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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 20 030 оценок

Для Cyberpunk 2077 стало доступно обновление 2.11 с разнообразными улучшениями и исправлениями

butcher69
Новости

CD Projekt Red выпустила обновление 2.11 для Cyberpunk 2077 на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Несколько дней назад мы сообщали о грядущем обновлении для Cyberpunk 2077. Как уже сообщалось ранее, обновление исправляет анимацию финишеров, а также устраняет другие проблемы. Среди изменений стоит отметить доработку физической модели нескольких автомобилей, придавая им более реалистичное поведение, а также улучшенный дрифт для большинства транспортных средств.

Полный список изменений и улучшений патча 2.11 для Cyberpunk 2077 вы найдете под спойлером:

Спойлер

Игровой процесс

Исправлены добивания в ближнем бою.

  • Исправлена ошибка, из-за которой медикаменты могли пропасть из ячеек быстрого доступа после применения расходуемых предметов.
  • Теперь можно корректно поменять функции клавиш Z и W на клавиатурах AZERTY.
  • Рывок больше не переходит в скрытное передвижение, если выбрана классическая схема управления.
  • Исправлена ошибка, из-за которой для взаимодействия требовалось нажимать клавишу F (назначенную по умолчанию), даже если действие было привязано к другой клавише.
  • После привязки правой клавиши мыши к действию, отличному от прицеливания, это действие больше не будет выполняться одновременно с прицеливанием.
  • Имплант «Аксолотль» теперь также сокращает время восстановления после несмертельного обезвреживания.
  • Культовый скрипт «Заражение» теперь корректно вызывает взрыв при совмещении со скриптом «Перегрев».
  • Документация оружия «Псалом 10:6» и «Бензопила» добавлена в снаряжение игроков, которые выполнили необходимые действия, но не получили её.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли улучшать предметы до уровня 5++ на Xbox.
  • Импланты для скелета больше не понижаются в уровне после получения способности 3-го уровня «Лицензия на хром».
  • Больше не будут появляться чипы для навыков, уже улучшенных до максимального уровня.
  • Затраты памяти на отправку скрипта «Киберпсихоз» теперь корректно уменьшаются после суммирования эффекта «Сбоя имплантов» или ЭМ-эффекта.
  • Полиция теперь будет выезжать на место происшествия при убийстве персонажей, которые были пьяны или заняты просмотром брейнданса.
  • Исправлена ошибка, из-за которой компенсатор памяти восстанавливал меньше памяти, чем было указано в его описании.
  • Исправлена ошибка, из-за которой у кулаков отсутствовала вероятность вызвать кровотечение после достижения 20-го уровня навыка «Соло».
  • Теперь в описании биомонитора корректно указано, что он включается, когда запас здоровья падает ниже 50% (а не 35%).
  • Теперь можно включить «Сандевистан» в бою, происходящем во время звонка.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было погибнуть от скрипта при работающем «Берсерке», который должен поддерживать запас здоровья на уровне не ниже 25%.
  • Лимит имплантов теперь ограничен 450 единицами. Импланты, вызывающие превышение лимита, будут убраны.
  • Исправлена ошибка, из-за которой предметы могли парить в воздухе и снова появляться на том же месте, откуда их забрали.

Задания и открытый мир

  • Изменены погони так, чтобы они случались реже и меньше совпадали по времени.
  • Исправлена ошибка, из-за которой транспортные средства, приобретённые на «Автофиксере», не попадали в список имеющихся.
  • Добавлена возможность получить культовое оружие «МПХ-9000» для игроков, не обыскавших разбившееся ави на ранчо Коронадо.
  • Теперь Ви больше не достаёт городскую карту МОСТ в лифте, поскольку после этого можно было оказаться вне лифта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой сообщение от техподдержки МОСТ, открывающее доступ к метро, не приходило, даже если все условия были соблюдены.
  • Исправлены ошибки, из-за которых заказы значились в журнале как невыполненные без указания целей.
  • «Кто не с нами» — исправлена ошибка, из-за которой Даррелл Чжоу мгновенно умирал после приближения к месту выполнения задания и взаимодействия с ним. Просим учесть, что это исправление не распространяется на уже произошедшие ошибки, поэтому для выполнения задания вам понадобится загрузить сохранение, созданное до разговора с Дарреллом.
  • «Обитель зла» — исправлена ошибка, из-за которой невозможно было выйти из «Василиска» в туннеле.
  • «Приступ киберпсихоза: Крик в пустоту» — исправлена ошибка, из-за которой невозможно было собрать информацию и выполнить заказ, потому что не появлялся необходимый чип.
  • «Реанимация» — исправлена ошибка, из-за которой после слияния Деламейнов невозможно было достичь цели «Подойти к машине», потому что такси не появлялось.
  • «Старые друзья» — исправлена ошибка, из-за которой Такэмура отсутствовал после прихода в салон Вакако.
  • «Заказ: Принесите мне голову Густаво Орты» — исправлена ошибка, из-за которой Густаво мгновенно начинал бой при входе в его офис.
  • «Заказ: Принесите мне голову Густаво Орты» — исправлена ошибка, из-за которой охранники мгновенно начинали бой при выборе мирной реплики с пометкой «Дитя улиц».
  • «Люби меня, люби» — исправлена ошибка, из-за которой было невозможно уснуть на кровати в квартире Ви при активном задании.
  • «Анатомия убийства» — улучшена награда за обезвреживание всех киберпсихопатов. Игроки, уже получившие её, могут вернуться к Реджине и забрать новое содержимое ящика для оружия.
  • «Преступление: Сточные воды» — исправлена ошибка, из-за которой мог отсутствовать сканируемый след, необходимый для выполнения заказа.
  • «Сетевая магия» — исправлена ошибка, из-за которой цена на книгу заклинаний после скидки могла быть выше изначальной.

