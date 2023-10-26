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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 847 оценок

Для Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty вышло крупное обновление 2.02

butcher69
Новости

На ПК и консолях вышло новое обновление Cyberpunk 2077, которое вносит различные улучшения в оптимизацию, производительность, а также содержит исправления многочисленных ошибок.

Патч 2.02, размер которого на ПК составляет около 11 ГБ, в основном посвящён исправлениям для расширения Phantom Liberty, вводит ребалансированные временные ограничения для контрактов на транспортные средства, исправляет анимацию, освещение, сцены, VFX, исправляет специфические квесты и многое другое.

В новом патче Cyberpunk 2077 также изменены характеристики некоторых видов оружия на основе отзывов игроков, исправлены некоторые проблемы, связанные с NPC и некоторыми перками, а также внесены некоторые улучшения для ПК. Кроме того, патч вносит различные неопределенные оптимизации, улучшения производительности и исправления сбоев.

Cyberpunk 2077 уже доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Расширение Phantom Libery, о котором вы можете узнать в нашем обзоре, доступно только на ПК и консолях текущего поколения.

Полный список изменений вы найдете ниже под спойлером.

Спойлер

Изменения для «Призрачной свободы»

  • Отрегулировано время доступности транспортных заказов.
  • Исправлены ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и т. д.
  • Исправлены ошибки соприкосновения поверхностей, из-за которых можно было застрять в некоторых местах.
  • При начале прохождения сразу с «Призрачной свободы» считающиеся выполненными задания теперь будут показываться в журнале.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях автомобиль «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“» отсутствовал на сайте «Автофиксер».
  • Исправлена ошибка, из-за которой ворота Пёсьего города были загорожены, что не позволяло в него попасть.
  • Молот Сасквоч теперь окажется в продаже на чёрном рынке на стадионе, если Ви не забирает его после боя с Сасквоч.
  • Тело Декса теперь появляется на свалке в прохождениях, которые начаты сразу с событий «Призрачной свободы».
  • Теперь оружие Джеки можно забрать с алтаря в «Эль койоте кохо» в прохождениях, которые начаты сразу с событий «Призрачной свободы».
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки на Xbox Series X|S видели пустой шаблон уведомления вместо сообщения о некорректной установке «Призрачной свободы».
  • «Отверженный» — Исправлена ошибка, из-за которой иногда было невозможно завершить задание, если опустошить тайник до получения сообщения с кодом.
  • «Час смятения» — Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях задание оставалось активным, даже если игрок не достигал цели, требующей идти по следу Сойки.
  • «Судный день» — Взятый с тела Хансена чип с данными о системе безопасности стадиона больше нельзя разобрать, тем самым сделав невозможным выполнение задания.
  • «Судный день» — Теперь можно забрать револьвер «Белоголовый орлан», приняв сторону Сойки.
  • «Заказ: Путь к искуплению» — Исправлена ошибка, из-за которой стадионная дверь, ведущая на оружейную фабрику, могла быть случайно открыта в задании «Судный день», что нарушало ход задания и приводило к ситуации, когда игрок оказывался заперт.
  • «Серебряные башмачки» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Покинуть „Тяжёлые сердца“» не отмечалась как выполненная после выхода из клуба.
  • «Кризис личности» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до наблюдательного пункта» не отмечалась как выполненная по достижении наблюдательного пункта.
  • «Правое дело» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было сесть в машину, поскольку она не появлялась.
  • «Правое дело» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Уехать на машине» не считалась выполненной даже после выезда из района на этой машине.
  • «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было попасть в «Чёрный сапфир», поскольку ставни опускались, если в фойе начинался бой при выполнении задания «Чёрное или красное».
  • «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было встретиться с мистером Хэндсом в «Тяжёлых сердцах», поскольку лифт не работал.
  • «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой меню персонажа и быстрое перемещение оставались недоступны даже после отключения оттиска личности.
  • «Междуцарствие» — Исправлена ошибка, из-за которой в журнале для продолжения прохождения требовалось выполнить заказ «Агент в джунглях» вместо заказа «С тяжёлым сердцем».
  • «Взгляд в бездну» — Исправлена ошибка, из-за которой «Цербер» не появлялся до начала погони в коридорах, если игрок стрелял в определённое место рядом с терминалом «Сьерра».
  • «Взгляд в бездну» — Убрана проверка характеристики при открытии дверей в пункте наблюдения, а цель изменена так, чтобы подчеркнуть необходимость прятаться от «Цербера» для продвижения по сюжету.
  • «Вся президентская рать» — Исправлена ошибка, из-за которой бой с «Химерой» мог не начинаться.
  • «Старые раны» — Исправлена ошибка, из-за которой после встречи в «Мотыльке» исчезала цель задания, что не позволяло его выполнить.
  • «Угасающая звезда» — Исправлена ошибка, из-за которой можно было спровоцировать полицию, направляясь в космопорт.
  • «Наёмника никто не ждёт» — Исправлена ошибка, из-за которой экран мог стать чёрным после вызова медсестры.
  • «Тропа королей» — Исправлена ошибка, из-за которой после выполнения задания «До встречи в посмертии» было невозможно спросить Мисти о картах Таро.
  • «Новая жизнь, старые грабли» — Исправлена ошибка, из-за которой проход к закусочной Билла был закрыт у некоторых игроков даже после обновления до версии 2.01.

