заложница» — Исправлена ошибка, из-за которой иногда невозможно было приступить к выполнению заказа при приближении к соответствующему месту.
- «Пассажир» — Исправлена ошибка, из-за которой Панам могла не сесть на мотоцикл, чтобы поехать к заправочной станции, если не успевала опередить Ви.
- «Взгляд с высоты» — Ви больше не умирает при входе в ави Деламейна.
- «Королева автострад» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было стрелять из автомобиля во время гонки.
- Игровой процесс
- Изменён баланс показателей некоторых образцов оружия, исходя из отзывов игроков.
- Увеличены показатели «Малориан армс 3516». Теперь оружие наносит больше урона, а с его отдачей проще справиться даже при низком уровне выносливости.
- Документация для культового оружия теперь исчезает после его создания.
- Монострунам добавлены отсутствовавшие описания их эффектов.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было создавать дубликаты мусорных предметов.
- Теперь пули корректно наносят урон при стрельбе через стекло.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было легко получить чипы навыка 5-го уровня на ранних стадиях игры. Их цена также скорректирована.
- Теперь нельзя отправить скрипт «Приманка» врагам, стоящим на границе области, которую они не должны покидать.
- Исправлена ошибка, из-за которой способность «Замкнутый цикл» восстанавливала память без учёта способностей, уменьшающих затраты памяти, тем самым возвращая больше, чем было потрачено.
- Исправлены ошибки, из-за которых некоторые неигровые персонажи могли проходить сквозь транспортные средства.
- Исправлена ошибка, из-за которой во время выполнения разных заданий лифты могли появляться на неверных этажах, если игра была сохранена или загружена во время поездки Ви на этих лифтах.
- Исправлена ошибка, из-за которой руки Ви могли выглядеть некорректно в режиме от первого лица после установки или снятия имплантов.
- Больше нельзя снизить уровень розыска полицией, дав милостыню бездомному.
Изменения для ПК
- При выборе настроек графики по умолчанию теперь должны задействоваться готовые настройки графики, ориентированные на ваше оборудование и учитывающие последние системные требования.
- Внедрено средство обнаружения несовместимых и некорректных скриптов, появившихся из-за установки устаревших модификаций или повреждения файлов при обновлении и установке игры. Теперь вместо аварийного завершения выводится сообщение об ошибке, а игра завершается корректно.
Изменения для консолей
- Размер внутреннего буфера sav.dat увеличен до 15 МиБ без увеличения максимально допустимого размера сохранения.
- Процесс сохранения реорганизован так, чтобы перезаписывать сохранённые данные только после подтверждения их целостности. Это поможет избежать создания повреждённых сохранений в случае нехватки места.
Разное
- Проведены работы по оптимизации процессов, улучшению быстродействия и устранению ошибок, вызывающих аварийное завершение игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые достижения и призы можно было получить преждевременно, загрузив в версии 2.01 сохранение, созданное до выпуска обновления 2.0. Однако уже полученные достижения и призы так и останутся открытыми.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях вместо сообщения «Завершено» появлялось сообщение «Вас обнаружили», когда ваше транспортное средство сканировали или вы подключались через личный порт.
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда мигал мусор, из которого надо было выбраться во время выполнения задания «Вечный сон».
- Эффект искажения теперь применяется к Джонни корректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой тела неигровых персонажей могли выглядеть вытянутыми после взрывов и применения «Катапульты».
- Исправлена ошибка, из-за которой цена квартир, указанная в описаниях на карте и на кнопках покупки, превышала настоящую вдвое.
- Теперь при межплатформенном сохранении нельзя отправить в облако сохранения, чей размер превышает максимально допустимый на консолях. Это поможет избежать аварийного завершения игры и ошибок при импорте таких сохранений.
- Проведена повторная обработка аудиофайлов, чтобы повысить качество звука в немецкой, японской и упрощённой китайской локализации.
Я так понимаю FSR3 ещё не скоро появится.
они его дорабатывают он пока не очень стабилен ,амд про это писали
говорят в конце этого года либо в январе
В следующем году, и то если АМД на лапу занесет а вы слезно клянчить будете.
А зачем это месиво из мыла и артефактов нужно в игре? Это же программная генерация, такая же убогая, как Fsr 2
а DLSS это аналоговая? Все оно работает плюс минус одинаково. Где-то одна выигрывает, где-то другая и все. Пройдет время, их допилят и вообще будет не отличить. Просто нвидия имеет больше ресурсов и начала раньше разрабатывать, правда будущего у длсс нет, так как она закрытая
а скоро этот патч на плейграунде будет? А то я, в связи с санкциями, играю в бесплатную зеленую версию )
пни когда появится а то я тоже под санкциями
не думаю, что отсюда можно будет скачать такой большой патч. Спрашивай на торрентах... прежде всего там должны выложить
Rutor точка info ещё никто не отменял)) там всё будет
Пока нету там...
