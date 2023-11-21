Для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty вышел мод, который добавляет постельную сцену с Авророй Кассель

Моддер Deceptious выпустил модицикацию для Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которая добавляет возможность "завязать роман" с француженкой Авророй Кассель после событий в Черном Сапфире. Deceptious известен тем, что ранее вносил небольшие улучшения в романы из базовой игры. На этот раз он создал короткий квест, который позволит вам провести время с Авророй после встречи с ней на вечеринке Курта Хансена.

Как только вы закончите свой приятный вечер в Черном Сапфире, отправляйтесь в квартиру Ви в Мегабашне H10. Там Ви обнаружит, что Аврора подсунула ему ключ от отеля и начнется квест под названием «Леди Мармелад», который завершится встречей и постельной сценой с Авророй. Квест работает как с мужской, так и с женской версией Ви, но моддер рекомендует фем-Ви из-за используемых анимаций.

Если вы уже прошли Phantom Liberty и не хотите начинать новое прохождение, Deceptious сделал так, чтобы квест можно было запустить через консоль из квартиры Ви в Мегабашне H10.