Задания и открытый мир

  • Исправлена ошибка, из-за которой «Квадра Тайп-66 „Уингейт“» не появлялась в меню вызова транспортного средства после покупки.
  • Джонни больше не будет появляться, если игрок получает награду за «Драму травмы» до завершения первого акта.
  • Сайт «Траума тим» теперь доступен с компьютера Ви во время выполнения задания «Красный пророк».
  • «Кровь и кость: Арройо» — Исправлена ошибка, из-за которой включение имплантированного микрогенератора во время боя с Баком не позволяло выполнить задание.
  • «Заказ: Заложница» — Исправлена ошибка, из-за которой иногда невозможно было приступить к выполнению заказа при приближении к соответствующему месту.
  • «Пассажир» — Исправлена ошибка, из-за которой Панам могла не сесть на мотоцикл, чтобы поехать к заправочной станции, если не успевала опередить Ви.
  • «Взгляд с высоты» — Ви больше не умирает при входе в ави Деламейна.
  • «Королева автострад» — Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было стрелять из автомобиля во время гонки.
  • Игровой процесс
  • Изменён баланс показателей некоторых образцов оружия, исходя из отзывов игроков.
  • Увеличены показатели «Малориан армс 3516». Теперь оружие наносит больше урона, а с его отдачей проще справиться даже при низком уровне выносливости.
  • Документация для культового оружия теперь исчезает после его создания.
  • Монострунам добавлены отсутствовавшие описания их эффектов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было создавать дубликаты мусорных предметов.
  • Теперь пули корректно наносят урон при стрельбе через стекло.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было легко получить чипы навыка 5-го уровня на ранних стадиях игры. Их цена также скорректирована.
  • Теперь нельзя отправить скрипт «Приманка» врагам, стоящим на границе области, которую они не должны покидать.
  • Исправлена ошибка, из-за которой способность «Замкнутый цикл» восстанавливала память без учёта способностей, уменьшающих затраты памяти, тем самым возвращая больше, чем было потрачено.
  • Исправлены ошибки, из-за которых некоторые неигровые персонажи могли проходить сквозь транспортные средства.
  • Исправлена ошибка, из-за которой во время выполнения разных заданий лифты могли появляться на неверных этажах, если игра была сохранена или загружена во время поездки Ви на этих лифтах.
  • Исправлена ошибка, из-за которой руки Ви могли выглядеть некорректно в режиме от первого лица после установки или снятия имплантов.
  • Больше нельзя снизить уровень розыска полицией, дав милостыню бездомному.

Изменения для ПК

  • При выборе настроек графики по умолчанию теперь должны задействоваться готовые настройки графики, ориентированные на ваше оборудование и учитывающие последние системные требования.
  • Внедрено средство обнаружения несовместимых и некорректных скриптов, появившихся из-за установки устаревших модификаций или повреждения файлов при обновлении и установке игры. Теперь вместо аварийного завершения выводится сообщение об ошибке, а игра завершается корректно.

Изменения для консолей

  • Размер внутреннего буфера sav.dat увеличен до 15 МиБ без увеличения максимально допустимого размера сохранения.
  • Процесс сохранения реорганизован так, чтобы перезаписывать сохранённые данные только после подтверждения их целостности. Это поможет избежать создания повреждённых сохранений в случае нехватки места.

