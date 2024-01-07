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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 18 983 оценки

Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышла еще одна русская ИИ-озвучка - она точно удивит вас качеством

AceTheKing
Новости

В то время пока у многих на слуху была ИИ-озвучка для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от MD Says, на которую даже ополчились актеры дубляжа, в декабре довольно незаметно прошел релиз другой ИИ-озвучки, которую выпустил пользователь нашего сайта Павел Демьянов RedpaX - и она даже в ранней версии получилась удивительного качества.

Голоса получились очень живые, с эмоциями и правильными ударениями на словах. Часто даже возникают сомнения - действительно ли это ИИ-озвучка? Ознакомиться с озвучкой можно на видео ниже:

На видео представлена версия 0.2. Сейчас на нашем сайте для скачивания уже доступна версия 1.0 от 01.01.2024.

Похоже, что качественные ИИ-озвучки для игр, которые будет тяжело отличить от настоящих - уже не за горами. Это определенно радует, учитывая решение многих издателей отказаться от создания русского дубляжа.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
AndrewSolt

Получается мы всё ближе к тому, чтобы группа актеров, нанятых разработчиками, озвучивала игру в оригинале, а потом нейросетки их же голосами переводили на другие языки.

9
No more drugs

Ну на пробном ролике вообще отлично, сейчас попробую качнуть.

4
SirMichael

А вот этот вариант прям очень хорош. надо попробовать.

3
Tsssss

Дайте две !!

1
Kolyambus55RUS

И как работает с ней лицуха?

0
AceTheKing

Работает с версией игры из любого магазина (в том числе зеленого)

0
I love my computer AceTheKing

Бля, надо же так изъебаться и назвать торрент

3
Кей Овальд

ИИ наш!

0
Kyrsk_46

круто спасибо а на Red Dead Redemption 2 можно сделать?

0
Cmok

Когда будут биочипы, чтобы я любой язык в оригинале понимал?

0
VaZZers
-1
QD19

Пёсий город значит..?))

-2
spaMER_ID

Пока это в стиле "охладите траханье" или "поезд сделал бум".

-2
Юрец Одесса

Во всем этом меня радует одно. Что официальные актёры озвучки пролетели.. И не получат за это ни копейки, и за того что ждут хозяина, хотя была информация что им предлагали деньги, ну нет они все ещё в мечтах что они нужны где-то кроме России. Уже можно наверно начинать забывать про озвучку от официальных разработчиков.

-5
GlamDodgeX

А разве это не CDPR запретили русским озвучивать? Я правда не в курсе.

5
Xren Sobachiy GlamDodgeX

Всё верно, ответственность на CDPR.

6
Sayman95

Что ты несёшь? Сдпр запретила русскую озвучку и грозит судами студиям, которые хотели без разрешения делать эту работу. Русские актёры дубляжа Ви сами говорили на подкасте актёрской курилки что они с радостью бы взялись за работу чтобы закрыть гештальт киберпанка, но сдпр вставляет палки в колёса

0
2dspace

Какие деньги им предлагали? Где инфа? Кто им предлагал? Может недостаточно предлагали или есть договоренности, этика, репутация? Почему профессионалы должны мечтающему Юрцу угодить, которому все вокруг обязаны? А не заниматься более выгодным для себя занятием? У этих актеров полно работы, они сериалы, фильмы озвучивают постоянно.

-6