будет
Ожидаем пиратского фикса
выше
по старой схеме работает, достаточно заменить папки
cache -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\r6
ep1 -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\archive\pc
:D
xD
814805.pirat.one/t/390996
Обновлено до 2.02
Скачивайте те же папки (r6 и archive/pc/ep1)
Подтяните остальных
https://thebyrut.org/3713-cyberpunk-2077.html
для тех кому нужно обновить пиратское DLC для лицензии конкретно в Steam, качаете из репака Dixen18 файлы ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1 находятся они в разделах Cyberpunk 2077\r6\cache и Cyberpunk 2077\archive\pc\ кидаете заменой и всё песня. ниже прилагаю скрин откуда надо качать файлы (НЕ ПОЛНОСТЬЮ ТОРРЕНТ, ТОЛЬКО ФАЙЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ)
P.S. Замена файлов доступна не только для Steam, можно еще на GOG и EpicGames
в папке ep1 только файл ep1.addcont_keystone
нужно скачать саму папку ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1
после скачивания ep1 из archive/pc/ кинуть папку ep1 в соответственную директорию
так же tweakdb, tweakdb_ep1 из r6/cache/ так же закинуть в cache
Ты видимо не понял , из папки ep1 нужно скачать только один файл ep1.addcont_keystone и tweakdb, tweakdb_ep1 из r6 . Этих трёх файлов достаточно для активации дополнения на лицензии без покупки , проверено (epic games) !
Понял, не обязательно качать всю папку ep1, достаточно ep1.addcont_keystone и твики, однако остальное клиент апдейтит по умолчанию, буду знать.
Получается, сначала я качаю обнову со Стима , а потом по этому методу описанному вами , докачиваю нужные мне файлы ? Помню также делала при выходе 2.1
Кто ждёт звонка, который не поступает от Npc.
Переместитесь подальше от региона выполнения задания, как правило, пустыня - лучший выбор. Проматайте 24ч и дальше стойте АФК минут 10-15 - вам позвонят.
А говорили у пиратов танцы с бубном.
для тех у кого игра лицензия, а длс спирачено, достаточно качнуть папки с торрентов и заменить
cache -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\r6
ep1 -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\archive\pc
Где его скачать
https://thebyrut.org/3713-cyberpunk-2077.html
Ещё раз починили аварийное завершение игры. Теперь меня постоянно будет преследовать мысль о вылетах на win 10 ltsc.Пофиксили/ не пофиксили....:(
помогло отключение reflex'a, на ltsc
Я уже переустановил на Про.( Не очень хотелось конечно, но реально достали эти вылеты...а вообще мне нравилась ltsc.
Как же красиво все таки
Я чет раньше не понимал коменты "опять моды перестанут работать", под новостями с патчами, теперь сам модами обмазался и пожалуй пока останусь на 2.00, ибо за 120ч было встречено всего 2 вылета, один нерабочий квест на получение машины близнецов нетраннеров, и один раз в тоттентанзе в лифте провалился и умер, но загрузка помогла.
Ничего критичного, будем подождать или финальный патч или патч с фср 3, потом уже и обновлюсь. Как грица работает - не трогай)
А, вот кстати об этом речь была
Есть еще одно слово кста: Душнила.
Которое описывает, 90 процентов пользователей ПГ, ест такое понятие, безалаберность к языку, ты попробуй где-то пообщайся на сленге, удивления не будет придела, особенно когда на тебя будут смотреть как на фрика и смеясь с деградированного общения,
Ну, поговорим с Душнилой на его языке, раз он решил до других докапываться)
Довольно иронично видеть такое от человека, который что-то рассказывает про безалаберность к языку)
Кто ест понятие? Ты или кто-то ещё?)
И что такое прИдел? Что ты там прИделывать собрался?) В контексте твоего сообщения есть слово прЕдел. Ай-яй-яй, какое неуважение к языку)
А почему запятая, тут же точка должна быть, конец предложения как никак :(
И чтобы додушнить: разберем деепричастный оборот в конце с буквой "и" перед ним, которые портят предложение. В котором лучше оставить или "будут смотреть как на фрика, смеясь с..." или "будут смотреть как на фрика и смеяться с... "
Но там видимо, после слова "общения" должно было быть продолжение, что-то типа "будут смотреть как на фрика, и смеясь с деградированного общения, показывать пальцами" В таком случае "и" ещё уместно, поскольку тогда деепричастный оборот происходит на фоне "показывать пальцами" В противном случае "и" перед деепричастным оборотом не нужна, поскольку он протекает на фоне "смотреть на тебя как на фрика"
P.S. Естественно это далеко не всё. Кучка лишних запятых, построение предложения, которое заставляет глаза кровоточить. Тебе следует научиться разделять свою мысль на отдельные темы, т.к. в твоем случае одно предложении содержит 3 темы. И его по хорошему следует разделить минимум на два предложения.