Разное

  • Проведены работы по оптимизации процессов, улучшению быстродействия и устранению ошибок, вызывающих аварийное завершение игры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые достижения и призы можно было получить преждевременно, загрузив в версии 2.01 сохранение, созданное до выпуска обновления 2.0. Однако уже полученные достижения и призы так и останутся открытыми.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях вместо сообщения «Завершено» появлялось сообщение «Вас обнаружили», когда ваше транспортное средство сканировали или вы подключались через личный порт.
  • Исправлена ошибка, из-за которой иногда мигал мусор, из которого надо было выбраться во время выполнения задания «Вечный сон».
  • Эффект искажения теперь применяется к Джонни корректно.
  • Исправлена ошибка, из-за которой тела неигровых персонажей могли выглядеть вытянутыми после взрывов и применения «Катапульты».
  • Исправлена ошибка, из-за которой цена квартир, указанная в описаниях на карте и на кнопках покупки, превышала настоящую вдвое.
  • Теперь при межплатформенном сохранении нельзя отправить в облако сохранения, чей размер превышает максимально допустимый на консолях. Это поможет избежать аварийного завершения игры и ошибок при импорте таких сохранений.
  • Проведена повторная обработка аудиофайлов, чтобы повысить качество звука в немецкой, японской и упрощённой китайской локализации.
175
164
Комментарии: 164
Ваш комментарий
SomeMark

Я так понимаю FSR3 ещё не скоро появится.

28
HUNTER6800

они его дорабатывают он пока не очень стабилен ,амд про это писали

21
tash1t

говорят в конце этого года либо в январе

3
Капитан Баттхерт

В следующем году, и то если АМД на лапу занесет а вы слезно клянчить будете.

-7
Well-offZin

А зачем это месиво из мыла и артефактов нужно в игре? Это же программная генерация, такая же убогая, как Fsr 2

-10
Lego242242 Well-offZin

а DLSS это аналоговая? Все оно работает плюс минус одинаково. Где-то одна выигрывает, где-то другая и все. Пройдет время, их допилят и вообще будет не отличить. Просто нвидия имеет больше ресурсов и начала раньше разрабатывать, правда будущего у длсс нет, так как она закрытая

1
Didactylus

а скоро этот патч на плейграунде будет? А то я, в связи с санкциями, играю в бесплатную зеленую версию )

23
HUNTER6800

пни когда появится а то я тоже под санкциями

5
SwedovSandr

не думаю, что отсюда можно будет скачать такой большой патч. Спрашивай на торрентах... прежде всего там должны выложить

1
sensonokao

Rutor точка info ещё никто не отменял)) там всё будет

2
Lexx77 sensonokao

Пока нету там...

0
sensonokao Lexx77

будет

0
Евгений Скольников

Ожидаем пиратского фикса

14
Eugenio Tumbler

выше

0
Asterex

по старой схеме работает, достаточно заменить папки

cache -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\r6

ep1 -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\archive\pc

0
Богдан Мастдаев
Исправлена ошибка, из-за которой ворота Пёсьего города были загорожены, что не позволяло в него попасть.

:D

Спойлер
12
DarkTenshi666

xD

0
Ang Dark
6
Eugenio Tumbler

814805.pirat.one/t/390996

Обновлено до 2.02

Скачивайте те же папки (r6 и archive/pc/ep1)

Подтяните остальных

9
KONFETAMIN

https://thebyrut.org/3713-cyberpunk-2077.html

для тех кому нужно обновить пиратское DLC для лицензии конкретно в Steam, качаете из репака Dixen18 файлы ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1 находятся они в разделах Cyberpunk 2077\r6\cache и Cyberpunk 2077\archive\pc\ кидаете заменой и всё песня. ниже прилагаю скрин откуда надо качать файлы (НЕ ПОЛНОСТЬЮ ТОРРЕНТ, ТОЛЬКО ФАЙЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИИ)

P.S. Замена файлов доступна не только для Steam, можно еще на GOG и EpicGames

7
A-S-K

в папке ep1 только файл ep1.addcont_keystone

0
KONFETAMIN A-S-K

нужно скачать саму папку ep1 и tweakdb, tweakdb_ep1

после скачивания ep1 из archive/pc/ кинуть папку ep1 в соответственную директорию
так же tweakdb, tweakdb_ep1 из r6/cache/ так же закинуть в cache

0
A-S-K KONFETAMIN

Ты видимо не понял , из папки ep1 нужно скачать только один файл ep1.addcont_keystone и tweakdb, tweakdb_ep1 из r6 . Этих трёх файлов достаточно для активации дополнения на лицензии без покупки , проверено (epic games) !

