Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышла еще одна русская ИИ-озвучка - она точно удивит вас качеством

В то время пока у многих на слуху была ИИ-озвучка для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от MD Says, на которую даже ополчились актеры дубляжа, в декабре довольно незаметно прошел релиз другой ИИ-озвучки, которую выпустил пользователь нашего сайта Павел Демьянов RedpaX - и она даже в ранней версии получилась удивительного качества.

Голоса получились очень живые, с эмоциями и правильными ударениями на словах. Часто даже возникают сомнения - действительно ли это ИИ-озвучка? Ознакомиться с озвучкой можно на видео ниже:

На видео представлена версия 0.2. Сейчас на нашем сайте для скачивания уже доступна версия 1.0 от 01.01.2024.

Похоже, что качественные ИИ-озвучки для игр, которые будет тяжело отличить от настоящих - уже не за горами. Это определенно радует, учитывая решение многих издателей отказаться от создания русского дубляжа.