Изменения для «Призрачной свободы»

  • «Час смятения» — исправлена ошибка, из-за которой в журнале не появлялась цель «Встретиться с Ридом в заброшенном отеле», поэтому задание отображалось без целей.
  • «Час смятения» — исправлена ошибка, из-за которой в разговоре с Йоко не было вариантов реплик, которые позволяли бы продолжить выполнение задания.
  • «Судный день» — исправлена ошибка, из-за которой некоторые образцы оружия могли стать предметами для задания после извлечения из шкафчика.
  • «Серебряные башмачки» — исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с мистером Хэндсом в клубе «Тяжёлые сердца», потому что он был недоступен для взаимодействия или не появлялся, у игроков, столкнувшихся с этой ошибкой после установки патча 2.1.
  • «Угон как он есть» — исправлена ошибка, из-за которой заказы на угон иногда не появлялись.
  • «Наёмника никто не ждёт» — исправлена ошибка, из-за которой экран мог стать чёрным после вызова медсестры, у игроков, столкнувшихся с этой ошибкой после установки патча 2.1.
  • В титры добавлено видеосообщение от Рида для концовок, отличных от «Башни».
  • Больше нельзя установить насадки на культовый пистолет «Катахула».
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было задействовать способность «Сенсорный протокол», пока она находилась на восстановлении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было задействовать синаптический ускоритель, пока он находился на восстановлении.
  • Теперь необходимо установить кибердеку, чтобы получать преимущества от когнитивной сетки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой положительный эффект от сработавшего скрипта «Взрыв гранаты» не соответствовал его описанию.

Интерфейс

  • Добавлена категория «Радиопорт», позволяющая настраивать соответствующий функционал (Настройки → Игровой процесс). Включите синхронизацию между радио, и музыка продолжит играть, даже если вы покинете транспортное средство. Переключение станций нажатием позволит менять радиоволну кнопкой радиопорта, не заходя в меню радио. Также вы можете сохранить текущую станцию, и после загрузки игры радиопорт продолжит воспроизведение с неё.
  • Окно, появляющееся при сканировании, больше не открывается по умолчанию на вкладке «Взлом» вместо вкладки «Данные». Теперь будет отображаться вкладка, открытая последней.
  • Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было сменить импланты у риперов и увидеть шкалу лимита имплантов.
  • Добавлено уведомление на случаи, когда невозможно включить «Сандевистан» во время звонка.
  • Описания культовых скриптов больше не содержат указания на длительность действия, как и описания их менее редких вариантов.
  • Произведены незначительные улучшения внешнего вида сайтов.

Графика

  • Подсветка колёс мотоцикла «Яйба Кусанаги CT-3X» теперь загорается корректно.
  • Исправлена ошибка, связанная с появлением теней на торсе Ви из-за надетой майки.
  • Исправлена ошибка, связанная с появлением теней на руках Ви из-за оружия при включённой трассировке лучей.
  • Карты таро «Дьявол» и «Суд» теперь корректно отображаются на экране наград после завершения игры.

Транспортные средства

  • Следы от шин теперь соответствуют рисунку протекторов.
  • Визуально улучшено поведение подвески некоторых транспортных средств на дорогах.
  • Подвеска мотоциклов изменена так, чтобы колёса меньше проникали в поверхность дорог и неровности. Также улучшен процесс торможения. Некоторые транспортные средства, включая автомобили и грузовики, теперь лучше справляются с приземлением после долгого прыжка.

В модель симуляции вождения добавлен вектор крутящего момента. Это изменение уменьшает снос у транспортных средств (особенно с передним приводом и с двигателем сзади или посередине), которые прежде были чрезмерно подвержены сносу при резком торможении в повороте.