0
KONFETAMIN A-S-K

Понял, не обязательно качать всю папку ep1, достаточно ep1.addcont_keystone и твики, однако остальное клиент апдейтит по умолчанию, буду знать.

1
GennadijK KONFETAMIN

Получается, сначала я качаю обнову со Стима , а потом по этому методу описанному вами , докачиваю нужные мне файлы ? Помню также делала при выходе 2.1

0
KirariShon

Кто ждёт звонка, который не поступает от Npc.

Переместитесь подальше от региона выполнения задания, как правило, пустыня - лучший выбор. Проматайте 24ч и дальше стойте АФК минут 10-15 - вам позвонят.

4
vzglydizugla

А говорили у пиратов танцы с бубном.

3
Asterex

для тех у кого игра лицензия, а длс спирачено, достаточно качнуть папки с торрентов и заменить

cache -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\r6

ep1 -> Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\archive\pc

4
Магомед Самбаев

Где его скачать

0
KONFETAMIN Магомед Самбаев

https://thebyrut.org/3713-cyberpunk-2077.html

0
Lvinomord

Ещё раз починили аварийное завершение игры. Теперь меня постоянно будет преследовать мысль о вылетах на win 10 ltsc.Пофиксили/ не пофиксили....:(

3
n0vator

помогло отключение reflex'a, на ltsc

0
Lvinomord n0vator

Я уже переустановил на Про.( Не очень хотелось конечно, но реально достали эти вылеты...а вообще мне нравилась ltsc.

0
Animi sikem

Как же красиво все таки

3
Богдан Мастдаев

Я чет раньше не понимал коменты "опять моды перестанут работать", под новостями с патчами, теперь сам модами обмазался и пожалуй пока останусь на 2.00, ибо за 120ч было встречено всего 2 вылета, один нерабочий квест на получение машины близнецов нетраннеров, и один раз в тоттентанзе в лифте провалился и умер, но загрузка помогла.
Ничего критичного, будем подождать или финальный патч или патч с фср 3, потом уже и обновлюсь. Как грица работает - не трогай)


А, вот кстати об этом речь была

«Правое дело» — Исправлена ошибка, из-за которой цель «Уехать на машине» не считалась выполненной даже после выезда из района на этой машине.
2
Understanding the Truth
Как грица
-14
Baturtless1 Understanding the Truth

Есть еще одно слово кста: Душнила.

6
Understanding the Truth Baturtless1
Есть еще одно слово кста: Душнила.

Которое описывает, 90 процентов пользователей ПГ, ест такое понятие, безалаберность к языку, ты попробуй где-то пообщайся на сленге, удивления не будет придела, особенно когда на тебя будут смотреть как на фрика и смеясь с деградированного общения,

-7
BigN1ck Understanding the Truth

Ну, поговорим с Душнилой на его языке, раз он решил до других докапываться)

ест такое понятие
придела

Довольно иронично видеть такое от человека, который что-то рассказывает про безалаберность к языку)

Кто ест понятие? Ты или кто-то ещё?)

И что такое прИдел? Что ты там прИделывать собрался?) В контексте твоего сообщения есть слово прЕдел. Ай-яй-яй, какое неуважение к языку)

общения,

А почему запятая, тут же точка должна быть, конец предложения как никак :(

удивления не будет придела, особенно когда на тебя будут смотреть как на фрика и смеясь с деградированного общения,

И чтобы додушнить: разберем деепричастный оборот в конце с буквой "и" перед ним, которые портят предложение. В котором лучше оставить или "будут смотреть как на фрика, смеясь с..." или "будут смотреть как на фрика и смеяться с... "

Но там видимо, после слова "общения" должно было быть продолжение, что-то типа "будут смотреть как на фрика, и смеясь с деградированного общения, показывать пальцами" В таком случае "и" ещё уместно, поскольку тогда деепричастный оборот происходит на фоне "показывать пальцами" В противном случае "и" перед деепричастным оборотом не нужна, поскольку он протекает на фоне "смотреть на тебя как на фрика"

P.S. Естественно это далеко не всё. Кучка лишних запятых, построение предложения, которое заставляет глаза кровоточить. Тебе следует научиться разделять свою мысль на отдельные темы, т.к. в твоем случае одно предложении содержит 3 темы. И его по хорошему следует разделить минимум на два предложения.

