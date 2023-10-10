Для Cyberpunk 2077 стал доступен мод текстур высокого разрешения HD Reworked Project 2.0

Известный моддер Halk Hogan выпустил новую версию мода текстур высокого разрешения Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0. Как вы узнаете из видео, версия 2.0 улучшает практически все текстуры из HDRP 1.0, а также перерабатывает множество новых, не вошедших в предыдущую версию (множество текстур окружения, архитектуры, граффити и прочее).
Есть еще некоторые текстуры с более низким разрешением, которые не включены в HDRP 2.0, но Halk Hogan не планирует никаких дальнейших версий в ближайшее время, поэтому можно сказать, что 2.0 на данный момент является окончательной версией (хотя, конечно, будущее неизвестно). С этого момента моддер сосредоточится на The Witcher 3 HDRP NextGen.
Скачать мод можно по ссылке.
Требует видеокарту 6090? :)
Хз, начал прохождение с 2.0 и не видел таких мыльных, текстур), но скачаю и поставлю, вдруг правда такие фиговые
На версии 2.1 пойдёт?
На любой пойдёт
Еще-б FSR3 и будет счастье... А так модер красавчик, вот даже стало интересно КАК(с помощью чего) он выкручивает текстуры(когда он делал это для Ведьмака ни каких AI толком не было)... я к тому, что есть и другие игры, которые заслуживают подобного ... а то что работа с Киберпанком была легкой, все из-за одного и того-же движка...
FSR 3 вроде как добавят в КП в декабре после выхода аватара (игры) Это если судить по карте релизов FSR 3 с презентации AMD... так что не скоро