  • Транспортные средства с полным приводом теперь более равномерно передают мощность через передний дифференциал при выходе из дрифта в режиме пробуксовки (см. нашу инструкцию для водителей в базе данных).
  • Электронная система стабилизации теперь запускается более аккуратно после дрифта в режиме пробуксовки.
  • Работа режима пробуксовки скорректирована для большинства автомобилей с двигателем посередине (включая «Рейфилд Калибурн», «Квадра Турбо-Р» и «Эррера Риптайд»), чтобы переход происходил проще, а езда в этом режиме ощущалась лучше

Отлажена работа разных транспортных средств, включая «Мидзутани» («Ходзуки MH1», «MH2» и «Хосэки»), «Вильфор» («Делеон V400», «Делеон V410 (купе)» и «Защитник»), «Тортон Колби CST40», «Махир Супрон FS3-T», «Шевиллон Центурион 1000» и «Квадра Тайп-66 Хун».

Изменения для ПК

  • Добавлена настройка «Конфигурация гибридного процессора» (Игровой процесс → Быстродействие). Она может принимать значения «Авто» (что позволяет операционной системе автоматически распределять потоки между ядрами) и «Приоритет высокопроизводительных ядер». По умолчанию установлено значение «Авто».
  • Внедрено исправление, улучшающее быстродействие игры, особенно на видеокартах AMD RX Vega.

Разное

  • Добавлена функция «Хрустальное покрытие», позволяющая менять расцветку транспортного средства. Поскольку эта технология была разработана «Рейфилдом», в данный момент она доступна только для транспортных средств этой корпорации.
  • Исходный размер внутренней мёртвой зоны мини-джойстиков изменён для игроков, которые не меняли его, поскольку прежний исходный размер мог стать причиной дрифта.
  • Исправлена ошибка, из-за которой дверь квартиры в мегабашне H10 иногда не закрывалась автоматически.
32
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
DOBRO555

FSR 3.0 так и не завезли

13
tesla707

так есть же мод FSR2FSR3 - одно и тоже что если бы разрабы завезли просто FSR3.

а так, для видеокарт AMD, неделю назад вышел драйвер, в котором FSR3 с генерацией кадров завезли на уровне железа, и уже не нужны никакие моды и никакие доп.опции от разрабов.

-5
Schminie tesla707

Не одно и то же, официально за поддержку фср 3.0 киберпанком никто не ручался, это только планируют сделать, модер просто из слитого исходника мод наклепал, так что у вышедшего фср 3.0 официально однозначно артефактов будет меньше и даже авось фэпэсов завезут

2
real19911 tesla707

мод с артефактами, да и драйвера АМД как я тебе запущу на rtx 2070

0
Lvinomord

В Стиме пошла закачка почти на 25 Гб.

5
B e s i k

Аж 25g обновы даже спустя аж 4 года??Я в шоке эта игра сейчас живее всех живых !)

-4
Lvinomord B e s i k

Я бы не отказался,если бы большинство крупных сингл проектов поддерживались разрабами так долго.Но к сожалению.....

7
lp_4ever

"Обнови себя" походу так и не поправят. Ну и ладно.

2
Lvinomord

Раздражает,что не могут запуск игры до сих пор поправить. Постоянно ,то картинка на заставке зависает,то чёрный экран несколько секунд, то звук начинает ломаться.

-3
HUNTER6800

ну fsr-3 они так и не добавили контора п*******в получается

1
ALEX34566

фср 3 и так убогий, ген кадров работает только если не двигаться и то тогда часто артефакты появляются

-8
SomeMark ALEX34566

Ты путаешь с AMFM драйверным бета версии.

0
SomeMark

Пользуйтесь модом https://www.nexusmods.com/site/mods/738 , в отличии от нативных реализаций не требует использовать FSR2 в качестве апскейлера.

-1
real19911 SomeMark

да кто бы там еще разбирался:D пусть дальше смешит людей, зачем подсказал!?:D

0
Odesseet

Интересно сколько еще патчей ожидается) И мелкие допы радуют)

0
rujurist

где-то новость читал, что нвидиа еще бэта драйвер выпустила там фпс бустанули в киберпанке.

0
ValSpain

Для 40хх

0
HitHandzo

Странно, 80-90% из всех указанных/исправленных проблем в игре, я на версии 2.1 не встречал.

Интересно, баг с окном в основной квартире, исправили? А именно после того как провел свидание с Панам, никак нельзя было закрыть окно, опустить жалюзи. Тупо пропало взаимодействие.

-1
tesla707

опять обновлять лицуху в EGS, а потом ждать торрент от рамзеса и хешировать для привязки DLC

-2
DelDark

А где FSR3? Опять ждать патча? )

-2
ValSpain

Жди амуде, жди жди ахахахахах, ни трассировок ни фрс3 ничего нет у вас амудээ)))

-1