Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышла еще одна русская ИИ-озвучка - она точно удивит вас качеством

В то время пока у многих на слуху была ИИ-озвучка для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от MD Says, на которую даже ополчились актеры дубляжа, в декабре довольно незаметно прошел релиз другой ИИ-озвучки, которую выпустил пользователь нашего сайта Павел Демьянов RedpaX - и она даже в ранней версии получилась удивительного качества.
Голоса получились очень живые, с эмоциями и правильными ударениями на словах. Часто даже возникают сомнения - действительно ли это ИИ-озвучка? Ознакомиться с озвучкой можно на видео ниже:
На видео представлена версия 0.2. Сейчас на нашем сайте для скачивания уже доступна версия 1.0 от 01.01.2024.
Похоже, что качественные ИИ-озвучки для игр, которые будет тяжело отличить от настоящих - уже не за горами. Это определенно радует, учитывая решение многих издателей отказаться от создания русского дубляжа.
Получается мы всё ближе к тому, чтобы группа актеров, нанятых разработчиками, озвучивала игру в оригинале, а потом нейросетки их же голосами переводили на другие языки.
Ну на пробном ролике вообще отлично, сейчас попробую качнуть.
А вот этот вариант прям очень хорош. надо попробовать.
Дайте две !!
И как работает с ней лицуха?
Работает с версией игры из любого магазина (в том числе зеленого)
Бля, надо же так изъебаться и назвать торрент
ИИ наш!
круто спасибо а на Red Dead Redemption 2 можно сделать?
Когда будут биочипы, чтобы я любой язык в оригинале понимал?
Пёсий город значит..?))
Пока это в стиле "охладите траханье" или "поезд сделал бум".
Во всем этом меня радует одно. Что официальные актёры озвучки пролетели.. И не получат за это ни копейки, и за того что ждут хозяина, хотя была информация что им предлагали деньги, ну нет они все ещё в мечтах что они нужны где-то кроме России. Уже можно наверно начинать забывать про озвучку от официальных разработчиков.
А разве это не CDPR запретили русским озвучивать? Я правда не в курсе.
Всё верно, ответственность на CDPR.
Что ты несёшь? Сдпр запретила русскую озвучку и грозит судами студиям, которые хотели без разрешения делать эту работу. Русские актёры дубляжа Ви сами говорили на подкасте актёрской курилки что они с радостью бы взялись за работу чтобы закрыть гештальт киберпанка, но сдпр вставляет палки в колёса
Какие деньги им предлагали? Где инфа? Кто им предлагал? Может недостаточно предлагали или есть договоренности, этика, репутация? Почему профессионалы должны мечтающему Юрцу угодить, которому все вокруг обязаны? А не заниматься более выгодным для себя занятием? У этих актеров полно работы, они сериалы, фильмы озвучивают постоянно.