2
Understanding the Truth BigN1ck
Ну, поговорим с Душнилой на его языке, раз он решил до других докапываться)

Как самокритично

А почему запятая, тут же точка должна быть, конец предложения как никак :(

А мы что в школе ?

Ошибки совершать это одно, а вот писать как деградант на примере слов "Как грица " , такое разве есть в русском языке или "кста" 😝 наверное тоже есть, специально коверкая язык это другое, так кому ты относишься мамин учитель с написанным тестом через нейронку ?

-1
Artimus0898

Господи, как они заманали,то от них обновы не дождешься, то они обновляют ее каждые 2 недели,длс хрен купишь,пиратское длс слетает,в итоге опять сидеть качать патчи с длс пиратские.

2
Saren Arterius N7

Проблемы пиратов....

-5
LogicDisciple

редко - плохо, часто - плохо, точно в них проблема?

1
MadDarkGuard Saren Arterius N7

Не только) У меня версия егс и я вообще никак не могу купить длс. Единственный вариант покупать вторую копию в стиме, там с оплатой проблем нету, но блин, это же бред, тем более игра сильно подорожала.

1
Well-offZin MadDarkGuard

Зачем вообще что от покупать, если игра со старта на торренте лежала?!

-2
MadDarkGuard Well-offZin

Я не играю в игры с торрентов, как-то отпала необходимость такая лет 20 назад) А вообще я люблю позакрыаать ачивки, поэтому в основном пользуюсь стимом, а в егс купил просто из-за того, что она там стоила 300р с купоном, сам не знаю зачем, повелся на цену, а сам даже ещё не начинал в него играть))) Ну так со всеми мною купленными играми, не успеваю во все поиграть.

0
Porsche911GT3RS

Допиливают как и обещали

1
Swordwielder

Пассвики то починили, в курсе кто? Чёт не могу найти об этом

1
Дамир Шаяхметов

неужели они исправили баг с закусочной билла...
им на это понадобилось 2 патча

1
Cmok

Сохранения будут работать? С версии 2.0?

0
Богдан Мастдаев

Я тут на днях достал из пыльной папки сейвы с патча 1.05, что бы такую же тян себе сделать, так вот они на 2.00 запустились без проблем, только все очки характеристик и навыков сбросили, что бы вручную перераспределить на новой системе, поэтому с 99% вероятностью сейвы будут работать без проблем.

1
Комментарий удален
Богдан Мастдаев Sahem

У меня 2.00 с дополнением.

0
LogicDisciple Богдан Мастдаев

плохая идея, они работаю но не корректно и есть шанс пропустить часть контента или механик, банально, на старых сохранениях дверь в тайник открывается не с кнопки, а просто по двери и таких вещей, вероятно, в игре не мало

-1
Богдан Мастдаев LogicDisciple

Тут хз, не проверял. Я загрузил сейв, доехал до дома, у зеркала посмотрел настройки тян, заскринил и вышел.
Кстати забавно, в редакторе когда открываешь персонажа со старого сейва отсутствует где-то треть пунктов настройки, видимо в тот момент их не было в редакторе, я уж и не помню.
А затеял я все это потому что дефолтный шаблон женщины Ви изуродовали и на его основе сделать что-то внятное было трудно, а вон на основе старого перса получилось.

0
Cyber_Kakyoin

баг с новой концовкой так и не починили

0
Ang Dark

Эммм в каком месте там баг?

-1
Cyber_Kakyoin Ang Dark

после медсестры должен в тачке появиться, но в итоге после гличей просто бесконечный чёрный экран и звук мотора, как и в 2.01 версии

0
Ang Dark Cyber_Kakyoin

Предположу, что это косяк какого-то мода(скрипта)... ибо хз про такой баг. 8\

-1
AlexEvil89

ну блин.случайно обновился и теперь пиратское длс не пашет.Как починить?