Как самокритично
А мы что в школе ?
Ошибки совершать это одно, а вот писать как деградант на примере слов "Как грица " , такое разве есть в русском языке или "кста" 😝 наверное тоже есть, специально коверкая язык это другое, так кому ты относишься мамин учитель с написанным тестом через нейронку ?
Господи, как они заманали,то от них обновы не дождешься, то они обновляют ее каждые 2 недели,длс хрен купишь,пиратское длс слетает,в итоге опять сидеть качать патчи с длс пиратские.
Проблемы пиратов....
редко - плохо, часто - плохо, точно в них проблема?
Не только) У меня версия егс и я вообще никак не могу купить длс. Единственный вариант покупать вторую копию в стиме, там с оплатой проблем нету, но блин, это же бред, тем более игра сильно подорожала.
Зачем вообще что от покупать, если игра со старта на торренте лежала?!
Я не играю в игры с торрентов, как-то отпала необходимость такая лет 20 назад) А вообще я люблю позакрыаать ачивки, поэтому в основном пользуюсь стимом, а в егс купил просто из-за того, что она там стоила 300р с купоном, сам не знаю зачем, повелся на цену, а сам даже ещё не начинал в него играть))) Ну так со всеми мною купленными играми, не успеваю во все поиграть.
Допиливают как и обещали
Пассвики то починили, в курсе кто? Чёт не могу найти об этом
неужели они исправили баг с закусочной билла...
им на это понадобилось 2 патча
Сохранения будут работать? С версии 2.0?
Я тут на днях достал из пыльной папки сейвы с патча 1.05, что бы такую же тян себе сделать, так вот они на 2.00 запустились без проблем, только все очки характеристик и навыков сбросили, что бы вручную перераспределить на новой системе, поэтому с 99% вероятностью сейвы будут работать без проблем.
У меня 2.00 с дополнением.
плохая идея, они работаю но не корректно и есть шанс пропустить часть контента или механик, банально, на старых сохранениях дверь в тайник открывается не с кнопки, а просто по двери и таких вещей, вероятно, в игре не мало
Тут хз, не проверял. Я загрузил сейв, доехал до дома, у зеркала посмотрел настройки тян, заскринил и вышел.
Кстати забавно, в редакторе когда открываешь персонажа со старого сейва отсутствует где-то треть пунктов настройки, видимо в тот момент их не было в редакторе, я уж и не помню.
А затеял я все это потому что дефолтный шаблон женщины Ви изуродовали и на его основе сделать что-то внятное было трудно, а вон на основе старого перса получилось.
баг с новой концовкой так и не починили
Эммм в каком месте там баг?
после медсестры должен в тачке появиться, но в итоге после гличей просто бесконечный чёрный экран и звук мотора, как и в 2.01 версии
Предположу, что это косяк какого-то мода(скрипта)... ибо хз про такой баг. 8\
ну блин.случайно обновился и теперь пиратское длс не пашет.Как починить?
Перекачать дополнение.
говорят прикрыли лавочку
Тогда перекачать версию 2,01 с торрента, пока не обновили. Либо после обновы сразу патченую версию.
Обновили, скинул выше
Да уж, 13.6 Ггб на эпике, а дополнения у меня и не было.За что такое счастье?
дайте ссылку на дополнение, перекачать теперь снова нужно
В Стиме
сам там и покупай)
https://814805.pirat.one/t/390996
простите, а что за торрент?) Первый раз его вижу, Вы давно им пользуетесь? Можно доверять там раздачам?
Да уже давно куплено
ничё там не прикрыли.
обновляешь лицуху в клиенте, а потом торрентом соответствующего клиента хешируешь свои файлы
В общем, ближе к НГ можно будет играть.
К НГ 2025 😂
https://pb.wtf/t/390996/
почему 11 гб. у меня на 9.5 обновило.
дайте кто-нить торрент файл на версию EGS
на тапках если что есть
Попробуйте Steam версию Там нужно перекинуть только пару файлов https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/forum/razblokirovka_dls_phantom_liberty-1653401 Здесь тема разблокировки (старая)
к сожалению для EGS версии нужны ещё некоторые файлы.
просто перекачать файлы DLC не получится, уже пробовал.
Да чтож вы все не по канону покупаете? Ведьмак и Киберпанк только в GOG, в родном магазине разработчиков!
у меня тоже не получилось, пишет некорректо установлено ДЛЦ. У тебя получилось в итоге?
даешь еще 100500 патчей!!!)))
что плохого? наоборот хорошо, что не забивают
Как бы да и как бы нет. Если бы не забивали, то и такое количество патчей выпускать не пришлось бы.