0
Lexx77

Перекачать дополнение.

0
TITOK87 Lexx77

говорят прикрыли лавочку

0
Lexx77 TITOK87

Тогда перекачать версию 2,01 с торрента, пока не обновили. Либо после обновы сразу патченую версию.

0
Eugenio Tumbler Lexx77

Обновили, скинул выше

0
Tisdare

Да уж, 13.6 Ггб на эпике, а дополнения у меня и не было.За что такое счастье?

0
StepnoDjamal

дайте ссылку на дополнение, перекачать теперь снова нужно

0
Stas776

В Стиме

-5
Dead_s_benzopiloy Stas776

сам там и покупай)

2
Eugenio Tumbler

https://814805.pirat.one/t/390996

0
Dzensgrave Eugenio Tumbler

простите, а что за торрент?) Первый раз его вижу, Вы давно им пользуетесь? Можно доверять там раздачам?

0
Stas776 Dead_s_benzopiloy

Да уже давно куплено

-2
Комментарий удален
tesla707

ничё там не прикрыли.

обновляешь лицуху в клиенте, а потом торрентом соответствующего клиента хешируешь свои файлы

1
Кей Овальд

В общем, ближе к НГ можно будет играть.

0
Ст4лкер

К НГ 2025 😂

0
vvvtvg

https://pb.wtf/t/390996/

0
BigusDickus

почему 11 гб. у меня на 9.5 обновило.

0
tesla707

дайте кто-нить торрент файл на версию EGS

на тапках если что есть

0
vvvtvg

Попробуйте Steam версию Там нужно перекинуть только пару файлов https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/forum/razblokirovka_dls_phantom_liberty-1653401 Здесь тема разблокировки (старая)

1
tesla707 vvvtvg

к сожалению для EGS версии нужны ещё некоторые файлы.

просто перекачать файлы DLC не получится, уже пробовал.

0
Бригадир двора изложниц

Да чтож вы все не по канону покупаете? Ведьмак и Киберпанк только в GOG, в родном магазине разработчиков!

0
Павел Селуянов tesla707

у меня тоже не получилось, пишет некорректо установлено ДЛЦ. У тебя получилось в итоге?

0
Crosna

даешь еще 100500 патчей!!!)))

0
LogicDisciple

что плохого? наоборот хорошо, что не забивают

1
StarDNikolaevich LogicDisciple

Как бы да и как бы нет. Если бы не забивали, то и такое количество патчей выпускать не пришлось бы.

-1
vegas99

когда уже релиз игры будет?

0
HeavenSky

Тоже его жду)

0
Cидoрыч

Игре почти 4 года а к ней заплатки почти каждый месяц выходят

0
Odesseet

На этом контент все я так понимаю)

-1
SleepyGamer

Так никаких обнов с контентом больше не обещали, теперь будут только баги фиксить, да FSR 3.0 должны еще добавить.

6
Rageinside

Короче еще годок другой бета теста и можно будет играть

-1
stedi

Да я вот тоже всё жду и жду... Наверное будет смысл играть только когда уже перестанут поддерживать игру. Думаю вопрос полугода

-1
LogicDisciple stedi

нафиг так жить...

-1
Ст4лкер

Они что, до следующей части будут выпускать обновления ? Или они вообще не заняты разработкой следующей игры ?

Честно, это уже скоро наверное скоро не смешно станет

-1
StarDNikolaevich
Они что, до следующей части будут выпускать

Зато можно будет оправдаться, мол весомая часть команды долгие годы была занята полировкой Cyberpunk 2077, людей категорически не хватало, поэтому новая игра вышла такой сырой.

0
VanZan19

есть ли смысл качать по новой дополнение, может месяцок другой подождать, как ниже сказано к НГ можно будет скачать=)

-1
StarDNikolaevich

Я бы не был так уверен. Судя по отзывам некоторых игроков, основная игра и по сей день далеко от идеала. Так что, как бы ещё год-другой ждать не пришлось.

-2
MadDarkGuard

Я уже раза три перекачивал, а играть не начал, так что лучше подождать нахрен, надоело качать))

1
HUNTER6800

версии 2.02 походу не будет?

-1
Fedmoped

на piratbit есть уже

0
ferrokkk

Чето скорость так себе в торренте, поддайте газку мужики

-1
Андрей Морозов

лет через пять игру соберут

-2
StarDNikolaevich

Фанаты.

-2
Ваtоn

уже можно играть или еще подождать?

-3
IGROMAN38

Так состаришься а они ещё так и будут продолжать фиксить )

8
Janekste

Лично тебе играть нельзя. Разрешаю ждать вечно разрешения поиграть!

Ну а все остальные люди, способные самостоятельно принимать решение "играть или не играть", уже давно играют и получают удовольствие от одной из лучших игр в принципе.

-3
Ваtоn IGROMAN38

буду ждать, потом забью хер и пойду пить розливное

0
Ваtоn Janekste

ну и хер с ним)

-3
IGROMAN38

Помню ещё те времена когда игры выпускали качественные без фиксов и доработок, не то что нынешние.

-4
cthulhu42

Небыло таких времен. Патчи всегда были. Просто интернета небыло у всех и приходилось игры как следует вылизывать.

6
vzglydizugla cthulhu42

Не всегда. Ох эта знаменитая белая пустыня в третьей готике...

1
cthulhu42 vzglydizugla

Для всех игр были патчи. А у тех игр у которых не было патчей на них как правило просто издатель забил и всё например X-Men Origins: Wolverine или Deadpool. Не знаю как сейчас но во времена PS3 Sony еще и бабки брала за патчи по этому еще и патчей мало было. А сейчас патч в 50гб уже никого не удивляет и релизы типо Киберпанка тоже.

-2
IGROMAN38 cthulhu42

ты ещё молод видать и помнишь только те времена когда ты рос, но вселенная существовала и до тебя )

я начинал играть ещё с появления ZX Spectrum а дальше больше.

так же помню на дискетах операционные системы: DOS, Microsoft Windows 3.0.

Играли и кайфовали

DOOM

Duke Nukem II

Duke Nukem 3D

Wolfenstein 3D

Star Wars: X-Wing

Myst

Mortal Kombat II

SimCity 2000

Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame

и т.д.

на эти игры были фиксы? ))

0
HeavenSky cthulhu42

Расскажите про патчи для "всех" игр на кассетах (!!!), картриджах и дисках к Playstation 1, Dreamcast )))

0
evildesh

Попутно лавочку прикрыли с возможностью установки длс на лицензию без покупки через стим

-9
Ang Dark

Летом была дикая скидка (еще до ценовой дуристики) , по сути как предзакас, я не пожалел тех копеек и купил... на фул игру деньги нашлись , а на ДЛС(еще и при скидке каких-то 5$ не нашлось).... сейчас уже всё.

0
Cloud Well

Работает всё, ничего не прикрыли

0
evildesh Cloud Well

Проверял после патча, удалял и по новой закидывал файлы, хешировал файлы через стим, у меня в стим длс работать отказалось, просто так не писал бы. Решил забить на возню и просто купил в итоге

0
evildesh Ang Dark

Купил сегодня длс, после обновы и безуспешных попыток повторной установки. Не успел просто даже начать проходить длс так как прохожу основу на 100% после чего думал начать. Не сказал бы что жаба задушила после покупки, просто если мне предлагают играть через турецкий стим без русской озвучки то не думаю что меня можно упрекнуть в том что я решил немного смухлевать с установкой длс, тем более лазейка была и ее долго не исправляли

0
VitalUgo evildesh

Зря решил проходить после основной сюжетки, если сразу пройти, в основной появляются интересные реплики

1
Janekste

Другим бы студиям взять с Редов пример как патчи делать. И главное каждый патч дельный и объёмный. Вот что значит любить своё творение. Молодцы.

-14
arg22

Или просто выпускать нормальный продукт, который не придётся 3 года допиливать...

19
cthulhu42

Редам бы взять с других пример не выпускать забагованные игры, а то ни одной игры в хорошем состоянии не выпустили.

2
Starples cthulhu42

В принципе это можно сказать каждой компании.

1
BORGER390

Я просто напоминаю, что этот патч мы ждали 3 ГОДА!

0
cthulhu42 Starples

Ну в принципе да. Капком еще держится)

0