когда уже релиз игры будет?
Тоже его жду)
Игре почти 4 года а к ней заплатки почти каждый месяц выходят
На этом контент все я так понимаю)
Так никаких обнов с контентом больше не обещали, теперь будут только баги фиксить, да FSR 3.0 должны еще добавить.
Короче еще годок другой бета теста и можно будет играть
Да я вот тоже всё жду и жду... Наверное будет смысл играть только когда уже перестанут поддерживать игру. Думаю вопрос полугода
нафиг так жить...
Они что, до следующей части будут выпускать обновления ? Или они вообще не заняты разработкой следующей игры ?
Честно, это уже скоро наверное скоро не смешно станет
Зато можно будет оправдаться, мол весомая часть команды долгие годы была занята полировкой Cyberpunk 2077, людей категорически не хватало, поэтому новая игра вышла такой сырой.
есть ли смысл качать по новой дополнение, может месяцок другой подождать, как ниже сказано к НГ можно будет скачать=)
Я бы не был так уверен. Судя по отзывам некоторых игроков, основная игра и по сей день далеко от идеала. Так что, как бы ещё год-другой ждать не пришлось.
Я уже раза три перекачивал, а играть не начал, так что лучше подождать нахрен, надоело качать))
версии 2.02 походу не будет?
на piratbit есть уже
Чето скорость так себе в торренте, поддайте газку мужики
лет через пять игру соберут
Фанаты.
уже можно играть или еще подождать?
Так состаришься а они ещё так и будут продолжать фиксить )
Лично тебе играть нельзя. Разрешаю ждать вечно разрешения поиграть!
Ну а все остальные люди, способные самостоятельно принимать решение "играть или не играть", уже давно играют и получают удовольствие от одной из лучших игр в принципе.
буду ждать, потом забью хер и пойду пить розливное
ну и хер с ним)
Помню ещё те времена когда игры выпускали качественные без фиксов и доработок, не то что нынешние.
Небыло таких времен. Патчи всегда были. Просто интернета небыло у всех и приходилось игры как следует вылизывать.
Не всегда. Ох эта знаменитая белая пустыня в третьей готике...
Для всех игр были патчи. А у тех игр у которых не было патчей на них как правило просто издатель забил и всё например X-Men Origins: Wolverine или Deadpool. Не знаю как сейчас но во времена PS3 Sony еще и бабки брала за патчи по этому еще и патчей мало было. А сейчас патч в 50гб уже никого не удивляет и релизы типо Киберпанка тоже.
ты ещё молод видать и помнишь только те времена когда ты рос, но вселенная существовала и до тебя )
я начинал играть ещё с появления ZX Spectrum а дальше больше.
так же помню на дискетах операционные системы: DOS, Microsoft Windows 3.0.
Играли и кайфовали
DOOM
Duke Nukem II
Duke Nukem 3D
Wolfenstein 3D
Star Wars: X-Wing
Myst
Mortal Kombat II
SimCity 2000
Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame
и т.д.
на эти игры были фиксы? ))
Расскажите про патчи для "всех" игр на кассетах (!!!), картриджах и дисках к Playstation 1, Dreamcast )))
Попутно лавочку прикрыли с возможностью установки длс на лицензию без покупки через стим
Летом была дикая скидка (еще до ценовой дуристики) , по сути как предзакас, я не пожалел тех копеек и купил... на фул игру деньги нашлись , а на ДЛС(еще и при скидке каких-то 5$ не нашлось).... сейчас уже всё.
Работает всё, ничего не прикрыли
Проверял после патча, удалял и по новой закидывал файлы, хешировал файлы через стим, у меня в стим длс работать отказалось, просто так не писал бы. Решил забить на возню и просто купил в итоге
Купил сегодня длс, после обновы и безуспешных попыток повторной установки. Не успел просто даже начать проходить длс так как прохожу основу на 100% после чего думал начать. Не сказал бы что жаба задушила после покупки, просто если мне предлагают играть через турецкий стим без русской озвучки то не думаю что меня можно упрекнуть в том что я решил немного смухлевать с установкой длс, тем более лазейка была и ее долго не исправляли
Зря решил проходить после основной сюжетки, если сразу пройти, в основной появляются интересные реплики
Другим бы студиям взять с Редов пример как патчи делать. И главное каждый патч дельный и объёмный. Вот что значит любить своё творение. Молодцы.
Или просто выпускать нормальный продукт, который не придётся 3 года допиливать...
Редам бы взять с других пример не выпускать забагованные игры, а то ни одной игры в хорошем состоянии не выпустили.
В принципе это можно сказать каждой компании.
Я просто напоминаю, что этот патч мы ждали 3 ГОДА!
Ну в принципе да. Капком еще держится)